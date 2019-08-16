Конфигураторы систем NI

Онлайн системные конфигураторы NI помогут Вам создать собственную систему на основе Ваших конкретных требований. Используйте их для выбора совместимого оборудования, программного обеспечения, принадлежностей и услуг, а затем сохраните выбранные Вами параметры в виде конфигураций, чтобы впоследствии легко было составить по ним техническое предложение и приобрести.
PXI — отраслевой стандарт для автоматизированного тестирования. Это открытая высокопроизводительная платформа на базе ПК, которая предоставляет встроенное программное или аппаратное тактирование и высокую производительность для проверки разработок и промышленного тестирования.
CompactDAQ предоставляет простой способ сбора данных при помощи датчиков и сигналов в условиях лаборатории и производства. Это устройство можно легко совместить с программным обеспечением LabVIEW и выполнить анализ, регистрацию и отображение данных.
CompactRIO идеально подходит для продвинутых систем управления и мониторинга. Она также сочетает защищенную встроенную архитектуру с обработкой в реальном времени и промышленными модулями ввода-вывода, программируемыми с помощью LabVIEW FPGA.