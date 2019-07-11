Как использовать LabWindows™/CVI™ для отладки тестов при снятии параметров электронных устройств?

LabWindows/CVI - это среда разработки ANSI C, которая помогает Вам проверять больше электронных устройств для соответствия требованиям графика. Благодаря встроенным средствам удаленной и оперативной отладки Вы можете сократить время простоя по вине не работающих тестовых приложений.
Используя LabWindows/CVI и его обширный набор средств, Вы можете сократить время, затрачиваемое на отладку тестового кода. Воспользуйтесь различными расширенными возможностями отладки для одно- и многопоточных приложений, а также улучшенным способом управления окнами для сложных проектов. LabWindows/CVI также использует формат файла Technical Data Management Solution (TDMS), позволяющий более эффективно хранить данные и получать к ним доступ для отладки.
LabWindows/CVI предоставляет Вам доступ ко многим средствам и возможностям отладки, экономящим время, включая расширенное выделение синтаксиса, регистратор событий интерфейса пользователя и расширенные функции управления окнами, которые помогают Вашим приложениям достигнуть оптимальной производительности.
LabWindows/CVI содержит новые функции, такие как точки останова и точки трассировки, ориентированные на потоки, для отладки Ваших многоядерных приложений. Вы можете использовать эти функции, чтобы получать информацию по отдельным потокам, и в полной мере использовать свои вычислительные мощности.
LabWindows/CVI имеет встроенный доступ к формату файлов TDMS для хранения данных измерений и сбора необходимой информации о тестах и данных. Организованные данные легко доступны и готовы к поиску, когда Вам это нужно.