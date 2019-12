Readme zu FlexLogger 2020 R1

Januar 2020

In dieser Datei finden Sie wichtige Hinweise zu FlexLogger. Sie erfahren u. a., welche Voraussetzungen Ihr System für die Installation des Produkts erfüllen muss, wie das Produkt installiert wird und welche Hardware in FlexLogger unterstützt wird.

Überblick

Systemvoraussetzungen

Installationshinweise

Produktsicherheit und kritische Updates

Neue Funktionen

Unterstützte Hardware

Erweitern von FlexLogger durch das FlexLogger Plugin Development Kit

Öffnen der Hilfe

Änderungen an den Protokolldatei-Metadaten in FlexLogger 2019 R4

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Wegfall der Unterstützung der 64-Bit-Version von Windows 7 im Jahr 2021

Rechtliche Hinweise

FlexLogger ist eine Anwendungssoftware für die schnelle Sensorkonfiguration und Datenprotokollierung von Mischsignalen zur Verifizierung elektromechanischer Systeme ohne Programmieraufwand.

Für FlexLogger gelten folgende Mindest-Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem RAM/Prozessor Erforderliche Software1 64-Bit-Version von Windows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 Auflösung von 1024 x 768 (1366 x 768 oder höher empfohlen) Pentium 4 G1 oder gleichwertig (Intel i5 bzw. Äquivalent oder höher empfohlen)

12 GB Festplattenspeicher

4 GB RAM (empfohlen werden 8 GB oder mehr) NI-DAQmx 19.5 oder neuer

NI-XNET 19.1 oder neuer 1 Erforderliche Treiber sind im FlexLogger-Installationsprogramm enthalten. 2 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Zur Unterstützung dieser Komponenten unter Windows 8.1 müssen Microsoft-Updates installiert sein. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben. 3 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Zur Unterstützung von SHA-256 muss ein bestimmtes Sicherheits-Update für Windows 7 SP1 installiert sein. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

Die Installation von FlexLogger erfolgt mit dem NI-Paketmanager. Zum Herunterladen des NI-Paketmanagers besuchen Sie ni.com/info und geben Sie den Infocode NIPMDownload ein. Die Anleitung zum NI-Paketmanager enthält Informationen zum Installieren, Entfernen und Aktualisieren von NI-Software mit Hilfe des NI-Paketmanagers.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

2020 R1 (Januar 2020)

Unterstützung von PXI Express für Schall- und Schwingungsmessmodule, SC-Express-Module sowie für Fahrzeugbus-Module Informationen zur Unterstützung bestimmter Modelle finden Sie im Abschnitt Unterstützte Hardware.

Hardwareunterstützung für: NI 9262

Unterstützung für LVDT- und RVDT-Sensoren

XY-Graph für die Bedienoberfläche

Ereignisauslösung am Ende eines Tests

2019 R4 (September 2019)

Hardwareunterstützung für: NI 9252 NI 9253

Möglichkeit zum Durchführen eines Nullabgleichs und zum Addieren eines Null-Offsets für mehrere Kanäle gleichzeitig

Exportieren des Alarmverlaufs in eine CSV-Datei

Möglichkeit zur Auswahl von Projekt speichern als für bestehende Projekte

für bestehende Projekte Möglichkeit zum Auslösen eines Ereignisses nach Ablauf des Testzeitraums

Möglichkeit zum Einblenden von Popup-Meldungen für Alarme an Kanälen

Erzeugen von Protokollen über Systemzustandsparameter

Möglichkeit zum Anwenden arithmetischer und boolescher Formeln auf digitale Eingangssignale

Arbeit mit Logarithmusfunktionen, dem Operator "? :" sowie mit den Funktionen e, "True" und "False" in Formeln

Konfigurierbare Sample-Rate für CAN/LIN

Unterstützung für mit dem FlexLogger Plugin Development Kit 1.1 erstellte Plugins für benutzerdefinierte Analysen

2019 R3 (Juli 2019)

Hardwareunterstützung für das FD-11605

Alarme mit folgenden Funktionen für Eingangskanäle:

Alarmverlaufsbereich



Ereignisauslösung durch Alarme

Zurücksetzen von Werten an Ausgabekanälen

Zusätzliche Messungsarten für Zählereingangsmodule:

Position (Winkel)



Position (Weg)



Impuls

Hardwarefilter-Unterstützung für FieldDAQ

Unterstützung benutzerdefinierter Plugins, die mit dem FlexLogger Plugin Development Kit 1.0 erstellt wurden

Boolesche Logik für analoge Kanäle

Ereignisauslösung durch digitale Eingangssignale

Unterstützung der Ausgabe über LIN

Unterstützung von LIN-Mastern

Offline-Zugriff auf die Anleitung zu FlexLogger

Die folgenden Modelle von Hardware können in FlexLogger verwendet werden.

CompactDAQ

CompactDAQ-Chassis

NI-Produkt Modellname Anmerkungen CompactDAQ-Chassis cDAQ-9171 — cDAQ-9174 — cDAQ-9178 — cDAQ-9179 — cDAQ-9181 — cDAQ-9184 — cDAQ-9185 Dieses Chassis unterstützt die Synchronisation über das Netzwerk mit Hilfe des Protokolls IEEE 802.1AS. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren der Erfassung über das Netzwerk. cDAQ-9188 — cDAQ-9188XT — cDAQ-9189 Dieses Chassis unterstützt die Synchronisation über das Netzwerk mit Hilfe des Protokolls IEEE 802.1AS. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren der Erfassung über das Netzwerk. cDAQ-9191 —

Module der C-Serie

NI-Produkt Modellname Anmerkungen Spannungsmessmodule der C-Serie NI 9201 — NI 9202 — NI 9205 — NI 9206 — NI 9209 — NI 9215 — NI 9220 — NI 9221 — NI 9222 — NI 9223 — NI 9224 — NI 9225 — NI 9228 — NI 9229 — NI 9238 — NI 9239 — NI 9242 — NI 9244 — NI 9251 — NI 9252 Das Modul NI 9252 unterstützt Hardwarefilterung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Verringern des Signalrauschens. Spannungsausgabemodule der C-Serie NI 9262 — NI 9263 — NI 9264 — NI 9269 — Strommessmodule der C-Serie NI 9203 — NI 9208 — NI 9227 — NI 9246 — NI 9247 — NI 9253 Das Modul NI 9253 unterstützt Hardwarefilterung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Verringern des Signalrauschens. Stromausgabemodule der C-Serie NI 9265 — NI 9266 — Strom- und Spannungsmessmodul der C-Serie NI 9207 — Schall- und Schwingungsmessmodule der C-Serie NI 9230 — NI 9231 — NI 9232 — NI 9234 — NI 9250 — Temperaturmessmodule der C-Serie NI 9210 — NI 9211 — NI 9212 — NI 9213 — NI 9214 — NI 9216 — NI 9217 — NI 9226 — Universelle Analogeingangsmodule der C-Serie NI 9218 Für das NI 9218 müssen alle Zubehörkomponenten für das Herstellen von Verbindungen in MAX konfiguriert werden, damit das Gerät in Ihrem FlexLogger-Projekt angezeigt wird. NI 9219 — Dehnungs-/Brückenmessmodule der C-Serie NI 9235 — NI 9236 — NI 9237 — Zählereingangsmodul der C-Serie NI 9361 FlexLogger unterstützt den Funktionsumfang für Pull-Up-Widerstände und den Eingangsspannungs-Schwellwert für das NI 9361 . Digitalmodule der C-Serie (für serielle Digital-I/O) NI 9375 Das NI 9375 kann jeweils nur einen Port (Eingangs- oder Ausgangsport) in einem Projekt verwenden.

Parallel und seriell arbeitende Module können nur zusammen im selben FlexLogger-Projekt verwendet werden, wenn sie sich in unterschiedlichen cDAQ-Chassis befinden. NI 9403 NI 9425 NI 9426 NI 9476 NI 9477 NI 9478 Digitalmodule der C-Serie (für parallele Digital-I/O) NI 9344 Parallel und seriell arbeitende Module können nur zusammen im selben FlexLogger-Projekt verwendet werden, wenn sie sich in unterschiedlichen cDAQ-Chassis befinden. NI 9401 NI 9402 NI 9411 NI 9421 NI 9422 NI 9423 NI 9435 NI 9436 NI 9437 NI 9472 NI 9474 NI 9475 NI 9481 NI 9482 NI 9485 Multiprotokollfähiges CAN-Schnittstellen-Modul der C-Serie für den Einsatz im Fahrzeug NI-9860 FlexLogger unterstützt alle kompatiblen Transceiverkabel für Geräte des Typs NI 9860 ( TRC-8542 , TRC-8543 und TRC-8546 ). NI 9861 — NI 9862 — LIN-Schnittstellenmodul der C-Serie NI 9866 —

FieldDAQ-Geräte

NI-Produkt Modellname Anmerkungen Spannungseingangsgeräte für FieldDAQ FD-11601 Die Konfiguration von Sensoren mit externer Stromversorgung wird in FlexLogger unterstützt. FD-11603 Die Hardwarefilterung wird von der Version B (und höher) des FD-11603 unterstützt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Verringern des Signalrauschens. FD-11605 — Geräte zur Schall- und Schwingungsmessung für FieldDAQ FD-11634 — Geräte zur Dehnungs-/Brückenmessung für FieldDAQ FD-11637 Die Hardwarefilterung wird von der Version B (und höher) des FD-11637 unterstützt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Verringern des Signalrauschens. Temperaturmessgeräte für FieldDAQ FD-11613 — FD-11614 — Hinweis: FieldDAQ-Geräte unterstützen die Synchronisation über das Netzwerk mit Hilfe des Protokolls IEEE 802.1AS. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren der Erfassung über das Netzwerk. Hinweis: FieldDAQ-Geräte unterstützen Hardwarefilter. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Verringern des Signalrauschens. (Für Ausnahmen siehe die Spalte Anmerkungen.)

PXI Express

PXI-Chassis

NI-Produkt Anmerkungen PXIe-1062Q Module in PXI-Peripherieslots werden von FlexLogger nicht unterstützt. PXIe-1065 PXIe-1066DC PXIe-1073 — PXIe-1075 — PXIe-1078 — PXIe-1082 — PXIe-1082DC — PXIe-1084 — PXIe-1085 (12 GB/s und 24 GB/s) — PXIe-1092 — PXIe-1095 —

PXI-Controller

Unterstützte Embedded-Controller müssen die Mindest-Systemanforderungen erfüllen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Systemvoraussetzungen.

PXI-Module

NI-Produkt Modellname Kompatible Zubehörkomponenten Anmerkungen PXI-Analogeingangsmodule PXIe-4300 TB-4300

TB-4300B

TB-4300C — PXIe-4302 TB-4302

RM-4302

TB-4302C — PXIe-4303 TB-4302

RM-4302

TB-4302C — PXIe-4304 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4305 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4309 TB-4309 (Schraubanschluss)

TB-4309 (Kontaktleiste) — PXIe-4310 TB-4310 — PXI-Modul zur Dehnungs-/Brückenmessung PXIe-4330 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4331 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4339 TB-4339

TB-4339B

TB-4339C

RM-4339 — PXI-Wegmessmodul PXIe-4340 TB-4340 — PXI-Modul zur Temperaturmessung PXIe-4353 TB-4353

TC-4353 — PXIe-4357 TB-4357 — PXI-Analogausgangsmodul PXIe-4322 TB-4322 — PXI-Module zur Schall- und Schwingungsmessung PXIe-4464 — — PXIe-4480 — Die Messungsart "Ladung" wird in FlexLogger 2020 R1 nicht unterstützt. PXIe-4492 — FlexLogger wählt für Geräte der Modellfamilie PXIe-449X automatisch die Datenrate Mittel (100 Hz) aus. Bei Datenraten zwischen 1000 Hz und 8000 Hz mit Geräten dieses Typs kann es zu Verzögerungen bei der Konfiguration von Kanälen kommen. PXIe-4496 — PXIe-4497 — PXIe-4498 — PXIe-4499 — Multiprotokollfähige PXI-Schnittstellenmodule für den Einsatz im Fahrzeug PXIe-8510 (2 Ports und 6 Ports) TRC-8542

TRC-8543

TRC-8546 — CAN-PXI-Schnittstellenmodul PXI-8512 (1 Port und 2 Ports) — Muss in einem PXIe-Hybrid-kompatiblen Steckplatz eines unterstützten PXI-Express-Chassis betrieben werden. Weitere Informationen zur PXI-Kompatibilität mit PXI Express-Chassis finden Sie unter ni.com/r/pxicompatibility. LIN-PXI-Schnittstellenmodul PXI-8516 — Hinweis: Die Synchronisation zwischen mehreren Chassis oder anderen Geräten im System ist derzeit in FlexLogger nicht möglich.

USB-Geräte

NI-Produkt Modellname Anmerkungen CAN-Schnittstellen-Geräte USB-8502 — LIN-Schnittstellengeräte USB-8506 —

Der Funktionsumfang von FlexLogger (Version 2019 R4 oder höher) kann durch benutzerdefinierte Plugins erweitert werden, die mit dem dem FlexLogger Plugin Development Kit (Version 1.1) erstellt und anschließend in FlexLogger importiert werden. Das FlexLogger Plugin Development Kit kann über den NI-Paketmanager installiert werden. Weitere Informationen zu diesem Toolkit finden Sie in der FlexLogger Plugin Development Kit 1.1 Readme.

FlexLogger ist online dokumentiert. Informationen zu FlexLogger erhalten Sie in der Anleitung zu FlexLogger, die über Hilfe»Anleitung zu FlexLogger geöffnet wird.

Für den Fall, dass FlexLogger an einem Standort ohne Internetzugriff verwendet wird, steht eine lokale Version bzw. Offline-Version der Anleitung zu FlexLogger bereit. Zum Aktivieren der lokal installierten Anleitung klicken Sie auf Datei»Einstellungen»Allgemein und wählen Sie Immer Offline-Anleitung verwenden aus.

In FlexLogger 2019 R4 werden hierarchisch strukturierte Metadaten-Eigenschaften durch ein Tildezeichen (~) zwischen den Eigenschaften gegliedert. In bisherigen FlexLogger-Versionen wurden die Eigenschaften durch Doppelpfeile (>>) gegliedert. Beim nachträglichen Verarbeiten von Daten, die mit dem alten Gliederungszeichen arbeiten, kann es zu Problemen kommen.

Zum Anfang

Zum Anfang

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

Ab dem Jahr 2021 wird die 64-Bit-Version von Windows 7 von FlexLogger nicht mehr unterstützt. Versionen dieses Produkts, die nach dem 1. Mai 2021 geliefert werden, arbeiten nicht mehr mit diesem Betriebssystem. Ausführliche Informationen zur Unterstützung von Betriebssystemen durch NI-Produkte finden Sie unter ni.com/r/windows764bit.

