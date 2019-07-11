Как использовать LabWindows™/CVI ™ для разработки систем тестирования на производстве?

С LabWindows/CVI легко, быстро и безопасно создавать код для систем тестирования на производстве. Непрерывно интегрируясь со многими приборами и быстро разрабатывая интерфейсы пользователя для конкретных проектов, Вы получаете гибкость для создания специализированных тестов, соответствующих Вашим требованиям. Когда Ваша система собрана, LabWindows/CVI может соединяться с TestStand, ведущим в отрасли программным обеспечением NI для управления тестами, для создания простых в управлении последовательностей тестов и минимизации времени разработки и развертывания.