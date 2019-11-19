Ускорьте научное окрытие с платформой готовых коммерческих компонентов

Ускоритель и системы измерения параметров и управления токамака требуют широкого диапазона устройств ввода/вывода, обработки сигналов и связи. И инженеры должны предоставлять такие системы, одновременно балансируя затраты, сжатые сроки и показатели надежности. Программно-определяемая платформа готовых коммерческих компонентов (COTS) от NI использует самые современные компоненты и подсистемы для предоставления надежных и экономичных решений для ваших задач. Исследователи и ученые, для достижения своих целей на всех этапах от проектирования до производства, десятилетиями полагались на модульное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение NI, помогающее им работать лучше, умнее и быстрее.