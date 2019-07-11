Как использовать LabWindows™/CVI™ для настройки тестов при снятии параметров электронных устройств?

С помощью LabWindows/CVI, которая обладает гибкостью для охвата большого диапазона тестов и последовательным подходом к разработке, Вы можете быстро создавать код для валидационного тестирования. Непрерывная интеграция с необходимым оборудованием и быстрая разработка интерфейсов пользователя для конкретных проектов позволят Вам создавать специализированные тесты, отвечающие Вашим требованиям. При разработке проекта используйте встроенные библиотеки анализа и обработки сигналов, чтобы эффективно использовать свое время.