Как использовать LabWindows™/CVI™ для настройки тестов при снятии параметров электронных устройств?

LabWindows/CVI - это среда разработки ANSI C, которая помогает Вам быстрее проверять широкий спектр электронных устройств с гибкостью, дающей возможность подключения практически к любому прибору, быстрого проектирования интерфейсов пользователя и использования готовых библиотек анализа.
С помощью LabWindows/CVI, которая обладает гибкостью для охвата большого диапазона тестов и последовательным подходом к разработке, Вы можете быстро создавать код для валидационного тестирования. Непрерывная интеграция с необходимым оборудованием и быстрая разработка интерфейсов пользователя для конкретных проектов позволят Вам создавать специализированные тесты, отвечающие Вашим требованиям. При разработке проекта используйте встроенные библиотеки анализа и обработки сигналов, чтобы эффективно использовать свое время.
LabWindows/CVI легко интегрирует оборудование NI DAQ и модульные приборы PXI для сбора и управления данными, используя встроенные библиотеки и средства измерения. Это также упрощает подключение приборов сторонних производителей благодаря доступу к тысячам драйверов, включая API, документацию и примеры.
LabWindows/CVI предоставляет Вам средства и компоненты для создания настраиваемых интерфейсов пользователя, предназначенных для задач автоматизированного тестирования и измерений. С помощью функций «drag and drop» Вы можете легко настроить компоненты интерфейса пользователя в своем проекте.
LabWindows/CVI предоставляет библиотеку расширенных функций анализа и обработки сигналов для генерации, изменения и обработки данных, а также средства для согласования сигналов, такие как кадрирование, фильтрация, преобразования и многое другое. Она также предоставляет средства для выполнения алгебраических и комплексных операций, а также аппроксимации кривых.