LabVIEW Student Edition - полнофункциональная среда программирования с теми же функциями, что и LabVIEW Full. Единственная разница между этими двумя версиями программного обеспечения - это водяной знак, отображаемый на передней панели, и блок-схема Student Edition.

В LabVIEW Student Edition также не включены следующие функции: