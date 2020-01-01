FlexLogger 2020 R2自述文件

2020年4月
本文件包含FlexLogger的重要信息，包括系统要求、安装说明和支持的硬件。
使用FlexLogger插件开发套件扩展FlexLogger
FlexLogger 2019 R4中对日志文件元数据的更改
FlexLogger将于2021年停止支持Windows 7（64位）
FlexLogger是一款可快速配置传感器和记录混合信号数据的应用软件，可用于验证机电系统，而且完全无需编程。
FlexLogger的最低系统要求如下：
|操作系统
|RAM/处理器
|必需软件1
|
|
|
1 FlexLogger安装程序附带所需的驱动程序。
2 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。
4为了获得最佳的系统性能和稳定性，NI建议使用Windows 10操作系统，并为系统安装最新的图形驱动程序。
通过NI Package Manager可实现FlexLogger的自动安装。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。
访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。
下列表格提供了FlexLogger支持的硬件型号的详细信息。
|NI产品
|型号名称
|注
|CompactDAQ机箱
|cDAQ-9171
|—
|cDAQ-9174
|—
|cDAQ-9178
|—
|cDAQ-9179
|—
|cDAQ-9181
|—
|cDAQ-9184
|—
|cDAQ-9185
|该机箱支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见在采集中使用网络同步主题。
|cDAQ-9188
|—
|cDAQ-9188XT
|—
|cDAQ-9189
|该机箱支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见在采集中使用网络同步主题。
|cDAQ-9191
|—
|
注：FlexLogger当前不支持在CompactDAQ机箱中使用板载计数器。
|NI产品
|型号名称
|注
|C系列电压输入模块
|NI 9201
|—
|NI 9202
|—
|NI 9205
|—
|NI 9206
|—
|NI 9209
|—
|NI 9215
|—
|NI 9220
|—
|NI 9221
|—
|NI 9222
|—
|NI 9223
|—
|NI 9224
|—
|NI 9225
|—
|NI 9228
|—
|NI 9229
|—
|NI 9238
|—
|NI 9239
|—
|NI 9242
|—
|NI 9244
|—
|NI 9251
|—
|NI 9252
|NI 9252模块支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。
|C系列电压输出模块
|NI 9262
|—
|NI 9263
|—
|NI 9264
|—
|NI 9269
|—
|C系列电流输入模块
|NI 9203
|—
|NI 9208
|—
|NI 9227
|—
|NI 9246
|—
|NI 9247
|—
|NI 9253
|NI 9253模块支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。
|C系列电流输出模块
|NI 9265
|—
|NI 9266
|—
|C系列电压和电流输入模块
|NI 9207
|—
|C系列声音与振动输入模块
|NI 9230
|—
|NI 9231
|—
|NI 9232
|—
|NI 9234
|—
|NI 9250
|—
|C系列温度输入模块
|NI 9210
|—
|NI 9211
|—
|NI 9212
|—
|NI 9213
|—
|NI 9214
|—
|NI 9216
|—
|NI 9217
|—
|NI 9226
|—
|C系列通用模拟输入模块
|NI 9218
|NI 9218的所有连接附件必须在MAX中配置，才能出现在FlexLogger项目中。
|NI 9219
|—
|C系列应变/桥输入模块
|NI 9235
|—
|NI 9236
|—
|NI 9237
|—
|C系列计数器输入模块
|NI 9361
|FlexLogger支持NI 9361的上拉电阻功能和输入电压阈值。
|C系列数字模块（串行数字I/O）
|NI 9375
|
|NI 9403
|NI 9425
|NI 9426
|NI 9476
|NI 9477
|NI 9478
|C系列数字模块（并行数字I/O）
|NI 9344
|不能在同一FlexLogger项目中同时使用并行和串行模块，除非分别安装在单独的cDAQ机箱中。
|NI 9401
|NI 9402
|NI 9411
|NI 9421
|NI 9422
|NI 9423
|NI 9435
|NI 9436
|NI 9437
|NI 9472
|NI 9474
|NI 9475
|NI 9481
|NI 9482
|NI 9485
|C系列CAN和汽车多协议接口模块
|NI 9860
|FlexLogger支持NI 9860的所有兼容收发器线缆（TRC-8542、TRC-8543和TRC-8546）。
|NI 9861
|—
|NI 9862
|—
|C系列LIN接口模块
|NI 9866
|—
|NI产品
|型号名称
|注
|电压输入设备 - 用于FieldDAQ
|FD-11601
|FlexLogger支持外部供电传感器配置。
|FD-11603
|FD-11603的B版本及更高版本支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。
|FD-11605
|—
|声音与振动输入设备 - 用于FieldDAQ
|FD-11634
|—
|应变/桥输入设备 - 用于FieldDAQ
|FD-11637
|FD-11637的B版本及更高版本支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。
|温度输入设备 - 用于FieldDAQ
|FD-11613
|—
|FD-11614
|—
|
注：FieldDAQ设备支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见在采集中使用网络同步主题。
注：FieldDAQ设备支持硬件滤波。更多信息见减少信号噪声主题。（例外情况见说明列。）
|NI产品
|注
|PXIe-1062Q
|FlexLogger不支持PXI外设插槽中使用的任何模块。
|PXIe-1065
|PXIe-1066DC
|PXIe-1073
|—
|PXIe-1075
|—
|PXIe-1078
|—
|PXIe-1082
|—
|PXIe-1082DC
|—
|PXIe-1084
|—
|PXIe-1085 （12 GB/s和24GB/s）
|—
|PXIe-1092
|—
|PXIe-1095
|—
PXI控制器
支持的嵌入式控制器必须满足最低系统要求。详细信息见系统要求章节。
|NI产品
|型号名称
|兼容附件
|注
|PXI模拟输入模块
|PXIe-4300
|
|—
|PXIe-4302
|
|—
|PXIe-4303
|
|—
|PXIe-4304
|
|—
|PXIe-4305
|
|—
|PXIe-4309
|
|—
|PXIe-4310
|
|—
|PXIe-4481
|—
|—
|PXI应变/桥输入模块
|PXIe-4330
|
|—
|PXIe-4331
|
|—
|PXIe-4339
|
|—
|PXI位移输入模块
|PXIe-4340
|
|—
|PXI温度输入模块
|PXIe-4353
|
|—
|PXIe-4357
|
|—
|PXI模拟输出模块
|PXIe-4322
|
|—
|PXI声音与振动模块
|PXIe-4464
|—
|—
|PXIe-4480
|—
|FlexLogger目前不支持“电荷”测量类型。
|PXIe-4492
|—
|FlexLogger自动为PXIe-449x选择中(100 Hz)数据速率。PXIe-449x使用1,000 Hz和8,000 Hz之间的数据速率可能导致配置通道时出现延迟。
|PXIe-4496
|—
|PXIe-4497
|—
|PXIe-4498
|—
|PXIe-4499
|—
|PXI汽车多协议接口模块
|PXIe-8510（2端口和6端口）
|
|—
|PXI CAN接口模块
|PXI-8512（1端口和2端口）
|—
|必须在支持的PXI Express机箱的PXIe混合兼容插槽中使用。有关PXI与PXI Express机箱兼容性的详细信息，请访问 ni.com/r/pxicompatibility。
|PXI LIN接口模块
|PXI-8516
|—
|注：FlexLogger目前不支持系统中多个机箱或其他设备之间的同步。
|NI产品
|型号名称
|注
|CAN接口设备
|USB-8502
|—
|LIN接口设备
|USB-8506
|—
可使用FlexLogger插件开发套件（1.2版）创建并导入自定义插件，从而扩展FlexLogger的功能。FlexLogger插件开发套件可通过NI Package Manager下载。详细信息见FlexLogger Plugin Development Kit 1.2 Readme。
在线FlexLogger手册包含产品版本的最新帮助。关于FlexLogger的更多使用信息，请选择帮助»FlexLogger手册，访问FlexLogger手册。
不具备在线访问权限的用户可选择使用离线版本的FlexLogger手册。如需启用离线FlexLogger手册，请在文件»首选项»常规中选择始终使用离线手册。
在FlexLogger 2019 R4中，组织为层次结构的元数据属性由属性之间的波浪号(~)字符定义。较早版本的FlexLogger使用两个大于号(>>)来分隔这些元数据属性。任何配置为使用>>的数据后处理都可能产生非预期的结果。
Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。
在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。
FlexLogger将于2021年起停止支持Windows 7（64位）操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在该操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/windows764bit。
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