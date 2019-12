FlexLogger 2020 R1 Readme

2020年1月

このファイルには、システム要件、インストール手順、およびサポートされているハードウェアなど、FlexLoggerに関する重要な情報が記載されています。

概要

システム要件

インストール手順

製品のセキュリティおよび重要な更新

新機能

サポートされているハードウェア

FlexLogger Plugin Development Kitを使用してFlexLoggerを拡張する

ヘルプにアクセスする

FlexLogger 2019 R4のログファイルメタデータへの変更

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10で使用する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1で使用する

FlexLoggerは2021年にWindows 7 64ビットのサポートを終了

法的情報

FlexLoggerは、高速センサ構成およびミックスドシグナルのデータロギングを行い、エレクトロメカニカルシステムを検証するアプリケーションソフトウェアです。プログラミングは必要ありません。

上に戻る

FlexLoggerの最低システム要件は以下のとおりです。

オペレーティングシステム RAM/プロセッサ 必要なソフトウェア1 64ビットバージョンのWindows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 1024 x 768の解像度 (1366 x 768以上を推奨) Pentium 4 G1相当 (Intel i5相当以上を推奨)

12 GBの空きディスク容量

4 GB RAM (8 GB以上を推奨) NI-DAQmxソフトウェア 19.5以上

NI-XNETソフトウェア 19.1以上 1 必要なドライバはFlexLoggerインストーラに含まれています。 2 NIソフトウェアは、VC2015ランタイムおよび.NET 4.6.2をインストールします。Windows 8.1でこれらをサポートするには、Microsoftの更新プログラムが必要です。これらの更新プログラムのインストール方法については、Microsoft KB2919442およびKB2919355を参照してください。 3 NIソフトウェアは、SHA-256証明書により署名されています。Windows 7 SP1でSHA-256をサポートするには、Microsoftの更新プログラムが必要です。このセキュリティ更新のインストール方法については、Microsoft KB3033929を参照してください。

上に戻る

NIでは、NI パッケージマネージャを使用してFlexLoggerのインストールを自動化しています。NI パッケージマネージャをダウンロードするには、ni.com/infoで、Info Codeに「NIPMDownload」と入力します。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。

上に戻る

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

上に戻る

2020 R1 (2020年1月)

SC Express、音響/振動、および車載バスモジュールのPXI Expressサポートが追加されました。特定のモデルについては、「サポートされているハードウェア」セクションを参照してください。

以下のハードウェアサポートを追加 NI 9262

LVDT/RVDTセンササポートを追加

画面にXYグラフタイプを追加

テスト停止時のイベントトリガ

2019 R4 (2019年9月)

以下のハードウェアサポートを追加 NI 9252 NI 9253

複数のチャンネルにゼロおよびヌルオフセットキャリブレーションを同時に適用

アラーム履歴をCSVファイル形式にエクスポート

プロジェクトを別名で保存 を既存のプロジェクトに対してサポート

を既存のプロジェクトに対してサポート テスト時間経過時にイベントをトリガ可能

チャンネルアラームのトースト通知をサポート

システム状態メトリックレポートを統合

演算およびブールフォーミュラでデジタル入力をサポート

対数関数、? : 演算子、およびe、true、falseの各定数を計算フォーミュラとしてサポート

CAN/LINのサンプルレートを構成可能

FlexLogger Plugin Development Kit 1.1で作成されたカスタム解析プラグインをサポート

2019 R3 (2019年7月)

FD-11605のハードウェアサポートを追加

以下の機能を備えた入力チャンネル用のアラーム:

アラーム履歴ぺーン



アラームからのイベントトリガ

出力チャンネルの値のリセット

カウンタ入力モジュール用に測定タイプを追加

角度位置



線形位置



パルス

FieldDAQのハードウェアフィルタサポート

FlexLogger Plugin Development Kit 1.0で作成されたカスタムプラグインのサポート

アナログチャンネルのブール論理

デジタル入力イベントのトリガ

LINの出力サポート

LINマスタのサポート

オフラインFlexLoggerマニュアルへのアクセス

上に戻る

次の表は、FlexLoggerでサポートされているハードウェアモデルを記載しています。

CompactDAQ

CompactDAQシャーシ

NI製品 モデル名 メモ CompactDAQシャーシ cDAQ-9171 — cDAQ-9174 — cDAQ-9178 — cDAQ-9179 — cDAQ-9181 — cDAQ-9184 — cDAQ-9185 このシャーシは、IEEE 802.1ASプロトコルを使用したネットワーク同期をサポートしています。詳細については、「集録でネットワーク同期を使用する」トピックを参照してください。 cDAQ-9188 — cDAQ-9188XT — cDAQ-9189 このシャーシは、IEEE 802.1ASプロトコルを使用したネットワーク同期をサポートしています。詳細については、「集録でネットワーク同期を使用する」トピックを参照してください。 cDAQ-9191 —

Cシリーズモジュール

NI製品 モデル名 メモ Cシリーズ電圧入力モジュール NI 9201 — NI 9202 — NI 9205 — NI 9206 — NI 9209 — NI 9215 — NI 9220 — NI 9221 — NI 9222 — NI 9223 — NI 9224 — NI 9225 — NI 9228 — NI 9229 — NI 9238 — NI 9239 — NI 9242 — NI 9244 — NI 9251 — NI 9252 NI 9252モジュールは、ハードウェアフィルタ処理をサポートしています。詳細については「信号ノイズを削減する」トピックを参照してください。 Cシリーズ電圧出力モジュール NI 9262 — NI 9263 — NI 9264 — NI 9269 — Cシリーズ電流入力モジュール NI 9203 — NI 9208 — NI 9227 — NI 9246 — NI 9247 — NI 9253 NI 9253モジュールは、ハードウェアフィルタ処理をサポートしています。詳細については「信号ノイズを削減する」トピックを参照してください。 Cシリーズ電流出力モジュール NI 9265 — NI 9266 — Cシリーズ電圧および電流入力モジュール NI 9207 — Cシリーズ音響/振動入力モジュール NI 9230 — NI 9231 — NI 9232 — NI 9234 — NI 9250 — Cシリーズ温度入力モジュール NI 9210 — NI 9211 — NI 9212 — NI 9213 — NI 9214 — NI 9216 — NI 9217 — NI 9226 — Cシリーズユニバーサルアナログ入力モジュール NI 9218 NI 9218 では、接続アクセサリをFlexLoggerプロジェクトに表示するにはMAXで構成する必要があります。 NI 9219 — Cシリーズ歪み/ブリッジ入力モジュール NI 9235 — NI 9236 — NI 9237 — Cシリーズカウンタ入力モジュール NI 9361 FlexLoggerは、 NI 9361 のプルアップ抵抗機能および入力電圧しきい値をサポートしています。 Cシリーズデジタルモジュール (シリアルデジタルI/O) NI 9375 NI 9375は、プロジェクトで一度に1個のポート (入力または出力) のみを使用できます。

パラレルモジュールとシリアルモジュールは、別々のcDAQシャーシに取り付けられていない限り、同じFlexLoggerプロジェクトで使用できません。 NI 9403 NI 9425 NI 9426 NI 9476 NI 9477 NI 9478 Cシリーズデジタルモジュール (パラレルデジタルI/O) NI 9344 パラレルモジュールとシリアルモジュールは、別々のcDAQシャーシに取り付けられていない限り、同じFlexLoggerプロジェクトで使用できません。 NI 9401 NI 9402 NI 9411 NI 9421 NI 9422 NI 9423 NI 9435 NI 9436 NI 9437 NI 9472 NI 9474 NI 9475 NI 9481 NI 9482 NI 9485 CシリーズCANおよび車両マルチプロトコルインタフェースモジュール NI 9860 FlexLoggerは、NI 9860と互換性のあるすべてのトランシーバケーブル ( TRC-8542 、 TRC-8543 、および TRC-8546 ) をサポートしています。 NI 9861 — NI 9862 — CシリーズLINインタフェースモジュール NI 9866 —

FieldDAQデバイス

NI製品 モデル名 メモ FieldDAQ用電圧入力デバイス FD-11601 FlexLoggerでは、外部電源センサ構成がサポートされています。 FD-11603 FD-11603 のリビジョンB以降は、ハードウェアフィルタ処理をサポートしています。詳細については「信号ノイズを削減する」トピックを参照してください。 FD-11605 — FieldDAQ用音響/振動入力デバイス FD-11634 — FieldDAQ用歪み/ブリッジ入力デバイス FD-11637 FD-11637 のリビジョンB以降は、ハードウェアフィルタ処理をサポートしています。詳細については「信号ノイズを削減する」トピックを参照してください。 FieldDAQ用温度入力デバイス FD-11613 — FD-11614 — メモ: FieldDAQデバイスは、IEEE 802.1ASプロトコルを使用したネットワーク同期をサポートしています。詳細については、「集録でネットワーク同期を使用する」トピックを参照してください。 メモ: FieldDAQデバイスは、ハードウェアフィルタ処理をサポートしています。詳細については「信号ノイズを削減する」トピックを参照してください。(例外についてメモの欄を参照してください。)

PXI Express

PXIシャーシ

NI製品 メモ PXIe-1062Q FlexLoggerは、PXI周辺機器スロットで使用されるモジュールをサポートしません。 PXIe-1065 PXIe-1066DC PXIe-1073 — PXIe-1075 — PXIe-1078 — PXIe-1082 — PXIe-1082DC — PXIe-1084 — PXIe-1085 (12 GB/sおよび24GB/s) — PXIe-1092 — PXIe-1095 —

PXIコントローラ

サポートされる組込コントローラは、最小システム要件を満たしている必要があります。詳細については、「システム要件」セクションを参照してください。

PXIモジュール

NI製品 モデル名 互換性のあるアクセサリ メモ PXIアナログ入力モジュール PXIe-4300 TB-4300

TB-4300B

TB-4300C — PXIe-4302 TB-4302

RM-4302

TB‑4302C — PXIe-4303 TB-4302

RM-4302

TB‑4302C — PXIe-4304 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4305 TB-4304

RM-4304 — PXIe-4309 TB-4309 (ST)

TB-4309 (MT) — PXIe-4310 TB-4310 — PXI歪み/ブリッジ入力モジュール PXIe-4330 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4331 TB-4330

RM-24999 — PXIe-4339 TB-4339

TB-4339B

TB-4339C

RM-4339 — PXI変位入力モジュール PXIe-4340 TB-4340 — PXI温度入力モジュール PXIe-4353 TB-4353

TC-4353 — PXIe-4357 TB-4357 — PXIアナログ出力モジュール PXIe-4322 TB-4322 — PXI音響/振動モジュール PXIe-4464 — — PXIe-4480 — FlexLogger 2020 R1は、電荷測定タイプをサポートしていません。 PXIe-4492 — FlexLoggerは、 PXIe-449x に対して 中速 (100 Hz) データレートを自動的に選択します。 PXIe-449x で 1,000 Hz ~ 8,000 Hz のデータレートを使用すると、チャンネルを構成する際に遅延が生じる可能性があります。 PXIe-4496 — PXIe-4497 — PXIe-4498 — PXIe-4499 — PXI車両マルチプロトコルインタフェースモジュール PXIe-8510 (2ポートおよび6ポート) TRC-8542

TRC-8543

TRC-8546 — PXI CANインタフェースモジュール PXI-8512 (1ポートおよび2ポート) — サポートされているPXI ExpressシャーシのPXIeハイブリッド互換スロットで使用する必要があります。PXI ExpressシャーシとPXIの互換性の詳細については、ni.com/r/pxicompatibilityを参照してください。 PXI LINインタフェースモジュール PXI-8516 — メモ: FlexLoggerは、システム内の複数のシャーシまたは他のデバイス間の同期を現在サポートしていません。

USBデバイス

NI製品 モデル名 メモ CANインタフェースデバイス USB-8502 — LINインタフェースデバイス USB-8506 —

上に戻る

FlexLogger Plugin Development Kit (バージョン1.1) を使用してカスタムプラグインを作成およびインポートすると、FlexLogger (バージョン2019 R4以上) の機能を拡張できます。FlexLogger Plugin Development Kitは、NI パッケージマネージャでダウンロードできます。詳細については、『FlexLogger Plugin Development Kit 1.1 Readme』を参照してください。

上に戻る

オンラインFlexLoggerマニュアルには、使用している製品バージョンの最新のヘルプが含まれています。FlexLoggerの使用に関する詳細については、ヘルプ→FlexLoggerマニュアルからアクセスできる『FlexLoggerマニュアル』を参照してください。

オンラインアクセスがない場合は、オフラインバージョンのFlexLoggerマニュアルを使用することを選択できます。オフラインFlexLoggerマニュアルの使用を有効にするには、ファイル→環境設定→一般を選択し、常にオフラインマニュアルを使用するを選択します。

上に戻る

FlexLogger 2019 R4では、階層として編成されたメタデータプロパティは、プロパティ間のチルダ (~) 文字によって定義されます。FlexLoggerの以前のバージョンでは、これらのメタデータプロパティは、二つの大なり記号 (>>) により使用して区切られていました。>>を使用するように構成されているデータの後処理は、予期しない結果を引き起こす可能性があります。

上に戻る

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。Windows 10におけるNIのサポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

上に戻る

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。NIのWindows 8.1サポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

上に戻る

FlexLoggerは、2021年でWindows 7 (64ビット) オペレーティングシステムのサポートを終了します。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、このオペレーティングシステムにインストールしたり、その上で実行したりすることはできません。NIオペレーティングシステムのサポートの詳細については、ni.com/r/windows764bitを参照してください。

上に戻る

著作権

© 2017-2020 National Instruments. All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patents/jaからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」のうち、該当するリソースから参照してください。

377046H-0112