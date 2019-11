Vença os desafios de validação e prototipagem do UE de teste para o New Radio 5G

O 5G é complexo e apresenta mais desafios do que as gerações anteriores da tecnologia sem fio. Para que um ecossistema 5G possa evoluir, os operadores de equipamentos e serviços de infraestrutura comercial de semicondutores devem validar produtos e serviços em questão de desempenho e conformidade com o padrão e interoperabilidade. Além da nova tecnologia para banda larga móvel, o 5G tem como objetivo oferecer uma onda de novas aplicações ao mercado. Para desenvolver novas aplicações além do 5G, é necessária uma solução compatível com o padrão. Os principais requisitos de uma solução abrangente de teste incluem:

acesso ao equipamento de usuário (UE) completo ou a um dispositivo de usuário capaz de se conectar a um gNodeB,



capacidade de atualizar o software do sistema à medida que novos requisitos são adicionados,



Front-ends de RF compatíveis com UE de GPP.