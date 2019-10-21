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Что такое Система тестирования радаров для транспортных средств (VRTS)?

Система тестирования радаров для транспортных средств (VRTS) предоставляет возможности автоматического радиолокационного измерения и имитации препятствий для автомобильных радиолокационных систем 76-81 ГГц. Инженеры могут использовать VRTS для разработки надежных и стандартных проверочных и производственных испытаний.

Соответствие потребностям в совершенствовании испытаний

VRTS помогает вам тестировать современные системы помощи водителю (ADAS), имитируя объекты на основе принципа повторяемости и достоверности. Ее технические параметры отвечают постоянно повышаемым критериям проверочных испытаний для автомобильных радаров, а благодаря своей универсальности она обеспечивает отличную оптимизацию и соответствие потребностям производства, предоставляя надежные результаты.

Рекомендуемые материалы

Партнеры NI Alliance по VRTS конфигурируют индивидуально ориентированные программные приложения и радиолокационные камеры для климатических испытаний в соответствии с целями и требованиями конкретного тестового приложения.

Узнайте, как разработать систему тестирования (HIL), которая сможет надлежащим образом проверять отдельные компоненты и сочетание различных датчиков системы ADAS, в состав которой входят камеры и радар.

VRTS может генерировать сложные сценарии для имитации реальных условий вождения в лаборатории и проверки программного обеспечения безопасности водителя с помощью тестирования на основе полунатурного моделирования (HIL).

Обслуживание оборудования

Варианты программы обслуживания

Каждая покупка VRTS включает в себя следующие услуги:

  • Один год гарантии на базовый ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • 30-ти дневный пробный период технической поддержки1

 

NI предлагает дополнительную сервисную поддержку оборудования в рамках расширенной программы обслуживания, которая может увеличить время безотказной работы. NI предлагает дополнительную сервисную поддержку оборудования в рамках расширенной программы обслуживания, которая может помочь увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

1Вы можете продолжить получать техническую поддержку для своего программного обеспечения, приобретя Стандартную программу обслуживания.

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