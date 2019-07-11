Как использовать LabWindows™/CVI ™ для разработки систем тестирования на производстве?

LabWindows/CVI - это среда разработки ANSI C, которую Вы можете использовать для ускорения запуска испытаний. Простое подключение к оборудованию, создание специализированных интерфейсов пользователя и применение TestStand (программное обеспечение NI для управления тестами), для полной автоматизации Ваших испытаний на производстве.
С LabWindows/CVI легко, быстро и безопасно создавать код для систем тестирования на производстве. Непрерывно интегрируясь со многими приборами и быстро разрабатывая интерфейсы пользователя для конкретных проектов, Вы получаете гибкость для создания специализированных тестов, соответствующих Вашим требованиям. Когда Ваша система собрана, LabWindows/CVI может соединяться с TestStand, ведущим в отрасли программным обеспечением NI для управления тестами, для создания простых в управлении последовательностей тестов и минимизации времени разработки и развертывания.
LabWindows/CVI легко интегрирует оборудование NI DAQ и модульные приборы PXI для сбора и управления данными, используя встроенные библиотеки и средства измерения. Это также упрощает подключение приборов сторонних производителей благодаря доступу к тысячам драйверов, включая API, документацию и примеры.
LabWindows/CVI предоставляет Вам средства и компоненты для создания настраиваемых интерфейсов пользователя, предназначенных для задач автоматизированного тестирования и измерений. С помощью функций «drag and drop» Вы можете легко настроить компоненты интерфейса пользователя в своем проекте.
Для простой сборки Вашего приложения и всех его зависимых частей в пакет или установщик, который можно развернуть на всех компьютерах, задействованных в тестировании, LabWindows/CVI использует дистрибутивный пакет. Кроме того, Вы можете удаленно отлаживать развернутые исполняемые файлы для получения дополнительной информации.
LabWindows/CVI свободно интегрируется с модульным адаптером TestStand, что позволяет полный цикл построения, развертывания и управления Вашими системами автоматизированного тестирования. Эта интегрированная среда обеспечивает максимальное повторное использование кода для сокращения времени разработки.
Уровень своей продуктивности при использовании LabWindows/CVI и TestStand Вы можете повысить самостоятельно или с помощью профессионального инструктора. В рамках Стандартной программы обслуживания (SSP), NI по запросу предоставляет учебные онлайн курсы. Также можно зарегистрироваться на очных курсах, проходящих поблизости, и получить практический опыт по разработке систем тестирования.