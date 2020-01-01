LabVIEW Communications System Design Suite 5.0自述文件

2020年5月

本文件包含LabVIEW Communications System Design Suite的重要信息，包括安装说明、新增功能、修正的部分问题的列表以及已知问题。

概述

系统要求

操作系统支持

安装说明

产品安全及关键更新

已知问题

问题修正

打开帮助文件

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

LabVIEW Communications System Design Suite将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008（32位和64位）及所有32位操作系统

法律信息

LabVIEW Communications System Design Suite融合了LabVIEW NXG和专为无线通信系统快速原型开发所创建的工具。LabVIEW Communications System Design Suite可帮助用户设计、开发无线通信系统并将其部署至同一环境中的多个硬件终端，如通用处理器、NI Linux Real-Time操作系统以及FPGA。

LabVIEW Communications System Design Suite 5.0需满足下列要求：

Pentium 4 G1同等配置（建议使用Intel i5同等配置或更高配置）

64位版本的Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 /Server 2012

/7 SP1 /Server 2012 10 GB磁盘空间（建议20 GB或更高）

为了提高性能，建议在固态硬盘（SSD）上安装LabVIEW NXG

2 GB RAM（建议8 GB或更高）

.NET Framework 4.6.2

1024 x 768分辨率（建议使用1366 x 768或更高配置）

LabVIEW Communications System Design Suite支持下列操作系统：

Windows 10 (v. 1909)/8.1更新1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Embedded Standard 7 SP1 2

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2更新 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

注 在Windows 8.1/Server 2012 R2/Server 2008 R2 SP1上不支持某些功能（例如，本地编译、优化FPGA VI以及包含Xilinx IP或HDL代码的FPGA代码仿真），因为这些功能所需的Xilinx编译工具不支持上述操作系统。在上述操作系统中使用这些功能可能会导致无法预测的结果。

注：关于未来操作系统支持的信息，见LabVIEW Communications System Design Suite 5.0将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008（32位和64位）及所有32位操作系统。

NI通过NI Package Manager安装LabVIEW Communications System Design Suite。如您还没有安装NI软件，LabVIEW Communications System Design Suite在安装的同时会安装NI Package Manager，以用来安装其他NI软件。请访问ni.com/r/NIPMDownload下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

注

如启用Windows更新，安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤，请访问ni.com/r/exjq43。

如已通过NI软件套件或NI产品包购买产品，请使用随附的安装光盘安装产品。

使用软件附带的序列号激活LabVIEW Communications System Design Suite。有关LabVIEW Communications System Design Suite激活的更多信息，请参考NI软件激活。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于最新的已知问题列表，请访问LabVIEW Communications System Design Suite已知问题。

用户可在线查看软件的修正的问题。关于最新的修正的问题列表，请访问LabVIEW Communications System Design Suite已修正的Bug。

在LabVIEW Communications System Design Suite窗口右上角的搜索栏中可进行关键词搜索。

在LabVIEW Communications System Design Suite中按下<Ctrl-H>并将光标移至对象上悬停可查看即时帮助。关于LabVIEW Communications System Design Suite的更多信息，请通过帮助»在线手册打开LabVIEW Communications System Design Suite手册。

要了解代码背后的原理，请在“学习”选项卡下查看包含编程环境范例代码的交互式课程。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见NI Package Manager手册中的自动化安装程序主题。

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

LabVIEW Communications System Design Suite将于2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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