Соответствие потребностям в совершенствовании испытаний

Что такое Система тестирования радаров для транспортных средств (VRTS)?
Система тестирования радаров для транспортных средств (VRTS) предоставляет возможности автоматического радиолокационного измерения и имитации препятствий для автомобильных радиолокационных систем 76-81 ГГц. Инженеры могут использовать VRTS для разработки надежных и стандартных проверочных и производственных испытаний.
VRTS помогает вам тестировать современные системы помощи водителю (ADAS), имитируя объекты на основе принципа повторяемости и достоверности. Ее технические параметры отвечают постоянно повышаемым критериям проверочных испытаний для автомобильных радаров, а благодаря своей универсальности она обеспечивает отличную оптимизацию и соответствие потребностям производства, предоставляя надежные результаты.
Партнеры NI Alliance по VRTS конфигурируют индивидуально ориентированные программные приложения и радиолокационные камеры для климатических испытаний в соответствии с целями и требованиями конкретного тестового приложения.
Узнайте, как разработать систему тестирования (HIL), которая сможет надлежащим образом проверять отдельные компоненты и сочетание различных датчиков системы ADAS, в состав которой входят камеры и радар.
VRTS может генерировать сложные сценарии для имитации реальных условий вождения в лаборатории и проверки программного обеспечения безопасности водителя с помощью тестирования на основе полунатурного моделирования (HIL).
Обслуживание оборудования
Варианты программы обслуживания
Каждая покупка VRTS включает в себя следующие услуги:
NI предлагает дополнительную сервисную поддержку оборудования в рамках расширенной программы обслуживания, которая может увеличить время безотказной работы. NI предлагает дополнительную сервисную поддержку оборудования в рамках расширенной программы обслуживания, которая может помочь увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
1Вы можете продолжить получать техническую поддержку для своего программного обеспечения, приобретя Стандартную программу обслуживания.