Как использовать LabWindows™/CVI ™ для оптимизации систем тестирования для производства?

LabWindows/CVI - это среда разработки ANSI C, которая сокращает время тестирования для Вашей задачи с помощью функций запуска многопоточных процессов, анализа скорости кода и эффективного хранения информации, улучшающих производительность.
С LabWindows/CVI Вы можете оптимизировать свои программы тестирования, используя возможности многопоточной обработки. Это поможет лучше распределять ресурсы для параллельных задач. Кроме того, встроенный тулкит Execution Profiler позволяет проводить анализ производительности кода, что поможет создавать более эффективные приложения. LabWindows/CVI также использует формат файла Technical Data Management Streaming (TDMS), что позволяет более эффективно хранить и управлять своими данными тестирования и снизить риск неправильного размещения информации о тестах.
LabWindows/CVI позволяет создавать высокопроизводительные приложения, выполняя параллельно несколько операций, расставляя приоритеты для наиболее важных задач и полностью используя многоядерный процессор Вашего компьютера. LabWindows/CVI помогает начать работу с помощью встроенных примеров.
LabWindows/CVI имеет встроенный доступ к формату файлов TDMS для хранения и организации данных с описательной информацией обо всех измерениях. Данные хранятся наиболее эффективным, отслеживаемым и масштабируемым образом, чтобы исключить повторы тестирования по причине потери данных.
LabWindows/CVI использует встроенный Тулкит Execution Profiler для получения данных о выполнении приложения и отображает информацию о тактировании всех функций в графическом средстве просмотра для максимального ее понимания. Затем Вы можете провести углубленный анализ производительности для отладки и оптимизации скорости выполнения.