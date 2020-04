Readme de FlexLogger 2020 R2

Avril 2020

Ce fichier contient des informations importantes relatives à FlexLogger, en particulier la configuration système requise, des instructions d'installation et le matériel supporté.

Présentation générale

Configuration système requise

Instructions d'installation

Sécurité et mises à jour critiques des produits

Nouvelles fonctionnalités

Matériel supporté

Extension de FlexLogger avec le Kit de développement de plug-in de FlexLogger

Accès à l'Aide

Modifications apportées aux métadonnées de fichier journal dans FlexLogger 2019 R4

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1

FlexLogger ne supportera plus Windows 7 64 bits en 2021

Informations juridiques

FlexLogger est un logiciel d'application destiné à la configuration rapide de capteurs et à l'enregistrement des données de signaux mixtes, afin de vérifier les systèmes électromécaniques, sans avoir recours à la programmation.

FlexLogger a les spécifications système minimales suivantes :

Système d'exploitation RAM/Processeur Logiciels requis1 Version 64 bits de Windows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 Résolution 1024 x 768 (1366 x 768 ou supérieure recommandée)

Drivers graphiques les plus récents4 Processeur de classe Pentium 4 G1 (équivalent ou supérieur à Intel i5 recommandé)

12 Go d'espace disque

4 Go de RAM (8 Go ou plus recommandés) Logiciel NI-DAQmx 19.6 ou version ultérieure

Logiciel NI-XNET 19.1 ou version ultérieure 1 Les drivers requis sont inclus avec l'installeur FlexLogger. 2 Les logiciels NI installent le runtime VC2015 et .NET 4.6.2. Windows 8.1 requiert des mises à jour Microsoft pour pouvoir supporter ces éléments. Reportez-vous aux articles KB2919442 et KB2919355 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer ces mises à jour. 3 Les logiciels NI sont signés avec un certificat SHA-256. Windows 7 SP1 requiert les mises à jour de Microsoft pour supporter SHA-256. Reportez-vous à l'article KB3033929 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer cette mise à jour de sécurité. 4 Pour des performances et une stabilité optimales du système, NI recommande d'utiliser un système d'exploitation Windows 10 avec les derniers drivers graphiques pour votre système installés.

NI automatise l'installation de FlexLogger à l'aide du Gestionnaire de paquets NI. Allez sur ni.com/info et saisissez l'info-code NIPMDownload pour télécharger le Gestionnaire de paquets NI. Reportez-vous au Manuel du Gestionnaire de paquets NI pour obtenir des informations sur l'installation, la suppression et la mise à niveau des logiciels NI à l'aide du Gestionnaire de paquets NI.

Allez sur ni.com/security pour consulter les notifications de sécurité concernant les produits NI et vous y abonner. Reportez-vous à la page ni.com/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.

2020 R2 (avril 2020)

Configurer plusieurs voies d'E/S simultanément, y compris la configuration des alarmes

Appliquer l'étalonnage par shunt à plusieurs voies simultanément

Support ajouté des voies en lecture seule pour les capteurs TEDS

Informations sur les alarmes et les événements enregistrées dans le fichier TDMS du test

Support pour les voies de plug-in d'entrée numérique dans le Kit de développement de plug-in 1.2 de FlexLogger

2020 R1 (janvier 2020)

Support PXI Express ajouté pour les modules SC Express, mesure acoustique et vibratoire et bus automobile. Reportez-vous à la section Matériel supporté pour obtenir des informations spécifiques à un modèle.

Support matériel ajouté pour : NI 9262

Support ajouté pour les capteurs LVDT/RVDT

Type de graphe XY ajouté aux documents Écran

Déclenchement d'événement à l'arrêt du test

2019 R4 (septembre 2019)

Support matériel ajouté pour : NI 9252 NI 9253

Appliquer les étalonnages de suppression et d'annulation d'offset à plusieurs voies simultanément

Exporter l'historique d'alarme au format de fichier CSV

Support de la fonctionnalité Enregistrer le projet sous pour les projets existants

pour les projets existants Événement déclenché sur le temps de test écoulé

Support des bulles de notification pour les alarmes sur les voies

Rapport avec indicateurs de l'état du système intégré

Support des entrées numériques dans les formules arithmétiques et booléennes

Support de la formule de calcul pour les fonctions logarithmiques, l'opérateur ? : et les constantes e, vrai et faux

Fréquence d'échantillonnage configurable pour CAN/LIN

Support pour les plug-ins d'analyse personnalisés créés à l'aide du Kit de développement de plug-in 1.1 de FlexLogger

Vous trouverez dans les tableaux suivants les modèles de matériel supportés par FlexLogger.

CompactDAQ

Châssis CompactDAQ

Produit NI Nom de modèle Remarques Châssis CompactDAQ cDAQ-9171 — cDAQ-9174 — cDAQ-9178 — cDAQ-9179 — cDAQ-9181 — cDAQ-9184 — cDAQ-9185 Ce châssis supporte la synchronisation réseau à l'aide du protocole IEEE 802.1AS. Reportez-vous à la rubrique Utiliser la synchronisation réseau dans votre acquisition pour en savoir plus. cDAQ-9188 — cDAQ-9188XT — cDAQ-9189 Ce châssis supporte la synchronisation réseau à l'aide du protocole IEEE 802.1AS. Reportez-vous à la rubrique Utiliser la synchronisation réseau dans votre acquisition pour en savoir plus. cDAQ-9191 — Remarque : pour le moment, FlexLogger ne supporte pas l'utilisation de compteurs intégrés dans les châssis CompactDAQ.

Modules de la Série C

Produit NI Nom de modèle Remarques Modules d'entrée de tension de la Série C NI 9201 — NI 9202 — NI 9205 — NI 9206 — NI 9209 — NI 9215 — NI 9220 — NI 9221 — NI 9222 — NI 9223 — NI 9224 — NI 9225 — NI 9228 — NI 9229 — NI 9238 — NI 9239 — NI 9242 — NI 9244 — NI 9251 — NI 9252 Le module NI 9252 supporte le filtrage matériel. Reportez-vous à la rubrique Réduire le bruit des signaux pour en savoir plus. Modules de sortie de tension de la Série C NI 9262 — NI 9263 — NI 9264 — NI 9269 — Modules d'entrée de courant de la Série C NI 9203 — NI 9208 — NI 9227 — NI 9246 — NI 9247 — NI 9253 Le module NI 9253 supporte le filtrage matériel. Reportez-vous à la rubrique Réduire le bruit des signaux pour en savoir plus. Modules de sortie de courant de la Série C NI 9265 — NI 9266 — Module d'entrée de tension et de courant de la Série C NI 9207 — Modules d'entrée acoustique et vibratoire de la Série C NI 9230 — NI 9231 — NI 9232 — NI 9234 — NI 9250 — Modules d'entrée de température de la Série C NI 9210 — NI 9211 — NI 9212 — NI 9213 — NI 9214 — NI 9216 — NI 9217 — NI 9226 — Modules d'entrée analogique universelle de la Série C NI 9218 Pour le NI 9218 , tous les accessoires de connexion doivent être configurés dans MAX pour pouvoir apparaître dans votre projet FlexLogger. NI 9219 — Modules d'entrée en pont/jauge de contrainte de la Série C NI 9235 — NI 9236 — NI 9237 — Module d'entrée de compteur de la Série C NI 9361 FlexLogger supporte la fonctionnalité de résistance de tirage et le seuil de tension en entrée pour le NI 9361 . Modules numériques de la Série C (E/S numériques série) NI 9375 Le NI 9375 ne peut utiliser qu'un seul port (entrée ou sortie) à la fois dans un projet.

Vous ne pouvez pas utiliser en même temps des modules parallèles et série sur le même projet FlexLogger, à moins qu'ils ne soient installés dans des châssis cDAQ distincts. NI 9403 NI 9425 NI 9426 NI 9476 NI 9477 NI 9478 Modules numériques de la Série C (E/S numériques parallèles) NI 9344 Vous ne pouvez pas utiliser en même temps des modules parallèles et série sur le même projet FlexLogger, à moins qu'ils ne soient installés dans des châssis cDAQ distincts. NI 9401 NI 9402 NI 9411 NI 9421 NI 9422 NI 9423 NI 9435 NI 9436 NI 9437 NI 9472 NI 9474 NI 9475 NI 9481 NI 9482 NI 9485 Modules d'interface multiprotocole de conception de véhicule et CAN de la Série C NI 9860 FlexLogger supporte tous les câbles émetteurs-récepteurs compatibles avec le NI 9860 ( TRC-8542 , TRC-8543 et TRC-8546 ). NI 9861 — NI 9862 — Module d'interface LIN de la Série C NI 9866 —

Matériel FieldDAQ

Produit NI Nom de modèle Remarques Matériel d'entrée de tension pour FieldDAQ FD-11601 La configuration de capteur à alimentation externe est prise en charge dans FlexLogger. FD-11603 La révision B et les révisions ultérieures du FD-11603 supportent le filtrage matériel. Reportez-vous à la rubrique Réduire le bruit des signaux pour en savoir plus. FD-11605 — Matériel d'entrée acoustique et vibratoire pour FieldDAQ FD-11634 — Matériel d'entrée en pont/jauge de contrainte pour FieldDAQ FD-11637 La révision B et les révisions ultérieures du FD-11637 supportent le filtrage matériel. Reportez-vous à la rubrique Réduire le bruit des signaux pour en savoir plus. Matériel d'entrée de température pour FieldDAQ FD-11613 — FD-11614 — Remarque : le matériel FieldDAQ supporte la synchronisation réseau à l'aide du protocole IEEE 802.1AS. Reportez-vous à la rubrique Utiliser la synchronisation réseau dans votre acquisition pour en savoir plus. Remarque : le matériel FieldDAQ supporte le filtrage matériel. Reportez-vous à la rubrique Réduire le bruit des signaux pour en savoir plus. (Voir la colonne Remarques pour les exceptions.)

PXI Express

Châssis PXI

Produit NI Remarques PXIe-1062Q FlexLogger ne supporte aucun module utilisé dans un emplacement de périphérique PXI. PXIe-1065 PXIe-1066DC PXIe-1073 — PXIe-1075 — PXIe-1078 — PXIe-1082 — PXIe-1082DC — PXIe-1084 — PXIe-1085 (12 Go/s et 24 Go/s) — PXIe-1092 — PXIe-1095 —

Contrôleurs PXI

Les contrôleurs embarqués supportés doivent répondre à la configuration système minimale requise. Reportez-vous à la section Configuration système requise pour obtenir de plus amples informations.

Modules PXI

Produit NI Nom de modèle Accessoires compatibles Remarques Modules PXI d'entrée analogique PXIe-4300 TB-4300

TB-4300B

TB-4300C — PXIe-4302 TB-4302

RM-4302

TB-4302C — PXIe-4303 TB-4302

RM-4302

TB-4302C — PXIe-4304 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4305 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4309 TB-4309 (ST)

TB-4309 (MT) — PXIe-4310 TB-4310 — PXIe-4481 — — Module PXI d'entrée en pont/jauge de contrainte PXIe-4330 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4331 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4339 TB-4339

TB-4339B

TB-4339C

RM-4339 — Module PXI d'entrée de déplacement PXIe-4340 TB-4340 — Module PXI d'entrée de température PXIe-4353 TB-4353

TC-4353 — PXIe-4357 TB-4357 — Module PXI de sortie analogique PXIe-4322 TB-4322 — Modules PXI de mesure acoustique et vibratoire PXIe-4464 — — PXIe-4480 — Pour le moment, FlexLogger ne supporte pas le type de mesure Charge. PXIe-4492 — FlexLogger sélectionne automatiquement le débit de données moyen (100 Hz) pour les PXIe-449x . L'utilisation de débits de données compris entre 1000 Hz et 8 000 Hz avec les PXIe-449x peut provoquer des retards lors de la configuration des voies. PXIe-4496 — PXIe-4497 — PXIe-4498 — PXIe-4499 — Module d'interface multiprotocole de conception de véhicule PXI PXIe-8510 (2 ports et 6 ports) TRC-8542

TRC-8543

TRC-8546 — Module d'interface CAN PXI PXI-8512 (1 port et 2 ports) — Doit être utilisé dans un emplacement compatible PXIe hybride d'un châssis PXI Express supporté. Pour plus d'informations sur la compatibilité des PXI avec les châssis PXI Express, allez sur ni.com/r/pxicompatibility. Module d'interface LIN PXI PXI-8516 — Remarque : FlexLogger ne supporte actuellement pas la synchronisation entre plusieurs châssis ou d'autres périphériques du système.

Périphériques USB

Produit NI Nom de modèle Remarques Matériel d'interface CAN USB-8502 — Matériel d'interface LIN USB-8506 —

Vous pouvez étendre les fonctionnalités de FlexLogger en créant et en important un plug-in personnalisé à l'aide du Kit de développement de plug-in de FlexLogger (version 1.2). Le Kit de développement de plug-in de FlexLogger peut être téléchargé à partir du Gestionnaire de paquets NI. Pour en savoir plus, reportez-vous au readme du Kit de développement de plug-in 1.2 de FlexLogger.

Le manuel en ligne de FlexLogger contient l'aide la plus récente pour votre version de produit. Reportez-vous au Manuel de FlexLogger, accessible à partir de Aide»Manuel de FLexLogger, pour en savoir plus sur l'utilisation de FlexLogger.

Les utilisateurs sans accès internet peuvent choisir d'utiliser une version hors ligne du manuel de FlexLogger. Pour activer l'utilisation du manuel de FlexLogger hors ligne, allez sous Fichier»Préférences»Paramètres généraux et sélectionnez Toujours utiliser le manuel hors ligne.

Dans FlexLogger 2019 R4, les propriétés de métadonnées organisées en hiérarchie sont définies par un tilde (~) entre les propriétés. Les versions précédentes de FlexLogger utilisaient un double chevron (>>) pour séparer ces propriétés de métadonnées. Tout post-traitement de données configuré pour utiliser >> peut produire des résultats inattendus.

Microsoft Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation Windows et comporte des changements importants par rapport aux versions précédentes. Windows 10 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et combine des fonctionnalités de Windows 7 et de Windows 8. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 10, allez sur ni.com/windows10.

Lorsque vous installez des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1, vous remarquerez quelques vignettes supplémentaires sur l'écran Applications, y compris des raccourcis vers les logiciels d'applications NI tels que NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) et le Lanceur d'applications NI. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 8.1, allez sur ni.com/windows8.

FlexLogger ne supportera plus les systèmes d'exploitation Windows 7 (64 bits) à partir de 2021. Les versions de ce produit expédiées après le 1er mai 2021 ne pourront plus être installées ou exécutées sur ce système d'exploitation. Pour plus d'informations sur le support NI des systèmes d'exploitation, allez sur ni.com/r/windows764bit.

Copyright

© 2017– 2020 National Instruments. Tous droits réservés.

Conformément à la réglementation applicable en matière de droits d'auteur, cette publication ne peut pas être reproduite ni transmise sous une forme quelconque, que ce soit par voie électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système permettant la récupération d'informations, ni traduite, en tout ou partie, sans le consentement préalable et écrit de National Instruments Corporation.

NI respecte les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et nous demandons aux utilisateurs de nos produits de les respecter également. Les logiciels NI sont protégés par la réglementation applicable en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Lorsque des logiciels NI peuvent être utilisés pour reproduire des logiciels ou autre matériel appartenant à des tiers, vous ne pouvez utiliser les logiciels NI à cette fin que si cette reproduction est permise par les termes du contrat de licence applicable auxdits logiciels ou matériel et par la réglementation en vigueur.

Contrats de licence utilisateur final et notices juridiques de tiers

Vous trouverez les contrats de licence utilisateur final (CLUF) et notices juridiques de tiers aux emplacements suivants une fois l'installation terminée :

Les notices se trouvent dans les répertoires <National Instruments>\_Legal Information et <National Instruments> .

et . Les CLUF se trouvent dans le répertoire <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license .

. Consultez le fichier <National Instruments>\_Legal Information.txt pour en savoir plus sur la manière d'inclure des informations juridiques dans des installeurs construits avec des produits NI.

Droits restreints pour les entités gouvernementales américaines

Si vous faites partie d'une agence, d'un service ou de toute autre entité gouvernementale des États-Unis, l'utilisation, la duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert des données techniques figurant dans ce manuel sont réglementés par les clauses de Droits restreints mentionnées dans la Réglementation des Acquisitions Fédérales 52.227-14 ("Federal Acquisition Regulation 52.227-14") pour les agences fédérales et aux sections 252.227-7014 et 252.227-7015 du supplément à la Réglementation des Acquisitions Fédérales liées à la défense ("Defense Federal Acquisition Regulation Supplement") pour les agences militaires.

Avis sur le copyright de IVI Foundation

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marques

Reportez-vous à la page NI Trademarks and Logo Guidelines, à ni.com/trademarks, pour obtenir des informations sur les marques NI. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés aux présentes sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs.

Brevets

Pour la liste des brevets protégeant les produits/technologies NI, veuillez vous référer, selon le cas : à la rubrique Aide»Brevets de votre logiciel, au fichier patents.txt sur votre média, ou à National Instruments Patent Notice sur ni.com/patents.

