O que é o LabWindows™/CVI?

O ambiente de programação integrado LabWindows™/CVI ANSI C ajuda você a criar aplicações customizadas de engenharia. Você pode usá-lo para gerenciar seu projeto, editar e depurar o código fonte, criar uma interface de usuário e testar a saída e o desempenho do código em um espaço de trabalho com guias e simplificado. O LabWindows/CVI inclui ferramentas para depuração avançada, documentação de códigos e implementação do sistema, para que você possa integrar o controle do código fonte, os requisitos e os sistemas de gerenciamento de dados. O software também facilita a rápida aquisição de dados de instrumentos GPIB, USB, serial, Ethernet, PXI, VXI e FPGA, utilizando as bibliotecas de E/S integradas do instrumento, os drivers de instrumento integrados ou os dois assistentes de medição interativos. Usuários do LabWindows/CVI com SSP (Programa Padrão de Serviços) ativo podem fazer o​ upgrade​ da versão mais recente do produto.