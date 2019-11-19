Ускорьте научное окрытие с платформой готовых коммерческих компонентов

Крупномасштабные Экспериментальные Исследования (LSER)
Ученые нуждаются в частицах с более высокой энергией и плазме большей мощности, чтобы проводить масштабные, революционные исследования. Индивидуальная настройка систем готовых коммерческих компонентов (COTS) позволяет инженерам создавать уникальные системы измерения, диагностики и управления, которые являются высокодоступными и экономически эффективными.
Ускоритель и системы измерения параметров и управления токамака требуют широкого диапазона устройств ввода/вывода, обработки сигналов и связи. И инженеры должны предоставлять такие системы, одновременно балансируя затраты, сжатые сроки и показатели надежности. Программно-определяемая платформа готовых коммерческих компонентов (COTS) от NI использует самые современные компоненты и подсистемы для предоставления надежных и экономичных решений для ваших задач. Исследователи и ученые, для достижения своих целей на всех этапах от проектирования до производства, десятилетиями полагались на модульное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение NI, помогающее им работать лучше, умнее и быстрее.
Решение NI Beam Positioning Monitoring and Control позволяет выполнять требовательные измерения данных, получаемых по множественным каналам, и использовать высокоскоростную обработку сигналов для управления с обратной связью.
CERN использует оборудование LabVIEW и PXI для измерения и контроля в реальном времени пучков частиц в Большом Адронном Коллайдере.
Система Сбора Диагностических Данных Токамака обеспечивает индивидуальную диагностику с высокопроизводительными измерениями и обработкой сигналов.
Партнерская сеть NI Alliance Partner Network включает более 1,000 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI Alliance Partner Network имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
Наша ответственность
Услуги, обеспечивающие успех
NI дополняет ведущую в отрасли продукцию поддержкой экспертов по всему миру, которая помогает клиентам решать их задачи. NI сотрудничает с Вами на протяжении всего жизненного цикла Вашей задачи, предоставляя обучение, техническую поддержку, консультации и услуги по интеграции, а также программы обслуживания, которые помогут Вам добиться успеха.
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