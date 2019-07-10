Знакомьтесь: Основные конфигурации ATE

Основные конфигурации ATE упрощают проектирование, закупку, сборку и развертывание стоечных систем автоматизированного тестирования с помощью стандартизированной инфраструктуры конструктива, питания и систем безопасности. Эти готовые системы сокращают время выполнения заказа, упрощают стандартизацию и глобальное развертывание.

Поставка готовых тестовых систем

Основные конфигурации ATE упрощают закупку систем автоматизированного тестирования, обеспечивая контроль над затратами и сроками, а также ускоренную доставку предварительно собранных систем от одного поставщика. Сократите стоимость нескольких заказов на поставку и отправляйте тестеры, соответствующие стандарту IEC 61010-01, в любую точку мира.

Рекомендуемые материалы

С помощью основных конфигураций ATE Вы можете создать систему автоматизированного тестирования с на основе готовой конструкции, энергопитания и инфраструктуры безопасности.

Вы знаете основу своей инфраструктуры, но что еще Вам нужно для создания собственной системы тестирования? Прочитайте рекомендации NI об Основах создания систем тестирования.

Источники питания и нагрузки NI для монтажа в стойку обеспечивают надежные возможности тестирования питания, необходимые для испытаний на производстве.

Обслуживание оборудования

Варианты программы обслуживания

Каждая покупка основной конфигурации ATE включает в себя следующие услуги:

  • Один год гарантии на базовый ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • 30-дневный пробный период технической поддержки*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя Стандартную программу обслуживания для программного обеспечения.

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