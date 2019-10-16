Основы Создания Систем Тестирования

В идеальном мире системы никогда не отказывают. К сожалению, это фантастика - по крайней мере, пока. Отказ системы и внезапные, неожиданные поломки могут быть дорогостоящими. Хоть Вы и не можете полностью устранить этот риск, даже с самыми продуманными планами, Вы можете уменьшить его. Убедитесь, что у Вас есть стратегия поддержки, которая может помочь Вам управлять расходами, если с Вашей системой тестирования что-то пойдет не так.