FlexLogger 2020 R2自述文件

2020年4月

本文件包含FlexLogger的重要信息，包括系统要求、安装说明和支持的硬件。

概述

系统要求

安装说明

产品安全及关键更新

新增功能

支持的硬件

使用FlexLogger插件开发套件扩展FlexLogger

使用帮助文件

FlexLogger 2019 R4中对日志文件元数据的更改

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

FlexLogger将于2021年停止支持Windows 7（64位）

法律信息

FlexLogger是一款可快速配置传感器和记录混合信号数据的应用软件，可用于验证机电系统，而且完全无需编程。

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FlexLogger的最低系统要求如下：

操作系统 RAM/处理器 必需软件1 64位版本的Windows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 1024 x 768分辨率（建议使用1366 x 768或更高配置）

最新的图形驱动程序4 Pentium 4 G1同等配置（建议使用Intel i5同等配置或更高配置）

12 GB磁盘空间

4 GB RAM（建议8 GB或更多） NI-DAQmx软件19.6或更高版本

NI-XNET软件19.1或更高版本 1 FlexLogger安装程序附带所需的驱动程序。 2 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。 3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。 4为了获得最佳的系统性能和稳定性，NI建议使用Windows 10操作系统，并为系统安装最新的图形驱动程序。

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通过NI Package Manager可实现FlexLogger的自动安装。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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2020 R2（2020年4月）

同时配置多个I/O通道，包括警报配置

同时对多个通道应用分流校准

增加了对TEDS传感器的只读通道支持

记录警报和事件信息以测试TDMS文件

FlexLogger插件开发套件1.2中对数字输入插件通道的支持

2020 R1（2020年1月）

增加了对SC Express、声音和振动以及汽车总线模块的PXI Express支持。有关特定型号的信息，请参考支持的硬件部分。

新增了下列硬件支持： NI 9262

增加了对LVDT/RVDT传感器的支持

XY图形类型添加到屏幕

测试停止时触发事件

2019 R4（2019年9月）

新增了下列硬件支持： NI 9252 NI 9253

同时对多个通道应用零点和清零偏移量校准

将警报历史记录导出为CSV文件格式

项目另存为 支持现有项目

支持现有项目 在测试时间内触发的事件已过

通道警报的Toast通知支持

集成系统健康指标报告

算术和布尔公式中的数字输入支持

计算公式支持对数函数、? :运算符以及e、true和false常量。

CAN/LIN的可配置采样率

支持通过FlexLogger插件开发套件1.1创建的自定义分析插件

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下列表格提供了FlexLogger支持的硬件型号的详细信息。

CompactDAQ

CompactDAQ机箱

NI产品 型号名称 注 CompactDAQ机箱 cDAQ-9171 — cDAQ-9174 — cDAQ-9178 — cDAQ-9179 — cDAQ-9181 — cDAQ-9184 — cDAQ-9185 该机箱支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见在采集中使用网络同步主题。 cDAQ-9188 — cDAQ-9188XT — cDAQ-9189 该机箱支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见在采集中使用网络同步主题。 cDAQ-9191 — 注：FlexLogger当前不支持在CompactDAQ机箱中使用板载计数器。

C系列模块

NI产品 型号名称 注 C系列电压输入模块 NI 9201 — NI 9202 — NI 9205 — NI 9206 — NI 9209 — NI 9215 — NI 9220 — NI 9221 — NI 9222 — NI 9223 — NI 9224 — NI 9225 — NI 9228 — NI 9229 — NI 9238 — NI 9239 — NI 9242 — NI 9244 — NI 9251 — NI 9252 NI 9252模块支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。 C系列电压输出模块 NI 9262 — NI 9263 — NI 9264 — NI 9269 — C系列电流输入模块 NI 9203 — NI 9208 — NI 9227 — NI 9246 — NI 9247 — NI 9253 NI 9253模块支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。 C系列电流输出模块 NI 9265 — NI 9266 — C系列电压和电流输入模块 NI 9207 — C系列声音与振动输入模块 NI 9230 — NI 9231 — NI 9232 — NI 9234 — NI 9250 — C系列温度输入模块 NI 9210 — NI 9211 — NI 9212 — NI 9213 — NI 9214 — NI 9216 — NI 9217 — NI 9226 — C系列通用模拟输入模块 NI 9218 NI 9218 的所有连接附件必须在MAX中配置，才能出现在FlexLogger项目中。 NI 9219 — C系列应变/桥输入模块 NI 9235 — NI 9236 — NI 9237 — C系列计数器输入模块 NI 9361 FlexLogger支持 NI 9361 的上拉电阻功能和输入电压阈值。 C系列数字模块（串行数字I/O） NI 9375 NI 9375在项目中一次只能使用一个端口（输入或输出）。

不能在同一FlexLogger项目中同时使用并行和串行模块，除非分别安装在单独的cDAQ机箱中。 NI 9403 NI 9425 NI 9426 NI 9476 NI 9477 NI 9478 C系列数字模块（并行数字I/O） NI 9344 不能在同一FlexLogger项目中同时使用并行和串行模块，除非分别安装在单独的cDAQ机箱中。 NI 9401 NI 9402 NI 9411 NI 9421 NI 9422 NI 9423 NI 9435 NI 9436 NI 9437 NI 9472 NI 9474 NI 9475 NI 9481 NI 9482 NI 9485 C系列CAN和汽车多协议接口模块 NI 9860 FlexLogger支持NI 9860的所有兼容收发器线缆（ TRC-8542 、 TRC-8543 和 TRC-8546 ）。 NI 9861 — NI 9862 — C系列LIN接口模块 NI 9866 —

FieldDAQ设备

NI产品 型号名称 注 电压输入设备 - 用于FieldDAQ FD-11601 FlexLogger支持外部供电传感器配置。 FD-11603 FD-11603 的B版本及更高版本支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。 FD-11605 — 声音与振动输入设备 - 用于FieldDAQ FD-11634 — 应变/桥输入设备 - 用于FieldDAQ FD-11637 FD-11637 的B版本及更高版本支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。 温度输入设备 - 用于FieldDAQ FD-11613 — FD-11614 — 注：FieldDAQ设备支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见在采集中使用网络同步主题。 注：FieldDAQ设备支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。（例外情况见说明列。）

PXI Express

PXI机箱

NI产品 注 PXIe-1062Q FlexLogger不支持PXI外设插槽中使用的任何模块。 PXIe-1065 PXIe-1066DC PXIe-1073 — PXIe-1075 — PXIe-1078 — PXIe-1082 — PXIe-1082DC — PXIe-1084 — PXIe-1085 （12 GB/s和24GB/s） — PXIe-1092 — PXIe-1095 —

PXI控制器

支持的嵌入式控制器必须满足最低系统要求。详细信息见系统要求章节。

PXI模块

NI产品 型号名称 兼容附件 注 PXI模拟输入模块 PXIe-4300 TB-4300

TB-4300B

TB-4300C — PXIe-4302 TB-4302

RM-4302

TB-4302C — PXIe-4303 TB-4302

RM-4302

TB-4302C — PXIe-4304 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4305 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4309 TB-4309 (ST)

TB-4309 (MT) — PXIe-4310 TB-4310 — PXIe-4481 — — PXI应变/桥输入模块 PXIe-4330 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4331 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4339 TB-4339

TB-4339B

TB-4339C

RM-4339 — PXI位移输入模块 PXIe-4340 TB-4340 — PXI温度输入模块 PXIe-4353 TB-4353

TC-4353 — PXIe-4357 TB-4357 — PXI模拟输出模块 PXIe-4322 TB-4322 — PXI声音与振动模块 PXIe-4464 — — PXIe-4480 — FlexLogger目前不支持“电荷”测量类型。 PXIe-4492 — FlexLogger自动为 PXIe-449x 选择 中(100 Hz) 数据速率。 PXIe-449x 使用 1,000 Hz 和 8,000 Hz 之间的数据速率可能导致配置通道时出现延迟。 PXIe-4496 — PXIe-4497 — PXIe-4498 — PXIe-4499 — PXI汽车多协议接口模块 PXIe-8510 （2端口和6端口） TRC-8542

TRC-8543

TRC-8546 — PXI CAN接口模块 PXI-8512（1端口和2端口） — 必须在支持的PXI Express机箱的PXIe混合兼容插槽中使用。有关PXI与PXI Express机箱兼容性的详细信息，请访问 ni.com/r/pxicompatibility。 PXI LIN接口模块 PXI-8516 — 注：FlexLogger目前不支持系统中多个机箱或其他设备之间的同步。

USB设备

NI产品 型号名称 注 CAN接口设备 USB-8502 — LIN接口设备 USB-8506 —

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可使用FlexLogger插件开发套件（1.2版）创建并导入自定义插件，从而扩展FlexLogger的功能。FlexLogger插件开发套件可通过NI Package Manager下载。详细信息见FlexLogger Plugin Development Kit 1.2 Readme。

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在线FlexLogger手册包含产品版本的最新帮助。关于FlexLogger的更多使用信息，请选择帮助»FlexLogger手册，访问FlexLogger手册。

不具备在线访问权限的用户可选择使用离线版本的FlexLogger手册。如需启用离线FlexLogger手册，请在文件»首选项»常规中选择始终使用离线手册。

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在FlexLogger 2019 R4中，组织为层次结构的元数据属性由属性之间的波浪号(~)字符定义。较早版本的FlexLogger使用两个大于号(>>)来分隔这些元数据属性。任何配置为使用>>的数据后处理都可能产生非预期的结果。

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

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FlexLogger将于2021年起停止支持Windows 7（64位）操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在该操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/windows764bit。

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版权

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377046J-0118