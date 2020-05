DIAdem 2020 Release Notes

Mai 2020

Diese Datei enthält Informationen zu DIAdem 2020:

Übersicht

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

Installationsanweisungen

Hinweise zu DIAdem 2020

Hinweise zu zukünftigen DIAdem-Versionen

Kompatibilität von DIAdem 2020 zu DIAdem 2019

Produktsicherheit und kritische Updates

Neuerungen in DIAdem 2020

Behobene Fehler

Öffnen der Hilfe

Suchen von Beispielen

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

DIAdem stellt die Unterstützung für Windows 7 (64-Bit), Windows Server 2008 R2 im Jahr 2021 ein

Rechtliche Hinweise

DIAdem ist die National Instruments-Software zum Analysieren und Dokumentieren von Daten unterschiedlichster Herkunft.

Für den einwandfreien Einsatz von DIAdem sind die folgenden Mindestvoraussetzungen zu beachten:

Hardware

CPU x64 kompatibler Prozessor ab 1,6 GHz Arbeitsspeicher Ab 2 GB Festplattenspeicher Je nach Betriebssystem bis zu 6 GB freier Speicherplatz auf der Systempartition Grafikkarte Farbtiefe ab 16 Bit (High Color), empfohlen 24 oder 32 Bit (True Color) Bildschirmauflösung Ab 1280x800 bei Skalierungsstufe 100%

Windows 10 64 Bit 1

Windows 8.1 Update 1 64 Bit 1

Windows 7 64 Bit mit Service Pack 1 2

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2 Update 1

Windows Server 2008 R2 mit Service Pack 12

Hinweis Für die automatisierte Auswertung auf Server-Betriebssystemen empfiehlt National Instruments die Verwendung des SystemLink-Moduls "Analyse-Automatisierung" anstelle von DIAdem.

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

2 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1 und Windows Embedded Standard 7 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

Hinweis DIAdem ist auf Windows N- oder KN-Editionen nur eingeschränkt lauffähig, weil die Multimedia-Unterstützung fehlt. Diese kann als "Media Feature Pack" von Microsoft bezogen und nachinstalliert werden.

Unter Windows Server 2012 R2 können in DIAdem-VIEW keine Videos abgespielt werden.

Administrierung

Firewall Während der Installation und beim Start von DIAdem kann die Firewall aus folgenden Gründen Warnhinweise ausgeben:

Bei der Installation von DataPlugins wird die Komponente usireg ausgeführt. Danach startet der DataFinder, mit dem Sie in Dateien suchen und navigieren. Beim DIAdem-Start wird über eine DNS-Abfrage ermittelt, ob die Lizenzierung lokal oder über einen Lizenzserver erfolgen soll. Um alle Funktionen von DIAdem nutzen zu können, empfiehlt National Instruments, dass Sie für alle aufgeführten Programme "Nicht mehr blocken" auswählen. Dies gilt auch dann, wenn Sie DIAdem evaluieren möchten. Näheres finden Sie unter ni.com/info unter dem Info-Code winxpsp2. Windows- Benutzerrechte Grundsätzlich ist DIAdem mit seinen Komponenten unter den von Microsoft Windows vorkonfigurierten Benutzerkonten ab Benutzer lauffähig. Die Installation muss mit vollen Administrationsrechten erfolgen. Betreibt man wechselseitig verschiedene Programmversionen von DIAdem auf einem Rechner, dann kann der volle Funktionsumfang dieser Versionen nur mit Administrationsrechten zur Verfügung gestellt werden.

Sonstiges

Internet-Explorer: Für die Kartendarstellung in den DIAdem-VIEW und DIAdem-DAC benötigen Sie Internet Explorer ab Version 11.

Empfohlen:

- Adobe Reader zur Anzeige der Handbuchdateien

NI installiert DIAdem mit dem NI-Paketmanager. Wenn Sie noch keine NI-Software installiert haben, installiert DIAdem den NI-Paketmanager, um die Installation Ihrer NI-Software durchzuführen. Besuchen Sie ni.com/r/NIPMDownload, um den NI-Paketmanager herunterzuladen. Weitere Informationen zur Installation, Deinstallation und Aktualisierung von NI-Software mit dem NI-Paketmanager finden Sie in der Anleitung zum NI-Paketmanager.



Hinweise

Bekannte Probleme

Wenn Sie nach der Installation von DIAdem 2020 weitere ältere DIAdem-Versionen installieren, werden Sie nicht zu einem Neustart des Rechners aufgefordert. Damit der DataFinder My DataFinder aber auch in den älteren DIAdem-Versionen lauffähig ist, führen Sie bitte nach jeder DIAdem-Installation einen manuellen Neustart des Rechners durch.

aber auch in den älteren DIAdem-Versionen lauffähig ist, führen Sie bitte nach jeder DIAdem-Installation einen manuellen Neustart des Rechners durch. Die Deinstallation von DIAdem 2018 oder früher entfernt die Dateiverknüpfung von uri-Dateien mit usiReg.exe

In DIAdem 2020 ist die Installation von C++-DataPlugins unter Umständen nicht vollständig.

Sie können die Methoden Run für Calculation und Validate für Calculation in Python-Scripten nur ohne die sonst in Python-Scripten üblichen leeren Klammern aufrufen.

Hinweise zu DIAdem 2020

Ab DIAdem 2019 wird die Projektion von Daten als Farbverlauf oder als Verformung auf ein 3D-Modell des Untersuchungsobjekts nicht mehr unterstützt.

Ab der Installation von DIAdem 2019 ersetzt die 64-Bit-Version von My DataFinder frühere 32-Bit-Installationen. Die Konfiguration von My DataFinder erfolgt in DIAdem-Versionen 2019 oder neuer in DIAdem. In DIAdem-Versionen älter als 19.0 konfigurieren Sie My DataFinder über das Tray Icon in der Windows Taskleiste. C++-DataPlugins, die nur in einer 32-Bit-Version zur Verfügung stehen, müssen Sie auf eine 64-Bit-Version aktualisieren.

Ab der DIAdem 2018 können Sie keine Verbindung mehr zu My DataFinder von einem entfernten Computer aus aufbauen.

Für den My DataFinder von DIAdem 2020 müssen eventuell vorhandene Indexdateien einer früheren DIAdem-Version neu erstellt werden. Dies geschieht automatisch beim Start von DIAdem. Abhängig von der Anzahl der zu indizierenden Dateien kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Scripte, die für den Einsatz auf SystemLink Analyse-Automatisierung geschrieben werden, unterliegen gewissen Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Analyse-Automatisierung, Allgemeines .

. Unter Windows7 oder Windows Server 2008 R2 gibt es Probleme bei der Darstellung von Zeichenketten beim Drucken und beim Exportieren in PDF- und XPS-Dokumenten, wenn Sie das System per Remote-Desktop steuern. DIAdem gibt die Zeichenketten ohne oder mit zu geringem Zeichenabstand aus. Das Problem ist von Microsoft unter http://support.microsoft.com/kb/2768741 beschrieben. Dort bietet Microsoft auch eine Problemlösung in Form eines Hotfix an. Falls Sie diesen Hotfix nicht installieren können, können Sie das Problem auch mit der Einstellung Druckdaten als Grafik ausgeben unter Einstellungen»DIAdem-Einstellungen»REPORT umgehen.

unter umgehen. Wenn Sie unter Windows 8.1 oder höher die Größe des auf dem Bildschirm angezeigten Textes (DPI-Skalierung) beispielsweise von 100% auf 150% ändern, ohne den Rechner anschließend neu zu starten, können in DIAdem-REPORT und DIAdem-VIEW Darstellungsfehler bei der Kurvenauswahl auftreten.

Die Aktivierung von DIAdem erfordert das Anlegen eines National Instruments-Benutzerprofils auf ni.com . Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern.

. Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern. Ein fehlendes Windows Update kann bei der Nutzung des OPC UA-Treibers zu Fehlermeldungen wegen fehlender Funktionen oder DLLs führen. Wenn dieser Fehler bei Ihnen auftritt prüfen Sie bitte in der Logdatei, ob dort eine Meldung protokolliert ist, die einen Fehler bei der Erweiterung des Suchpfads beschreibt. Um diesen Fehler zu beseitigen installieren Sie das Windows Update KB2533623 von https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=26767.

DIAdem prüft beim Laden eines DAC-Schaltplanes, ob in diesem Schaltplan veraltete Blöcke enthalten sind. Der Schaltplan ist mit diesen Blöcken weiterhin lauffähig, aber die veralteten Blöcke werden durch einen Aufdruck gekennzeichnet. Bitte ersetzen Sie diese durch aktuelle Blöcke, da sie in einer zukünftigen Version nicht mehr unterstützt werden.

Für den Betrieb der folgenden DIAdem-Treiber müssen die aufgeführten NI Software-Komponenten installiert sein: Treiber Komponente Version ADCS Automotive Diagnostic Command Set >= 18.0 DAQmx-Treiber NI-DAQmx >= 9.4 ECU MC ECU Measurement and Calibration Toolkit >= 18.0 XNET NI-XNET >= 15.0

Sehr alte Befehle und Variablen, die schon seit Längerem durch neue Techniken ersetzt wurden, werden in DIAdem als obsolet gekennzeichnet. Das bedeutet, dass diese Befehle und Variablen in einer der nächsten DIAdem-Versionen nicht mehr unterstützt werden. In der DIAdem-Hilfe finden Sie unter DIAdem»Obsolete Befehle und Variablen suchen ein Script das Ihre Scripte auf obsolete Bezeichner prüft.

ein Script das Ihre Scripte auf obsolete Bezeichner prüft. Die zuvor obsoleten Befehle DataCheckChnls und DataSelChn wurden dauerhaft aus DIAdem entfernt. Verwenden Sie stattdessen die Auflistung Selection.

Wenn Sie nach der Installation der aktuellen DIAdem Version eine ältere DIAdem-Version installieren, wird der PDF-Export dieser früheren Version möglicherweise nicht korrekt funktionieren. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Dateien acfpdf*.* und cdintf*.dll aus dem aktuellen DIAdem-Programmordner in den Programmordner der älteren DIAdem-Version kopieren.

Ab der Version 2018 importiert DIAdem VBS-DataPlugins standardmäßig in verschlüsselter Form. Nur über die Schaltfläche DataPlugin importieren des Dialogs DataPlugin-Einstellungen können Sie ein DataPlugin noch unverschlüsselt importieren und anschließend weiter bearbeiten.

des Dialogs können Sie ein DataPlugin noch unverschlüsselt importieren und anschließend weiter bearbeiten. Die Bilder, die Sie in der SUD-Eigenschaft Picture für Tree verwenden, müssen eine Mindestgröße von 16*16 Pixeln haben.

für verwenden, müssen eine Mindestgröße von 16*16 Pixeln haben. Sie können VIs, die .NET-Assemblies benötigen, nicht von DIAdem über das LVRuntime-Objekt nutzen.

Da Sie ab DIAdem 2020 die Symbolleisten für alle VIEW-Bereiche einzeln ausblenden können, speichert DIAdem auch die entsprechende Eigenschaft ToolbarVisible im VIEW-Layout mit ab.

im VIEW-Layout mit ab. In der Kurven- und Achsendefinition von 2D-Achsensystemen bestimmen Sie ab DIAdem 2019 SP1 mit der Einstellung Intervall die Anzahl der Unterbrechungen zwischen zwei Ticks für unterbrochene Gitterlinien. Dadurch wird die Definition von Gitterlinien einfacher und anschaulicher. Als Folge davon können Layouts aber etwas anders aussehen als in früheren Versionen.

die Anzahl der Unterbrechungen zwischen zwei Ticks für unterbrochene Gitterlinien. Dadurch wird die Definition von Gitterlinien einfacher und anschaulicher. Als Folge davon können Layouts aber etwas anders aussehen als in früheren Versionen. Der Zugriff auf die Ergebniskanäle des WfChnToChn-Befehls erfolgt ab DIAdem 2019 SP1 anders als in den Vorgängerversionen, da der Befehl die Kanäle wie alle anderen ANALYSIS-Befehle als Elementliste zurückgibt.

Ab DIAdem 2019 SP1 bietet DIAdem-REPORT in den Einstellungen von 2D-Achsensystemen zusätzliche Optionen an, die die Positionierung von Achsenskalen vereinfachen. Wenn Sie eine dieser neuen Optionen verwenden, können Sie das Layout in DIAdem 2018 und früher nicht mehr laden. Außerdem stellt DIAdem 2019 das Layout unter Umständen anders dar, als DIAdem 2019 SP1. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe auf Seite REPORT-Layout kompatibel speichern , die Sie im Index der Hilfe unter dem Suchbegriff Kompatibilität, Layoutdateien finden.

, die Sie im Index der Hilfe unter dem Suchbegriff finden. Die implizite Konvertierung von Zeichenketten in VBS-Scripte, beispielsweise MyText = "Value" & 123 , kann bei hohen numerischen Werten zu Fehlern führen. Um dieses Problem zu vermeiden, konvertieren Sie numerische Werte explizit mit dem Str-Befehl, beispielsweise MyText = "Value" & Str(123) .

, kann bei hohen numerischen Werten zu Fehlern führen. Um dieses Problem zu vermeiden, konvertieren Sie numerische Werte explizit mit dem Str-Befehl, beispielsweise . Ab DIAdem 2020 verwaltet DIAdem die Ergebniskanäle der Kurventransformation anders als in früheren Versionen. Daher können Sie auf die Ergebniskanäle der Kurventransformation nicht mehr über das Objekt Root <Data> zugreifen. Der Zugriff über die Methode GetChannel für Data und die Verwendung in ANALYSIS-Befehlen ist wie gewohnt möglich.

Ab DIAdem 2020 gibt die Methode GetChannelGroups statt eines Fehlers eine leere Liste zurück, wenn der Referenzstring ungültig ist.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu Produkten von National Instruments und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von National Instruments finden Sie unter ni.com/critical-updates.

DIAdem-NAVIGATOR, DataFinder, Datenportal

Sie können Kanäle und Kanalgruppen im Datenportal alphabetisch sortieren.

Wenn Sie einen oder mehrere Kanäle aus DIAdem-NAVIGATOR mit gedrückter linker Maustaste in eine Gruppe des Datenportals ziehen, können Sie die ausgewählten Kanäle in diese Kanalgruppe einfügen, indem Sie kurz auf einer Kanalgruppe verweilen.

Die Erstellung von Zusatzeigenschaften im Datenportal wurde vereinfacht, da es nun möglich ist, Zusatzeigenschaften für mehrere Kanäle in einem übersichtlichen Dialog zu erstellen.

Der DataPlugin-Assistent wurde so erweitert, dass Sie den ersten Kanal als x-Kanal aller Kanäle dieser Gruppe festlegen können.

Um die Weitergabe einer Konfigurationsdatei im Bus-Log-Konverter zu vereinfachen, können Sie die zugehörige Datenbankdatei auch neben die TCC-Datei legen. Wenn DIAdem die Datenbank-Datei auf dem angegebenen Pfad nicht findet, sucht DIAdem die Datei auch auf dem Pfad der TCC-Datei.

Der Einheitenkatalog wurde um eine neue Größe "Masse pro Länge" für die Abgasanalyse erweitert.

DIAdem-VIEW

Standardmäßig verwendet DIAdem nun den Kurven-Cursor anstelle des freien Cursors. Dies erleichtert insbesondere die Cursor-Synchronisation zwischen verschiedenen Kurven- und Tabellenbereichen.

Um mehr Platz für die zu analysierenden Daten in den verschiedenen VIEW-Bereichen zu haben, können Sie die Symbolleiste jedes Bereichs einzeln ausblenden. Alle Funktionen der Symbolleiste sind jedoch weiterhin über ein Menü verfügbar, das Sie über die Titelleiste aufrufen. Jede Symbolleiste verfügt außerdem über eine Zahnradschaltfläche, mit der Sie den zugehörigen Einstellungsdialog öffnen können.

Der Bereich außerhalb des Band- oder Rahmencursors wird leicht grau dargestellt, um den zu untersuchenden Bereich deutlicher darzustellen.

DIAdem-ANALYSIS

Alle Funktionen, die mit Kanalpaaren arbeiten, unterstützen auch xy-Kanäle.

Die Funktion "Kanäle aneinanderhängen" wurde um die Einstellung "Gruppenweise mit NoValue-Auffüllung" erweitert. Wenn Sie diese Einstellung auswählen, fügt DIAdem alle Kanäle ausgewählter Gruppen zu den Kanälen der Basisgruppe hinzu. Kanäle gleichen Namens hängt DIAdem aneinander. Kanäle, die nicht in allen Gruppen vorhanden sind, ergänzt DIAdem um NoValues, um alle Kanäle auf dieselbe Länge zu bringen.

Die Funktion "Lineare Abbildung" kann jetzt auch mehrere Signale auf einen neuen x-Bereich abbilden.

Die Funktion "Resampling" kann jetzt auch mehrere Signale auf einen neuen Zeitkanal abbilden.

Die Funktion "Duplikate entfernen" wurde beschleunigt. Außerdem wurde die Funktion um einen optionalen Parameter erweitert, mit dem Sie bestimmen, welchen Wert DIAdem aus den abhängigen Kanälen übernimmt.

Die folgenden Befehle wurden um Rückgabewerte erweitert, die die Ergebniskanäle als Text mit den Kanalnamen oder als Kanallisten-Objekt enthalten: ChnApprXYCalc, ChnApprYCalc, ChnConvexHull, ChnD3Appr, ChnD3Interp, ChnDeriveCalc, ChnDurPosCalc, ChnDurPosInjCalc, ChnDurPosNegCalc, ChnDurationCalc, ChnGaussFitXY, ChnGaussFitXYWeighted, ChnGaussFitY, ChnGaussFitYWeighted, ChnGenLSFit, ChnGenLSFitWeighted, ChnInverseFFT, ChnMapLinCalc, ChnMatConvert, ChnNConvexHull, ChnNonLinearFitXY, ChnNonLinearFitXYWeighted, ChnNonLinearFitY, ChnNonLinearFitYWeighted, ChnPhaseUnwrap, ChnPhaseWrap, ChnRegrYCalc, ChnResampleChnBased, ChnResampleFreqBased, ChnTHIVCalc, CircleConcCalc, CircleExtremCalc, MatChnConvert, MatD3Appr, MatD3Interp, MatIntegrate, MatSort, MatSum, MatTranspose, MatVAlgebr und SubMat.

DIAdem-REPORT

Wenn Sie Kanäle aus dem Datenportal auf eine leere Fläche in einem REPORT-Arbeitsblatt fallen lassen, startet DIAdem den Diagramm-Assistenten.

Der Diagramm-Assistent wurde vollständig überarbeitet und um neue Darstellungsarten erweitert.

Wenn Sie eine neue Kurve in 2D-Achsensystemen erstellen, legen Sie auch den Standard-Kurventyp für die anschließend erstellten Kurven fest.

Die Funktionsgruppenleiste von REPORT wurde so überarbeitet, dass der Standard-Kurventyp der Kurve bereits beim Anlegen des Achssystems definiert wird.

In Layouts können Sie in Beschriftungen, freien Texten und Kanalnamen nach Texten suchen und diese Texte ersetzen.

Sie können in 2D-Achsensystemen Achsen verschiedenen Gruppen zuordnen. DIAdem synchronisiert die Skalierung aller Achsen einer Gruppe, das heißt, wenn Sie die Skalierung einer Achse ändern, passt DIAdem die Skalierung der anderen Achsen automatisch an.

Die Legenden von 2D-Achsensystemen haben einen vereinfachten Modus, bei dem DIAdem automatisch die optimale Darstellung der Legende bestimmt.

Die Skalierung der Achsen von 2D-Achsensystemen wurde um zusätzliche Optionen erweitert.

Die Skalenbeschriftung der y-Achsen von 2D-Achsensystemen können Sie jetzt rechts, mittig oder links ausrichten.

DIAdem zeichnet an den Kreuzungspunkten von gestrichelten Gitterlinien immer ein Kreuz.

DIAdem zeigt Kopfzeilen in 2D-Tabellen jetzt auch an, wenn der Kanalbezug ungültig ist.

In 2D-Tabellen können Sie für einzelne Spalten bestimmen, dass DIAdem diese Spalten nicht expandiert.

Die Sortierung expandierter Spalten nach Gruppen oder Kanälen in 2D-Tabellen können Sie für jede Tabelle einzeln bestimmen.

2D-Tabellen wurden um Fußzeilen erweitert, die die gleichen Formatierungsmöglichkeiten besitzen wie die Überschrift.

Kopfzeile und Fußzeilen in 2D-Tabellen bieten die Möglichkeit, statistische Werte wie Spaltensumme, Mittelwert, Maximum und ähnliches darzustellen.

2D-Tabellen wurden um die Kurventransformation erweitert.

3D-Achsensysteme wurden um die Kurventransformation erweitert, mit Ausnahmen der Darstellungsarten, die Daten in Matrixstruktur erwarten.

Sie können jetzt auch in 3D-Achsensystemen den Achsen eine Einheit zuordnen, um die darzustellenden Kanäle auf diese Einheit umzurechnen.

DIAdem-SCRIPT

Der Aufzeichnungsmodus zeigt einen zusätzlichen Dialog an. Damit können Sie nun auch den Aufnahmemodus unterbrechen und die Aufzeichnung anschließend fortsetzen. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche zeichnet DIAdem auch die Einstellungen des aktiven Dialogs auf, ohne dass Sie <Strg-Umschalt-C> drücken müssen.

Python steht Ihnen nun auch in Modul SCRIPT als alternative Skriptsprache neben VBS zur Verfügung. In den DIAdem-Einstellungen können Sie Python als Skriptsprache aktivieren, um diese Sprache zu nutzen. Auch wenn Sie die Python-Syntax verwenden, können Sie den Aufzeichnungsmodus und den integrierten Script-Editor verwenden, der neben der Autovervollständigung auch einen Tooltip mit Syntaxinformationen und einer kurzen Befehlsbeschreibung bietet.

Sie können Python verwenden, um DataPlugins zu erstellen.

DIAdem bietet neue Befehle für die Arbeit mit SQLite-Datenbanken: SQLiteAddExtension, SQLiteClose, SQLiteOpen und SQLiteQuery. Die SQLite-Datenbank ist enthalten.

Die neue Methode ResetModified in der Script-API des Einheitenkatalogs setzt den Änderungskenner des aktuellen Einheitenkatalogs zurück.

DIAdem kann jetzt auch Anwenderbefehle profilen. Die Zeiten werden unabhängig davon erfasst, ob sie aus einem Script oder z.B. als Event oder @@-Syntax ausgeführt werden.

Sie aktivieren das Profilen, indem Sie DIAdem mit dem Parameter /PROFILING starten, beispielsweise "C:\Programme\National Instruments\DIAdem\DIAdem.exe" /PROFILING .

Mit Hilfe des Script-Profilers können Sie anschließend auch die Ausführungszeiten von Anwenderbefehlen messen und analysieren.

Preview Feature

Die Preview Features geben einen Ausblick auf Funktionen in zukünftigen Versionen. Die freizuschaltenden Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und können sich hinsichtlich der Benutzerführung, der API und des Funktionsumfangs ändern. Sie aktivieren diese Funktionen im Dialog Einstellungen»DIAdem-Einstellungen»Allgemeines.

Sie können Rechenkanäle erstellen, indem Sie die Kanäle einer existierenden Kanalgruppe mit einer einfachen Formel miteinander verrechnen oder eine Berechnung des Calculation-Managers verwenden. Rechenkanäle rechnen immer nicht-größenbasiert.

Die Dateiablage in DIAdem-DAC kann auch XY-Kanalbezüge erstellen.

Die Funktionen für die Berechnung der realen Fahrleistungsdaten auf der Grundlage von Messungen mit einem tragbaren Emissionsmesssystem nach basieren auf den Verordnungen „VERORDNUNG (EU) 2016/646 DER KOMMISSION“ vom 20. April 2016 und der „VERORDNUNG (EU) 2016/427 DER KOMMISSION“ vom 10. März 2016 wurden erweitert.

Im Bus-Log-Converter wurde in der Konfiguration der Datenbank der ID-Mode NMEA2000 hinzugefügt. Dieser Modus ist Standard für die serielle Datenvernetzung von elektronischen Geräten in Schiffen und wird auch häufig von GPS-Hardware auf Nutzfahrzeugen oder Landmaschinen verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der National Marine Electronics Association.

Behobene Fehler in DIAdem 2020

Nachfolgend sind einige der in DIAdem 2020 behobenen Probleme aufgelistet. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde. Eine Liste der beseitigten Probleme früherer DIAdem-Versionen finden Sie in der DIAdem-Knowledgebase unter dem Suchbegriff Beseitigte Probleme.

ID Beschreibung

Allegemeines

901665 DIAdem speichert in der Desktop-Datei nicht, ob der Unterstrich oder die Tilde als Trennzeichen für die Vererbung von Eigenschaften verwendet wird.

Datenportal

336429 Das Kopieren von Textkanälen führt zu einem Fehler, wenn im Ausgangskanal der Text "NoValue" enthalten ist. 336411 In der Strukturansicht des Datenportals können Sie keine Kanäle pinnen, um diese Kanäle unabhängig von aktivierten Filtern immer anzuzeigen.

NAVIGATOR

336476 Im Bus-Log-Converter schreibt DIAdem spezielle Eigenschaften von PCAN-Dateien nicht an die Root. 902370 Eine Datei mit dem Text "%s" im Dateinamen kann nicht mit dem DataPlugin-Assistenten geöffnet werden. 903229 Im Bus-Log-Converter werden J1939-Messages, die von allen Adressen an alle anderen Adressen gesendet werden, nicht korrekt bearbeitet. 943420 Der Bus-Log-Converter kann abstürzen, wenn Signale vom Typ ByteArray vorkommen. 951880 Das anhängende Laden mit der Methode LoadData für Navigator funktioniert nicht, wenn der dritte Parameter den Wert Nothing hat. 962457 Nach der Konvertierung von Vektor-BLF-Dateien mit CAN-FD-Formaten durch den Bus-Log-Converter fehlen Signale. 975367 Bei Multiplexer-Frames verarbeitet der Bus-Log-Converter möglicherweise keine kürzeren Frames.

VIEW

221472 Die Suche nach einem Zeitwert in Tabellen führt zu einem Fehler. 221455 Der Rahmen-Zoom erzeugt in der Kaskaden-Darstellung einen falschen Ausschnitt, wenn Sie den Rahmen vorne und links über den Achsenursprung heraus aufziehen. 959813 DIAdem stürzt ab, wenn der erste Wert eines bestimmten Kanals, der bereits in VIEW angezeigt wird, in einem Dialog auf NOVALUE geändert und dann VIEW aktualisiert wird. 971958 Die Kartendarstellung zeigt keine Karte an, wenn Sie einen Zwischenspeicher für das Kartenmaterial verwenden.

ANALYSIS

221441 Wenn Sie einen Waveform-Kanal als Signalkanal in der Funktion "FFT (ein Zeitsignal)" verwenden und auf der Registerkarte "FFT-Funktionen" Oktav für Terz/Oktav gewählt haben, erzeugt DIAdem nicht den Ergebniskanal CenterFrequencyOctaveFrequency. 221451 Der Algorithmus zur Erkennung von Korridorverletzungen für den Befehl ChnCorridorCheck funktioniert nicht richtig und führt unter Umständen zu einem Absturz. 336468 Bei der Verwendung der Funktionen PulseDetectedRevolution und PulseDetectedRevolutionTime ist der letzte Wert des Ergebniskanals unbrauchbar, wenn die eingestellte Anzahl der Impulse pro Umdrehung größer als 1 ist. 336496 Bit-Operationen berücksichtigen das höchste Bit (Bit 31) nicht korrekt. 451844 Die Auswahl von "Ergebnis im Ursprungskanal ablegen" im Dialog Trendbereinigung legt die Ergebnisse nicht im Ursprungskanal ab, sondern erzeugt einen neuen Ergebniskanal. 336428 Die Funktion ChnEventCreateFilteredTrueChn berücksichtigt bei einer Inplace-Operation den ersten Wert eines Events nicht. 336471 Die Funktion ChnOrderBodeCalc rechnet falsch, wenn das Zeitsignal einen Offset enthält. 336479 Die Funktion ChnResampleFreqBasedXOffsetCalc2 kann bestimmte Datensätze nicht korrekt synchronisieren. 336414 Die Verwendung der Funktion ChnDifferentiate führt zu einem Absturz, wenn leere Kanäle oder Kanäle mit einer Kanallänge kleiner als 2 an die Funktion übergeben werden. 902342 Wenn Sie die Funktion "Duplikate entfernen" auf einen Zeitkanal anwenden, ist der Ergebniskanal kein Zeitkanal mehr. 962516 Wenn Sie die Funktion "Duplikate entfernen" auf einen Kanal mit nur einem Wert anwenden, ist der Ergebniskanal leer. 956900 Die Funktion ChnXMSCalc liefert unsinnige Ergebnisse bei größenbasierten Berechnungen, wenn die Funktion mit dem Parameter "Berechnung über alle Peaks" aufgerufen wird und die Einheit der x-Achse nicht Sekunden ist. 963907 Wenn Sie den statistischen Parameter "Anderson-Darling-Test" (eStatsNormDistB) in der "Deskriptiven Statistik" verwenden und die statistischen Ergebnisse in Datenkanälen speichern, stürzt DIAdem ab. 968673 Bei der Umwandlung von Waveform-Kanälen in numerische Kanäle könnten unnötige Zeitkanäle entstehen. 987380 Die Verbundklassierung mit dem Klassierverfahren Verweildauer 1 nach DIN 45667 liefert falsche Ergebnisse, wenn mindestens einer der Eingangskanäle nur NoValues enthält. 987383 Der "Resampling"-Dialog lässt den Anti-Aliasing-Filter nicht zu, wenn Sie zwei Wellenformkanäle als Y-Kanäle verwenden. 987389 Wenn Sie die FFT über mehr als ein Zeitintervall berechnen wollen, zeigt DIAdem keine Warnung an, dass nur das erste Signalpaar möglich ist.

REPORT

221374 In 2D-Tabellen mit der Formatierung "Automatischer Zeilenhöhe" wertet DIAdem die Einstellung "Beginn bei Zeile" falsch aus. 221454 DIAdem zeichnet in 2D- und 3D-Achsensystemen keine Balken der Höhe 0. 452731 Der Wert des Achsenbeginns und des Achsenendes eines 2D-Achsensystems ändert sich unter Umständen, wenn der Dialog mit Abbrechen verlassen wurde. 452725 Die Konfiguration eines REPORT-Objekts über einen Dialog funktioniert nicht richtig, wenn in den TagTemporary-Eigenschaften VBScript-Felder gespeichert sind. 452727 Die Texteffekte von Beschriftungen in einem 2D-Achsensystem können nicht korrekt verwendet werden. 903758 Wenn Sie das Format von Tabellenspalten übertragen, die einen DIAdem-Ausdruck, eine Variable oder eine Textliste verwenden, ändert DIAdem auch die angezeigten Daten. 937971 Bestimmte Kurventransformationen in 2D-Achsensystem führen zu einem Fehler. 950039 Der Diagrammassistent berücksichtigt die im Datenportal ausgewählten Kanäle nicht, wenn Sie ihn nicht über das Datenportal aufrufen. 956329 Die Farbe der Isolinien in Kennfeldern ist falsch, wenn der Wert der erweiterten Isolinie außerhalb der dargestellten Messwerte liegt. 961656 Die Höhe der y-Achsen von 2D-Achsensystemen mit mehreren y-Achsen kann nicht mit der Maus eingestellt werden. 961658 DIAdem zeigt das Minitickgitter in 2D-Achsensystemen möglicherweise nicht korrekt an. 972583 Durch Kopieren und Einfügen von Achssystemen wird die Synchronisation der Achsen getrennt. 986831 DIAdem berechnet die Anzahl der Unterbrechungen für die Miniticks anhand der beschrifteten Ticks statt der Anzahl der Miniticks.

DAC

336425 Auf einige Variablen des NI-DAQ-Treibers kann nicht zugegriffen werden. 944359 Messungen mit Ethernet-Chassis für CompactDAQ funktionieren nicht mehr.

SCRIPT

452724 Die in einem Kreisdiagramm ausgewählten Elemente können mit einem Script nicht über die Eigenschaft SelectedElements bearbeitet werden. 939037 Wenn Sie die Methode AddElementList innerhalb des Script-Profiler aufrufen, stürzt DIAdem ab. 957464 Wenn Sie eine neue Registerkarte in Anwenderdialogen erstellen, wird dabei die geänderte Schriftart des Dialogs nicht berücksichtigt. 961989 Der Befehl WndShow erzeugt in Worker-Objekten ohne Oberfläche eine Fehlermeldung. 965729 Der obsolete Befehl UserVarCompile() ändert den Variablentyp und den Variableninhalt beim Aufruf mit dem Parameter "append". 974132 Nach der Ausführung des Befehls WndShow kann es vorkommen, dass DIAdem beim Auftreten von Fehlern keine Fehlermeldungen mehr anzeigt.

Verwenden Sie die DIAdem-Hilfe, die Sie über Hilfe»Inhalt in DIAdem öffnen, um Informationen zu DIAdem zu erhalten.

Verwenden Sie Hilfe»Beispiele in DIAdem, um den DIAdem BeispielFinder zu starten. Beispiele für DIAdem befinden sich im Verzeichnis examples unterhalb des Programmverzeichnisses. Sie können Beispiele Ihren Bedürfnissen entsprechend verändern oder Teile davon kopieren und in eigene Dateien einfügen.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, sodass keine (oder nicht alle) Dialogfelder des Installationsprogramms angezeigt werden. Ab August 2012 (für Produkte, die NI Installers Version 3.1 oder höher verwenden) müssen Sie jedoch möglicherweise zusätzliche Schritte vor oder während einer automatischen Installation von NI-Software durchführen.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren.

Weitere Informationen über die Automatisierung der Installation von NI-Produkten finden Sie unter Automatisieren eines Online- oder Offline-Installationsprogramms in der NI-Paketmanager Anleitung.

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Windows-Betriebssystems. Windows 10 unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem viele neue Funktionen. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

DIAdem wird die Unterstützung für Windows 7 (64-Bit) und Windows Server 2008 R2 im Jahr 2021 einstellen. Versionen dieses Produkts, die nach dem 1. Mai 2021 ausgeliefert werden, können auf diesen Betriebssystemen nicht korrekt installiert oder ausgeführt werden. Detaillierte Informationen zur Unterstützung von NI-Betriebssystemen finden Sie unter ni.com/r/win32bitsupport.

