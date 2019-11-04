Решение Задач Прототипирования и Валидации в 5G New Radio Test UE

Комплексная технология 5G требует решения большего количества задач, чем беспроводные технологии предыдущих поколений. Прежде чем экосистема 5G сможет развиваться, производители полупроводникового оборудования, коммерческого инфраструктурного оборудования, а также операторы услуг должны проверить продукты и услуги на предмет их производительности, соответствия стандарту и функциональной совместимости. Помимо новой технологии для мобильного широкополосного доступа, 5G стремится принести на рынок ряд новых приложений. Для разработки новых приложений для 5G требуется соответствующее стандарту решение. Ключевые требования комплексного тестового решения включают в себя:
Полностью соответствующее требованиям 3GPP версии 15 программное обеспечение, способное выполнить полное подключение
4x2 MIMO конфигурация для 5G NR
2x2 MIMO LTE якорь для опций 3x
Доступ к выбираемой центральной частоте между 500 МГц и 6 ГГц.
Работа при проводном или беспроводном подключении
Жесткий чехол для удобной транспортировки
NI предлагает различные варианты интеграции решений, адаптированных к Вашим требованиям. Вы можете использовать собственные команды внутренней интеграции для полного контроля над системой или использовать опыт NI и нашей глобальной сети партнеров по альянсу для получения готового решения.
Партнерская сеть NI Alliance Partner Network включает более 1,000 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, ассоциативные партнеры NI имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
NI предоставляет услуги от экспертов по всему миру, чтобы помочь Вам максимизировать производительность и сократить расходы с помощью обучения, технической поддержки, консалтинга и интеграции, а также аппаратных услуг.
Узнайте больше о неавтономных(NSA) решениях 5G New Radio, совместимых с 3GPP версии 15, для тестирования пользовательского оборудования (UE).
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