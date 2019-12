Bancada de Teste Dinâmico de Alternadores Automotivos

Descrição

O projeto consiste em desenvolver uma bancada de testes para alternadores automotivos de modo a simular as condições reais de funcionamento do alternador, e assim poder coletar dados para análises de rendimento e outras informações sobre o seu comportamento.

A bancada é composta de um motor de indução trifásico de 3 HP, um inversor de frequência, um módulo de aquisição de dados (DAQ) USB-6009, uma carga eletrônica de 1200W, fonte chaveada de 12V e uma bateria automotiva de 63 Ah.

O conjunto formado pelo motor de indução trifásico e um inversor de frequência simulam a variação de rotação que existe nos veículos ciclo Otto em geral. Com um sinal de 0 a 10V são simuladas rotações que variam de 900 a 5000 RPM. Esse sinal é aplicado à entrada analógica do inversor de frequência e que controlará a rotação do motor elétrico. Como o alternador trabalha com o dobro da rotação do moto Otto, existe um conjunto de polias que amplia em duas vezes a rotação do motor elétrico. Assim, o alternador é ligado na polia menor e o motor elétrico na polia maior.

A simulação do consumo de carga é realizada através de uma carga eletrônica de 1200 W que foi desenvolvida, projetada e construída especificamente para esse propósito. A carga eletrônica pode receber sinais de 0 a 5V que simulam o consumo de corrente de 0 a 100 A. Finalmente, um programa desenvolvido em LabVIEW 2016 juntamente com um hardware DAQ USB-6009 permitem que sejam gerados os perfis de operação (Rotação x Carga) existentes num veículo automotivo.

O programa permite gravar uma tabela simulando a rotação do motor do veículo e do consumo de corrente elétrica que está sendo imposta no alternador. Dessa maneira, é possível copiar o perfil de funcionamento do alternador num veículo comum e depois testar esse perfil na bancada. A imposição desse perfil de comportamento num outro alternador pode auxiliar nas análises de respostas e desempenho do alternador sob teste. Também é possível o controle manual da bancada via a interface do operador. Pode-se ajustar uma rotação e um valor de carga que será submetido ao alternador.

Os benefícios de utilizar o LabVIEW e as ferramentas da NI

Um dos principais benefícios de se usar a plataforma da NI foi a fácil integração entre o software e o hardware. Não houve problemas com drivers de software nem ajustes específicos para usar e integrar o hardware. Outro benefício que favoreceu o desenvolvimento da bancada foi a facilidade e velocidade de implementação do software. Diferentemente da aplicação com o PIC, que exige compilação e gravação do firmware, as implementações com o LabVIEW foram muito rápidas, sem a necessidade de compilar e gravar memórias flash. Some-se a isso a facilidade para montar o painel de operação virtual e que, ao final, fica com uma aparência bastante profissional.

Finalmente, durante o desenvolvimento do projeto, ficamos focados apenas no nosso problema, sem se preocupar com certos detalhes de software, cujas soluções se encontram na vasta biblioteca de funções do LabVIEW.

A figura abaixo combina uma visão geral da bancada de testes de alternadores automotivos que foi modificada para se tornar automática e, no canto superior direito, uma amostra da tela de controle desenvolvido em LabVIEW 2016.

A figura abaixo é apenas uma representação da arquitetura geral do funcionamento da plataforma de teste para Alternadores Automotivos.

Qual o nível do projeto? (beta, alpha ou completamente)

O projeto fez parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e foi finalizado e apresentado à banca de avaliação da Fatec Santo André em 09 de dezembro de 2017. Dessa maneira, sob esse ponto de vista ele se encontra encerrado.

Tempo para desenvolver

O tempo de desenvolvimento total foi de oito (8) meses, pois a bancada já existia como um produto comercial, mas sem nenhuma automação. Ao longo dos meses de desenvolvimento, além da monografia foram desenvolvidos a carga eletrônica, instalação do inversor de frequência e a integração de hardware e software do LabVIEW com a bancada.

Revisões adicionais que podem ser feitas

As sugestões para melhorar o projeto podem ser sumarizadas como:

Implementar uma realimentação de rotação entre o motor e o inversor de frequência, pois o sistema trabalha atualmente em malha aberta e exige correções manuais de rotação à medida que a carga de corrente aumenta.

Instalar um hardware para medir a rotação e fechar a malha de controle no LabVIEW.

Instalar controle de temperatura no alternador e no sistema de arrefecimento da carga eletrônica de 1200W.

Otimizar o sistema de coleta e gravação de dados (datalogging) realizado neste projeto.

Informações sobre o autor:

Homero de Oliveira

Universidade: Fatec Santo André

Brazil

omerooliveira@hotmail.com