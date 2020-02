Declaração da National Instruments antiescravidão e antitráfico de seres humanos

Na NI, nos comunicamos com nossos fornecedores sobre as nossas expectativas de várias maneiras - por meio do Manual do Fornecedor da NI, dos Termos e Condições de Compra da National Instruments e do Código de Conduta da NI para Fornecedores. A NI espera que seus fornecedores cumpram as normas de conduta relativas ao tratamento justo dos trabalhadores e à prevenção de trabalho forçado, escravidão e tráfico de pessoas que constam no Código de Conduta da Aliança de Negócios Responsáveis (disponível no endereço responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_Portuguese.pdf.) O Código de Conduta, o Manual do Fornecedor e o Scorecard da NI, junto com outras expectativas importantes para nossos fornecedores, podem ser encontrados na página ni.com/en-us/about-ni/suppliers.html. Além disso, os termos e condições de compra padrão da NI e os contratos de fornecedores estabelecem que os fornecedores devem cumprir as leis aplicáveis sobre o trabalho forçado e o tráfico de pessoas.