Поставка готовых тестовых систем

Основные конфигурации ATE упрощают закупку систем автоматизированного тестирования, обеспечивая контроль над затратами и сроками, а также ускоренную доставку предварительно собранных систем от одного поставщика. Сократите стоимость нескольких заказов на поставку и отправляйте тестеры, соответствующие стандарту IEC 61010-01, в любую точку мира.
С помощью основных конфигураций ATE Вы можете создать систему автоматизированного тестирования с на основе готовой конструкции, энергопитания и инфраструктуры безопасности.
Вы знаете основу своей инфраструктуры, но что еще Вам нужно для создания собственной системы тестирования? Прочитайте рекомендации NI об Основах создания систем тестирования.
Источники питания и нагрузки NI для монтажа в стойку обеспечивают надежные возможности тестирования питания, необходимые для испытаний на производстве.
Обслуживание оборудования
Варианты программы обслуживания
Каждая покупка основной конфигурации ATE включает в себя следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя Стандартную программу обслуживания для программного обеспечения.