Основы Создания Систем Тестирования
Определение стратегии тестирования имеет решающее значение для снижения затрат и максимизации эффективности разработки Вашего изделия и организации производства. Изучите рекомендуемый процесс построения систем тестирования от начала и до конца, включая советы по использованию экосистемы NI и платформы PXI для создания надежных модульных систем тестирования.
Узнайте об инструментах и знаниях, которые необходимы Вам для оценки организации тестирования, предложения изменений, при которых возможна значительная экономия средств, и повышение рентабельности вашей компании из года в год с помощью более разумных инвестиционных решений.
При создании систем автоматизированного тестирования основными инструментами в вашем распоряжении являются измерительные приборы. Узнайте об основных категориях доступных приборов и общих критериях выбора, чтобы помочь Вам выбрать лучший вариант для вашего приложения.
Планирование питания и бюджет мощности гарантируют, что все компоненты работают должным образом, избегая узких мест, где компоненту может потребоваться больше энергии, чем может обеспечить система распределения питания. Этот ресурс особенно важен для компонентов, которые могут поставить под угрозу работу всей системы, если им не хватает энергии.
Коммутация может быть экономически эффективным и продуктивным вариантом для увеличения количества каналов Ваших измерительных приборов, но это не всегда лучший вариант. Узнайте о четырех различных архитектурах коммутации и определите лучшую стратегию для удовлетворения потребностей Вашей системы тестирования.
Поймите назначение и основные функции испытательного ПО, и как оно может автоматизировать и оптимизировать большие системы тестирования. Изучите три различных практических сценария, чтобы определить, как собственное специализированное решение, или коммерческое готовое решение может повлиять на эффективность и стоимость развертывания и обслуживания системы тестирования.
Слои аппаратных и измерительных абстракций являются эффективными шаблонами проектирования, которые делают ПО для тестирования более адаптируемым. Вместо того, чтобы использовать в череде тестирований специфичные для устройства модули кода, Вы можете использовать уровни абстракции для отделения типов измерений и драйверов специфичных устройств, от череды тестирований. Узнайте, как радикально сократить время разработки, предоставив инженерам аппаратного и программного обеспечения возможность работать параллельно.
Часто пропускаемые отклонения тепловых режимов могут влиять на качество измерений и надежность измерительной системы. Изучите основные подходы к проектированию и изучите инструменты теплового моделирования для проектирования системы измерения, располагающейся в стойке.
Соединительная интерфейсная система представляет собой механическое межсоединение, предназначенное для облегчения подключения большого количества сигналов, поступающих от или идущих к объекту тестирования или остнастке объекта тестирования. Узнайте, как выбрать подходящую соединительную интерфейсную систему и спроектировать подходящую оснастку, которая беспрепятственно соединит ваши тестируемые устройства с остальной частью вашей системы тестирования.
Хотя развертывание ПО является одним из наиболее важных шагов при создании системы тестирования, оно также может быть самым утомительным и разочаровывающим в настройке из-за обилия вариантов, доступных сегодня. Имейте представление о способах и инструментах для решения проблем и путаницы, возникающих при развертывании тестового программного обеспечения.
В идеальном мире системы никогда не отказывают. К сожалению, это фантастика - по крайней мере, пока. Отказ системы и внезапные, неожиданные поломки могут быть дорогостоящими. Хоть Вы и не можете полностью устранить этот риск, даже с самыми продуманными планами, Вы можете уменьшить его. Убедитесь, что у Вас есть стратегия поддержки, которая может помочь Вам управлять расходами, если с Вашей системой тестирования что-то пойдет не так.