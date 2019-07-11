Как использовать LabWindows™/CVI ™ для оптимизации систем тестирования для производства?

С LabWindows/CVI Вы можете оптимизировать свои программы тестирования, используя возможности многопоточной обработки. Это поможет лучше распределять ресурсы для параллельных задач. Кроме того, встроенный тулкит Execution Profiler позволяет проводить анализ производительности кода, что поможет создавать более эффективные приложения. LabWindows/CVI также использует формат файла Technical Data Management Streaming (TDMS), что позволяет более эффективно хранить и управлять своими данными тестирования и снизить риск неправильного размещения информации о тестах.