LabVIEW — программное обеспечение для системного проектирования в отраслях, где требуется проведение испытаний, измерений и осуществление управления, а также быстрый доступ к оборудованию и результатам анализа данных. LabVIEW Student Edition включает в себя большую часть функций LabVIEW Full, но добавляет водяной знак на лицевой панели и в блок-диаграмму.
LabVIEW Student Edition - полнофункциональная среда программирования с теми же функциями, что и LabVIEW Full. Единственная разница между этими двумя версиями программного обеспечения - это водяной знак, отображаемый на передней панели, и блок-схема Student Edition.
В LabVIEW Student Edition также не включены следующие функции:
LabVIEW Student Edition предлагается через дистрибьюторов NI. Используйте следующий список, чтобы найти дистрибьютора в вашем регионе.