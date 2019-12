Readme zu NI SystemLink 19.6

Dezember 2019

In dieser Datei finden Sie wichtige Hinweise zu NI SystemLink, u. a. die Systemvoraussetzungen für die Installation des Programms und Informationen zu bekannten Problemen mit der Software.

Überblick

Systemvoraussetzungen

Produktsicherheit und kritische Updates

Lizenzinformationen für SystemLink-Clients

Bekannte Probleme

Behobene Fehler

Öffnen der Hilfe

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Wegfall der Unterstützung für Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 und für sämtliche 32-Bit-Windows-Betriebssysteme im Jahr 2021

Rechtliche Hinweise

Mit Hilfe von NI SystemLink können Sie Systeme auf einem Server erkennen und verwalten. Sie können Pakete erstellen und für alle Ihre verwalteten Systeme bereitstellen. Nutzen Sie SystemLink-Datendienste zum Darstellen von Daten, Auslösen von Alarmen, Überwachen von Tests, Verwalten von Hardwareprodukten und Übertragen von Dateien an einen Server. SystemLink TDM ist eine Lösung für Big Analog Data™ für die automatisierte Aufbereitung und Analyse großer Datenmengen in verschiedenen Formaten und Strukturen von verschiedenen geografischen Standorten.

Für NI SystemLink gelten folgende Mindest-Systemvoraussetzungen:

Serveranforderungen

Windows, weniger als 50 Knoten Windows, mehr als 50 Knoten, SystemLink TDM OS Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64 Bit)1 Windows 7 SP1 (64 Bit) oder höher Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64 Bit)1 Windows 7 SP1 (64 Bit) oder höher Prozessor mit 4 Cores empfohlen oder höher mit 8 Cores empfohlen oder höher RAM mindestens 16 GB 32+ GB empfohlen mindestens 32 GB 64+ GB empfohlen Datenträger mindestens 6 GB 8+ GB empfohlen 16+ GB empfohlen

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 werden zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

Hinweis: Informationen zur künftigen Betriebssystem-Unterstützung von SystemLink entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Wegfall der Unterstützung von Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 und sämtlicher 32-Bit-Windows-Betriebssysteme im Jahr 2021.

Hinweis: SystemLink TDM unterstützt keine Serverversionen aus dem Microsoft Semi-Annual Channel. Darüber hinaus unterstützt SystemLink TDM den Modus "Windows Server Core" nicht.

Zielsystemanforderungen (verwaltete Knoten)

NI PXI (Windows) oder Windows PC NI CompactRIO OS Windows 7 SP1 (64 Bit) oder höher Windows 7 SP1 (32 Bit) oder höher NI Linux Real-Time 2019 Prozessor mindestens Pentium 4 G1 (oder gleichwertig) alle Intel- und ARM-Modelle werden unterstützt RAM mindestens 2 GB 4 GB empfohlen mindestens 512 MB 1+ GB empfohlen Datenträger mindestens 1 GB 2+ GB empfohlen 512 MB

Hinweis: VxWorks und Phar Lap OS werden nicht unterstützt.

Zusätzliche Anforderungen für Server und Zielsysteme

.NET Framework 4.6.2

Einer der folgenden Browser: Chrome Firefox Edge Safari



Hinweis: Webanwendungen von NI SystemLink 19.6 unterstützen den Internet Explorer nicht.

Unterstützte Software

NI SystemLink 19.6 unterstützt die folgenden LabVIEW-Versionen:

LabVIEW 2016, 2017, 2018 und 2019

LabVIEW RT 2017, 2018 und 2019

LabVIEW NXG 4.0

SystemLink TDM unterstützt die folgenden DIAdem-Versionen als Clients:

DIAdem 2015, 2017, 2018, 2019 (empfohlen)

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

SystemLink lizenziert Servermodule und Add-Ons sowie Clients mit Hilfe des Volumenlizenzmanagers. Laden Sie den NI-Volumenlizenzmanager von ni.com herunter. Weitere Informationen zur Lizenzierung finden Sie in der Hilfe zum NI-Volumenlizenzmanager.

Wenn Sie den NI-SystemLink-Server vor der Aktivierung evaluieren, werden alle Clients, die verbunden sind, zunächst als "Nicht Aktiviert" im Systemmanager angezeigt. Mit Hilfe der NI-SystemLink-Webanwendung können Sie den Client aktivieren, nachdem der Server aktiviert ist.

Eine Liste aller bekannten Probleme zur Software und Dokumentation von National Instruments kann im Web abgerufen werden. Die bekannten Probleme in SystemLink sind auf der NI-Website aufgeführt.

Nachfolgend sind einige der in dieser SystemLink-Version behobenen Probleme aufgelistet. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde.

ID Behobener Fehler 145468 Files that contain Unicode characters, such as Japanese, cannot be exported through Data Navigation on systems that do not have the required language packs. 131667 Default destination path for the FileMoving service resets on upgrade. 195676 Package Repository shows the feed ID instead of the name in the breadcrumb bar. 200165 Connection History report for the current day assumes the day is over instead of checking the current time. 200818 LabVIEW Asset Utilization API does not track third-party assets when a user specifies one or more assets with the JSON file on disk. 205481 Asset Module allows users without create, modify, and delete permissions to modify assets since the action buttons are not disabled. 206113 Systems grid displays an icon for a system with an active custom alarm but it does not display the active alarms when you click it. 206327 Storing utilization data on a client is not limited to 30 days. 209939 Step names with HTML cause Chrome to render the HTML. 217374 All notebook reports break after upgrading the server if SystemLink Client is installed. 218625 OPC client fails to start after one year. 315377 Asset Management services tracks utilization data for assets not present in the system. 466037 Clicking full screen for the Asset Manager dashboard does nothing. 579681 Jobs History UI view crashes if some migrated jobs do not contain configuration information or metadata. 897324 When creating a Linux state, you must disable the Products Only filter. 898076 Create Test Result VI does not return an error for server connection issues. 899707 The Parametric Data view uniformly treats measurement data with mixed data types as strings. 916387 Service Manager fails to start on locked down machines due to its use of SHA1 hashing.

Informationen zum Programm und den verfügbaren Diensten und APIs erhalten Sie in der Anleitung zu NI SystemLink auf ni.com.

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Betriebssystems Windows. Windows 10 unterscheidet sich sehr stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus wartet das Betriebssystem mit vielen neuen Funktionen auf. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

Ab dem Jahr 2021 werden Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 sowie sämtliche 32-Bit-Windows-Betriebssysteme von SystemLink nicht mehr unterstützt. Versionen dieses Produkts, die nach dem 1. Mai 2021 geliefert werden, können auf diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht mehr installiert oder ausgeführt werden. Ausführliche Informationen zur Unterstützung von Betriebssystemen durch NI-Produkte finden Sie unter ni.com/r/win32bitsupport.

Detaillierte Informationen zum Product Life Cycle (Produktlebenszyklus) für Anwendungssoftware von National Instruments finden Sie auf ni.com/info nach Eingabe der folgenden Infocodes:

Produkt Infocode LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

Copyright

© 2017-2019 National Instruments. Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen und das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von Übersetzungen, gleich welcher Art.

National Instruments achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von National Instruments ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von National Instruments nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von National Instruments nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen.

Lizenzverträge von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern

Lizenzverträge (EULAs) von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen:

Rechtshinweise: <National Instruments>\_Legal Information und <National Instruments>

und EULAs: <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license

Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mit Hilfe von NI-Produkten erzeugt werden: <National Instruments>\_Legal Information.txt

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung

Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder Übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden.

IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marken

Informationen zu Marken von NI finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines auf ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

Patente

Nähere Informationen über den Patentschutz von NI-Produkten und -Technologien finden Sie unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter National Instruments Patent Notice auf der Website ni.com/patents.

377243L-0113