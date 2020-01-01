NI系统驱动程序套件2020年7月自述文件

2020年7月

该文件包含关于NI系统驱动程序套件的重要信息，包括支持的操作系统、安装说明和套件包含的驱动程序。

安装说明

NI驱动程序套件中包含的驱动程序

产品安全及关键更新

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

法律信息

NI驱动程序套件通过NI Package Manager安装。如您还没有安装NI软件，NI驱动程序套件在安装的同时会安装NI Pakcage Manager，以安装NI软件。请访问ni.com/r/NIPMDownload下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

注：如启用Windows更新，安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤，请访问ni.com/r/exjq43。

也可使用NI系统驱动程序套件USB安装盘安装产品。请按照下列步骤进行安装：

插入NI系统驱动程序套件安装盘。 从安装盘的根目录打开 Install.exe 。

注：如需通过网络安装NI系统驱动程序套件，可将整个NI系统驱动程序套件安装盘的内容复制到一个文件夹，然后从文件夹位置运行Install.exe。

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NI系统驱动程序套件安装盘包含下列驱动程序。关于系统要求、应用程序支持、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息，请参考具体产品的自述文件。

产品 版本 NI-5690 19.0 FlexRIO, Modular I/O 19.5 FlexRIO, Integrated I/O 19.6 IVI Compliance Package 19.5 NI CompactRIO设备驱动程序 19.5 NI-Digital Pattern Driver 19.0 NI PXI Platform Services 19.5 NI R系列多功能RIO 19.1 NI-488.2 19.5 NI-DAQmx 19.5 NI-DCPower 19.5 NI-DMM 19.5 NI-FGEN 19.5 NI-HSDIO 19.5 NI-IMAQ 19.5 NI-IMAQdx 19.5 NI-Industrial Communications for EtherCAT 19.0 NI-Industrial Communications for CANopen 19.0 NI-Industrial Communications for DeviceNet 19.0 NI-RFSA 19.1 NI-RFSG 19.1 NI-SCOPE 19.5 NI-Serial 19.5 NI-SWITCH 19.5 NI-Sync 19.5 NI-VISA 19.5 NI-XNET 19.5

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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大多数NI产品都可通过命令行自动安装，通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见NI Package Manager手册中的自动化安装程序主题。

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请参考 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

美国政府的有限权利

如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位，则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。

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专利信息

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

378346A-0118

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