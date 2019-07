Como uso o LabWindows™/CVI™ para desenvolver sistemas de teste de produção?

Você pode aprender sozinho ou com um instrutor qualificado, para aumentar a sua produtividade com o LabWindows/CVI e o TestStand. A NI oferece treinamento on-line gravados com o SSP (Programa Padrão de Serviços), mas você pode também se inscrever em treinamentos presenciais em sua região, para ganhar experiência prática no desenvolvimento de aplicações de teste.