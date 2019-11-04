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Решение Задач Прототипирования и Валидации в 5G New Radio Test UE

Комплексная технология 5G требует решения большего количества задач, чем беспроводные технологии предыдущих поколений. Прежде чем экосистема 5G сможет развиваться, производители полупроводникового оборудования, коммерческого инфраструктурного оборудования, а также операторы услуг должны проверить продукты и услуги на предмет их производительности, соответствия стандарту и функциональной совместимости. Помимо новой технологии для мобильного широкополосного доступа, 5G стремится принести на рынок ряд новых приложений. Для разработки новых приложений для 5G требуется соответствующее стандарту решение. Ключевые требования комплексного тестового решения включают в себя:

 

  • доступ к полному пользовательскому оборудованию (UE) или пользовательскому устройству, которое способно присоединиться к gNodeB,
  • возможность обновления программного обеспечения системы по мере появления новых требований,
  • GPP UE-совместимые входные ВЧ-тракты.

Решение для тестирования пользовательского оборудования (UE) стандарта 5G New Radio (5G New Radio Test UE)

  • Получите доступ к совместимому с версией 15 пользовательскому оборудованию (UE) для sub-6 ГГц, с предложением NI Test UE для 5G New Radio (NR), прежде чем будет доступно коммерческое оборудование.
  • Отслеживание производительности канала в реальном времени, используя визуальные измерения в графическом интерфейсе, а также анализ и отладка производительности канала не в реальном времени.
  • Сократите время разработки и максимизируйте инвестиции в оборудование с помощью системы, предназначенной как для лабораторных тестов, так и для полевых испытаний.
     

Преимущества Решения

  • Полностью соответствующее требованиям 3GPP версии 15 программное обеспечение, способное выполнить полное подключение

  • 4x2 MIMO конфигурация для 5G NR

  • 2x2 MIMO LTE якорь для опций 3x

  • Доступ к выбираемой центральной частоте между 500 МГц и 6 ГГц.

  • Работа при проводном или беспроводном подключении

  • Жесткий чехол для удобной транспортировки

«Поскольку 5G набирал обороты, мы искали платформу 5G NR мирового класса, которая сегодня превзойдет рынок и будет продолжать развиваться по мере развития рынка 5G. Будучи лидером в области SDR радиосвязи с 2011 года, NI стала естественным выбором для лучшее радиооборудование с лучшими возможностями тестирования, чтобы оставаться на шаг впереди наших клиентов ».

Кларк Райан, старший директор по развитию продуктов, Spirent

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Брошюра по Решению для тестирования пользовательского оборудования (UE) стандарта 5G New Radio (5G New Radio Test UE)

Узнайте больше о неавтономных(NSA) решениях 5G New Radio, совместимых с 3GPP версии 15, для тестирования пользовательского оборудования (UE).

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