Как использовать LabWindows™/CVI™ для отладки тестов при снятии параметров электронных устройств?

Используя LabWindows/CVI и его обширный набор средств, Вы можете сократить время, затрачиваемое на отладку тестового кода. Воспользуйтесь различными расширенными возможностями отладки для одно- и многопоточных приложений, а также улучшенным способом управления окнами для сложных проектов. LabWindows/CVI также использует формат файла Technical Data Management Solution (TDMS), позволяющий более эффективно хранить данные и получать к ним доступ для отладки.