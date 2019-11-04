Решение Задач Прототипирования и Валидации в 5G New Radio Test UE

Комплексная технология 5G требует решения большего количества задач, чем беспроводные технологии предыдущих поколений. Прежде чем экосистема 5G сможет развиваться, производители полупроводникового оборудования, коммерческого инфраструктурного оборудования, а также операторы услуг должны проверить продукты и услуги на предмет их производительности, соответствия стандарту и функциональной совместимости. Помимо новой технологии для мобильного широкополосного доступа, 5G стремится принести на рынок ряд новых приложений. Для разработки новых приложений для 5G требуется соответствующее стандарту решение. Ключевые требования комплексного тестового решения включают в себя:

доступ к полному пользовательскому оборудованию (UE) или пользовательскому устройству, которое способно присоединиться к gNodeB,



возможность обновления программного обеспечения системы по мере появления новых требований,



GPP UE-совместимые входные ВЧ-тракты.

