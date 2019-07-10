Поставка готовых тестовых систем

Основные конфигурации ATE упрощают закупку систем автоматизированного тестирования, обеспечивая контроль над затратами и сроками, а также ускоренную доставку предварительно собранных систем от одного поставщика. Сократите стоимость нескольких заказов на поставку и отправляйте тестеры, соответствующие стандарту IEC 61010-01, в любую точку мира.