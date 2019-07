Como uso o LabWindows™/CVI™ para otimizar meus sistemas de teste de produção?

Com o LabWindows/CVI, você pode otimizar seus programas de teste aproveitando seus recursos de processamento multithread para melhor alocar recursos de tarefas paralelas. Além disso, o Execution Profiler Toolkit integrado fornece informações relevantes sobre o desempenho do código para que você possa criar aplicações mais eficientes. O LabWindows/CVI também usa o formato de arquivo TDMS (Technical Data Management Solution) para que você possa armazenar e gerenciar seus dados de teste com mais eficiência para reduzir o risco de perder informações do teste.