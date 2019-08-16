Конфигураторы систем NI

Онлайн системные конфигураторы NI помогут Вам создать собственную систему на основе Ваших конкретных требований. Используйте их для выбора совместимого оборудования, программного обеспечения, принадлежностей и услуг, а затем сохраните выбранные Вами параметры в виде конфигураций, чтобы впоследствии легко было составить по ним техническое предложение и приобрести.