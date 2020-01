Crie uma configuração de E/S customizada para aplicações de SDR

Programe FPGAs com mais facilidade com um software de projeto integrado que permite programar processadores, FPGAs e E/S em um ambiente intuitivo. À medida que a largura de banda aumenta e os requisitos de latência se tornam mais rigorosos, a programação do USRP com o LabVIEW torna a programação do FPGA mais acessível, abstraindo as tarefas de projeto de baixo nível associadas ao projeto de hardware customizado.