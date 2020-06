Readme zur NI Circuit Design Suite 14.0.1 für Windows

Februar 2016

Diese Datei enthält wichtige Last-Minute-Informationen zur Circuit Design Suite 14.0.1 für Windows, die die Installation und Kompatibilität der neuen Version betreffen.

Informationen zum Umgang mit der Circuit Design Suite finden Sie im Dokument Erste Schritte mit der NI Circuit Design Suite. Zum Öffnen des Dokuments als PDF-Datei klicken Sie im Windows-Startmenü auf Alle Programme»National Instruments»Circuit Design Suite 14.0»Documentation»Erste Schritte.

Die PDF-Datei kann auch vom Multisim- oder Ultiboard-Hilfemenü aus geöffnet werden.

Unterstützte Plattformen

Installation der Circuit Design Suite 14.0.1

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Produktsicherheit und kritische Updates

Bekannte Probleme

Behobene Fehler

Neue Bauelemente

Rechtliche Hinweise

Die Circuit Design Suite 14.0.1 erfordert eines der folgenden Betriebssysteme:

Die Circuit Design Suite 14.0.1 ist nicht unter Windows NT/Me/98/95/2000, Windows XP x64 oder anderen Windows-Server-Versionen als R2 ausführbar.

Mindestvoraussetzungen Ihres Systems:

Die Circuit Design Suite von National Instruments unterstützt ab dem 1. Juli 2016 die Betriebssysteme Microsoft Windows Vista, Windows XP und Windows Server 2003 nicht mehr. Versionen der Circuit Design Suite, die nach dem 1. Juli 2016 veröffentlicht werden, können auf Rechnern mit Windows Vista, Windows XP oder Windows Server 2003 weder installiert noch ausgeführt werden. Detaillierte Informationen zum Product Life Cycle Circuit Design Suite finden Sie unter NI Multisim OS Support and System Requirements. Die Angaben auf dieser Seite gelten sowohl für Multisim als auch für Ultiboard.

Die vorliegende Version der Circuit Design Suite aktualisiert lediglich die Circuit Design Suite 14.0. Die Versionen 13.x und älter des Programms bleiben, sofern auf Ihrem Computer vorhanden, von der Aktualisierung unberührt.

Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit Multisim oder Ultiboard regelmäßig Sicherungskopien von den erstellten Dateien anzulegen. Darüber hinaus sollten alle programminternen Dateien gesichert werden, die vom Benutzer regelmäßig ergänzt werden (z. B. Datenbanken). Welche Dateien gesichert werden sollten und wo sich die betreffenden Dateien befinden, erfahren Sie in der Hilfe.

Bei der Deinstallation der Circuit Design Suite werden keine Nutzerdaten entfernt. Wo sich die Datenbanken und Konfigurationsdateien befinden, die vom Benutzer geändert werden können, erfahren Sie in der Hilfe unter "Archiving Data".

Informationen zu kritischen Updates und Benachrichtigungen zur Sicherheit von NI-Produkten finden Sie auf ni.com . Geben Sie dazu auf ni.com/info den Infocode updates_de ein.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden. Ab August 2012 veröffentlichte NI-Softwareprodukte (die mit einer NI-Installer-Version ab einschließlich 3.1 arbeiten) erfordern jedoch möglicherweise zusätzliche Schritte vor oder während der automatischen Installation.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.0 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.0 vorher separat installieren.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Betriebssystems Windows. Windows 10 unterscheidet sich sehr stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus wartet das Betriebssystem mit vielen neuen Funktionen auf. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Startseite neue Kacheln hinzugefügt, darunter Verknüpfungen für Entwicklungsumgebungen von National Instruments.

Mit dem NI-Startmenü lassen sich installierte NI-Produkte suchen und starten. Mit dem NI-Startmenü können Sie NI-Produkte auf ähnliche Weise wie in früheren Microsoft-Windows-Versionen suchen. Zur Arbeit mit dem NI-Startmenü klicken Sie auf die Kachel NI-Startmenü auf dem Startbildschirm. Das NI-Startmenü startet den Desktop und öffnet ein Menü mit einer Liste von NI-Produkten. Zum Starten eines NI-Produkts klicken Sie es an.

Die meistgenutzten Programme von National Instruments lassen sich durch Anheften an die Startseite oder die Taskleiste des Desktops leichter wiederfinden.

Wenn Sie ein bestimmtes Programm oder dazugehörige Dateien (z. B. Dokumentationsdateien) von der Startseite aus suchen möchten, können Sie an jeder beliebigen Stelle auf die Startseite klicken und Alle Apps auswählen. Daraufhin wird eine (alphabetisch nach Ersteller oder Typ sortierte) Liste aller installierten Programme und dazugehörigen Dateien angezeigt.

Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu Produkten von National Instruments und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von National Instruments finden Sie unter ni.com/critical-updates.

Damit bestimmte LabVIEW-Funktionen (wie Instrumente oder Graphinterpolation) funktionieren, darf der Installationspfad keine unzulässigen Zeichen enthalten. Siehe dazu die Einstellung "Sprache für Programme, die Unicode nicht unterstützen", die unter Start»Systemsteuerung»Regions- und Sprachoptionen auf der Registerkarte Erweitert abgefragt werden kann. Unter Windows Vista wird die Sprache auf der Registerkarte Verwaltung unter "Aktuelle Sprache für Programme, die Unicode nicht unterstützen" angezeigt. Die LabVIEW-Komponenten funktionieren nur für Unicode-Zeichen, die dieser Sprache entsprechen.

Die Circuit Design Suite 14.0.1 kann nicht auf der Starter-Edition von Windows Vista installiert werden.

Wenn Multisim oder Ultiboard über einen längeren Zeitraum hinweg genutzt wird, kommt es bei der Vergabe von GDI-Ressourcen-Handles zu einem Speicherleck, infolge dessen das Programm fehlerhaft arbeitet oder abstürzt. Das Problem tritt bei MFC-Anwendungen unter Windows XP SP2 und Windows Server 2003 auf. Weitere Informationen dazu und wie das Problem umgangen werden kann, finden Sie im Artikel Multisim or Ultiboard Leaking GDI Resource Handles.

Die Multisim-Hilfe, Multisim Help, und die Ultiboard-Hilfe, Ultiboard Help, werden auf Monitoren mit hoher Auflösung (z. B. 3200 x 1800 Pixel) in sehr kleinen Fenstern angezeigt. Zum Vergrößern der Fenster klicken Sie in ein Hilfethema, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drehen Sie am Mausrad. Bei Notebooks mit Präzisionstouchpad müssen Sie die Strg-Taste gedrückt halten und den gewünschten Zoom-Level durch Zusammen- und Auseinanderführen der Finger einstellen.

Im Folgenden finden Sie eine unvollständige Liste der Fehler, die seit der letzten Version der Circuit Design Suite behoben worden sind.

Multisim ( 47 )

Fehlerkennung Beschreibung

552261 Changing Windows scale to a high value will affect Labview instrument's front panels.

558467 Netlist sometimes fails on DC OP Point when UIC is specified.

560790 Nexys2 config files do not contain clock pin information.

523358 Basys3 config file should not reference a non-existent user constraint file.

526709 Schematic designs sometimes open with oversized drawn components.

517117 Simple purely linear circuit does not converge.

553522 Poor recovery from divide by zero in expressions.

550584 The Logic Converter instrument is unable to build some circuits from expressions in Windows 10.

553490 Malconfigured pulse source causes an internal error during simulation.

435230 The Spice Parser have different behavior for a node that is located as a node and in an expression.

283552 Search for Components only searches for Component RefDes.

534878 Convergence error when building a circuit using the 555 Timer Wizard using its default values.

534639 Automatically calculating TMAX is failing for simple circuits.

542863 Current Probe variable sometimes is not showing up on Grapher.

534833 Circuit simulates even though there is no ground present in the schematic.

525445 Probes do not show up in output variable lists when they are connected to advanced level transistors.

478804 Symbol pin name "NC" does not get rename automatically when creating a multi-section part.

498811 When a net is named with the word 'open' it will not show in the analysis output tab.

533014 OECL import has incorrect fill behavior.

534762 Upon transferring to Ultiboard sometimes some net connections are not preserved.

509585 Upon using a large tdm or tdms file and selecting the Reload file option for a TDM source component, Multisim will take a long time to load the data.

518678 Upon re-sizing the edit model dialog, the model data area will overwrite the model header box.

525451 Changes to the Routing Layers in Net Properties PCB tab does not get applied.

515521 Selecting the Simplified Version option will add redundant menus in Breadboard view.

402113 Component wizard allows you to proceed with no package pins mapped.

371670 Wire routing for certain pin types behaves incorrectly.

483318 Disabled values in dynamic dialog are editable after the dialog is reopened.

535399 When running LabVIEW-Multisim co-simulation, Multisim may crash if the Multisim design file is copied to a new location and the VI is updated to reference that new location.

508357 Component Refdes can incorrectly be edited from its Value tab.

517171 When merging two single pin sources there is no conflict dialog for other existing sources on page or multi-page design.

532809 Word generator single-stepping has incorrect behavior.

518526 Nested ternary expressions are not handled well by the SPICE parser.

525293 Multisim will truncate silently a model name that is greater than 49 characters.

513013 Edit model dialog not showing instance parameters when default parameters are specified in the template.

528549 Deleting multi-pages then backward annotating from a ewnet file may lead to a crash in Multisim.

526512 Circuit Parameters data sometimes is lost when design is opened.

524758 VSWITCH device should support the hysteresis parameters.

506434 User field titles are not immediately updated in Database Manager, Components tab.

524983 Model mapping is being affected when there is NC for pin name in the model.

524605 Advanced Pin Mapping maps pins incorrectly when sorting a Multi section component pin table.

520020 Cannot Search specifically for Buses anymore.

523846 In a 32-bit OS, refreshing a PLD device status with 64-bit Xilinx tool can crash the application.

523348 Multisim runs out of memory when running ac sweep from a very small frequency, which can lead to a crash.

517340 Complete Replace Components operation on any page other than the one the selected component is on will lead to a crash.

520916 The revision field within Title Block is limited to only 3 characters.

523178 Component properties are not updated properly when hidden pins are added/renamed.

517887 Device specific parameters value does not allow to enter a decimal point.

Ultiboard ( 16 )

Fehlerkennung Beschreibung

553185 Off-centered holes on pads revert back to the center after saving.

547814 Exporting Gerber and NC Drill in imperial unit does not match the drill target and hole locations.

535013 Exporting Gerber 274X will generate file with missing D code 10.

488146 Gate Swap does not work for custom component when its footprint is on the User DB.

496161 Ultiboard reference Identifier label is set back to the default position after updating the part.

480717 Default settings for PCB copper layers are not always respected by the layers in the design toolbox.

537054 Square holes are reported as design rule violations on export but not on DRC check.

537067 Picture properties not working consistently when importing bitmaps and using keep aspect ratio.

539855 Placing images in footprint edit mode should not create true-colour images.

511935 Cannot place picture from right-click menu in net bridge edit or custom pad shape edit modes.

515037 Using the Follow-me router to complete a route may sometimes hang Ultiboard.

469108 Unable to place a SMT part under another SMT part on the opposite side due to a corrupted hidden attribute.

508292 When Custom Hole and Standard Hole shapes are selected, then opening their shared Properties can lead to a crash.

513232 When Keep-In area has the Part Height option set and placing a part from the CAD family can lead to a crash.

511757 Cannot Export design reports in HTML format type.