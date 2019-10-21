Соответствие потребностям в совершенствовании испытаний

Каждая покупка VRTS включает в себя следующие услуги:



Один год гарантии на базовый ремонт



Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой



Базовое монтажное и функциональное тестирование



30-ти дневный пробный период технической поддержки1

NI предлагает дополнительную сервисную поддержку оборудования в рамках расширенной программы обслуживания, которая может увеличить время безотказной работы. NI предлагает дополнительную сервисную поддержку оборудования в рамках расширенной программы обслуживания, которая может помочь увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

