Modernização de Instrumentos para Célula de Teste de Motores a Jato

Autor(es):

David R. G. Ribeiro - Parque de Material Aeronáutico de São Paulo

Henrique K. M. Ramos - Parque de Material Aeronáutico de São Paulo

Alexandre B. Campo - Parque de Material Aeronáutico de São Paulo

João S. S. Sousa - Parque de Material Aeronáutico de São Paulo

Joel P. Alencar - Parque de Material Aeronáutico de São Paulo

O Desenvolvimento

Com cerca de 22 milhões km², o Brasil detém um dos maiores espaços aéreos do mundo. Realizar o controle dessa extensão é uma das principais missões da Força Aérea Brasileira (FAB). Para tanto, o órgão militar conta com aeronaves de caça e bombardeiro para missões de combate aéreo e reconhecimento.

Como qualquer aeronave, esses jatos militares passam por revisões periódicas a fim de maximizar sua expectativa de vida e eficiência durante operações. Um dos principais equipamentos da aeronave que demanda manutenção neste sentido são os motores empregados na propulsão aeronáutica. Para tanto, a Força Aérea possui meios de aferir esses equipamentos sendo independente de terceiros neste processo. Tal integração logística confere vantagem estratégica e econômica à instituição que por meio da Subdivisão Técnica de Motores (TMOT) do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo realiza atividades de manutenção e teste dos motores aeronáuticos em instalações altamente especializadas. Dentre estas instalações, destaca-se a célula de testes para motores turbojato e turbofan até 30.000 lbf localizada no Aeroporto Campo de Marte na capital paulista.

Projetada e construída na década de 70, esta instalação está entre as principais incumbidas de verificar o correto funcionamento dos principais motores a reação da FAB. Apesar de atender adequadamente todos os requisitos metrológicos para os testes realizados, o sistema em questão, originalmente constituído por instrumentação analógica, apresentava nos últimos anos a necessidade de atualização em busca de melhores tecnologias de medição. Com a implementação posterior de displays digitais realizada no início dos anos 2000, as dificuldades de leitura e susceptibilidade ao erro de paralaxe se reduziram, entretanto nada foi feito em relação à eficiência do sistema e ao processo manual de registro dos dados cujo impacto se faz perceber na duração do teste e no consumo de combustível.

Foi então em 2016 que se deu início ao processo de modernização da instrumentação da célula de teste em busca de uma solução capaz de cumprir todos os requisitos de uma operação crítica, mas ainda oferecer potencial ganho de eficiência que viabilizasse o projeto. Esta iniciativa partiu do próprio órgão encarregado da manutenção dos motores, pois era essencial uma solução cujo domínio e propriedade intelectual fossem internos à subdivisão, o que possibilitaria futuras implementações sem grandes comprometimentos econômicos e sem a inabilidade de reaproveitamento de projetos anteriores. Em parceria com a Força Aérea Brasileira, o Instituto Federal de São Paulo também forneceu parte do conhecimento e da mão de obra envolvidos no processo de desenvolvimento desse projeto valendo-se de projetos anteriores e estudos de caso bem sucedidos nas áreas de controle e automação.

O conceito do sistema foi proposto com base na arquitetura SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) por se tratar de uma necessidade de supervisão e monitoramento dos parâmetros de teste do motor. Em conformidade com a proposta, foi aplicada uma arquitetura distribuída (Cliente-Servidor) na qual um PC padrão se conecta através de um cabo Ethernet típico a um sistema DAQ customizado para integrar os sinais oriundos da célula de teste.

O PC padrão funciona como uma máquina de desenvolvimento da aplicação SCADA que visa fornecer supervisão do teste e controle da aplicação. Trata-se de uma máquina Windows 7 com a plataforma de desenvolvimento de software LabVIEW e pacote MS Office para geração de relatórios. O sistema DAQ por sua vez, atua na aquisição, processamento e envio de dados sob requisitos de confiabilidade e determinismo exigidos devido à natureza crítica do processo.

Além de controlar os processos de aquisição, comunicação e atualização de dados na interface de usuário (Figura 3), a aplicação de software também conta com procedimentos de teste específicos que automatizam a tomada de dados registrando valores instantâneos, picos máximos e mínimos, tempos para estabilização, entre outros, referentes aos ensaios presentes no manual de teste do motor. Estas funcionalidades visam facilitar ainda mais o trabalho de leitura e execução do teste a cada aferição que se fizer necessária.

Antes disso, todos os testes eram feitos através de indicadores analógicos e digitais, com seus resultados manualmente anotados em uma planilha, uma ação com margem para erros e maior gasto de combustível. Com o novo sistema, os resultados são escritos no relatório com apenas um clique, independente da quantidade de informação necessária. Com essa automatização, reduções significativas da ordem de 20 a 30% no consumo de combustível podem ser exploradas gerando economias substanciais de até R$ 400 mil ao ano. Adicionalmente, por se tratar de um processo contínuo de desenvolvimento e transição, os indicadores originais ainda permanecem operacionais através de derivações nos condutores e mangueiras oriundos do motor, de maneira que um sistema ou outro pode ser utilizado para a realização dos procedimentos, possibilitando implementações graduais das funções do novo sistema.

Para essa solução, os produtos National Instruments (NI) foram os únicos considerados capazes de cumprir os requisitos de escalabilidade, robustez, flexibilidade, confiabilidade e preço da aplicação. Outras alternativas não apresentavam vantagens suficientemente significativas para serem consideradas boas atualizações. Nessa aplicação o DAQ utilizado foi o chassi NI PXI Express 1085 de 18 slots com uma controladora embarcada NI PXI Express 8135 com sistema operacional de tempo real. A aquisição de dados foi feita por diferentes módulos de instrumentação da NI para realizar aquisições de temperatura, pressão, vazão, rotação, vibração, entre outros. Um destes cartões, o NI PXI 4339, utilizado para sensores strain-gage, foi empregado na leitura da célula de carga que mede o empuxo do motor devido a sua rangeabilidade e precisão. Em relação ao software, foi utilizado o LabVIEW 2015 32-bit com o módulo Real-Time do NI Software Platform Bundle (2015) como plataformas de desenvolvimento da aplicação.

A escolha dessas ferramentas se deu principalmente pela facilidade de programação e rapidez no crescimento do código. Mesmo que alguém com pouca ou nenhuma experiência necessite dos produtos NI para a construção de um projeto, a natureza visual e intuitiva do LabVIEW permite que o progresso seja feito sem gastar muito tempo com o aprendizado. Ainda, a própria National Instruments ofereceu treinamento e assessoria a todos os desenvolvedores da aplicação. Assim, desde a especificação dos equipamentos, o projeto progrediu com grande velocidade incorporando boas práticas durante os contatos com a empresa o que fez reduzir significantemente os riscos e insucessos associados a este desenvolvimento.

Por fim, os produtos NI garantiram a conquista dos resultados desejados traduzidos em aumento na eficiência e na qualidade dos testes realizados. Diante do desafio de modernizar um sistema antigo, porém vital para a defesa do país, uma solução à altura foi alcançada. O novo sistema permite economia de tempo e dinheiro, facilitando uma tarefa que antes era demasiadamente trabalhosa e permitindo que esta célula de teste se equipare à tecnologia das melhores células de teste do mundo.

Informações sobre o autor:

