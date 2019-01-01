NI系统配置19.5自述文件（用于Windows）

2019年11月

本文件包含NI系统配置19.5的重要信息，包括安装说明、已知问题，以及部分已修复问题的列表。

概述

操作系统支持

应用软件支持

安装说明

NI系统配置将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统

产品安全及关键更新

已知问题

问题修正

自动安装NI产品的方法

在Microsoft Windows 10上使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件

法律信息

系统配置19.5包括下列产品：

NI Measurement & Automation Explorer (MAX) 19.5－用于访问用户NI设备的配置工具。

NI I/O Trace 19.0－用于监控、记录和显示应用程序调用的NI API。

NI设备监视器19.0－用于在系统检测到NI设备时打开应用程序的工具。

系统配置19.5包含可用于在系统中以编程方式控制各种NI设备的API。关于API的详细信息，请参考本文档的应用软件支持部分。

系统配置19.5及其组件可支持以下平台：

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 (x86, x64)

/7 SP1 (x86, x64) Windows Embedded Standard 7 SP1 2

Windows Server 2012 R2 (x64) 1,3

Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 2,3

NI Real-Time VxWorks

NI Real-Time Phar Lap ETS

NI Linux® Real-Time

注︰2016年起，系统配置不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7（无service pack）。系统配置19.5无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序中使用了系统配置19.5，无法将应用程序部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装系统配置19.5后，使用任何版本LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

关于操作系统支持的改动，见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。

1 NI软件安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

3 Windows Server 2012 R2和Windows Server 2008 R2 SP1支持需要禁用Internet Explorer增强安全配置(IE ESC)。关于该设置对使用Windows Server 2008 R2 SP1与Windows Server 2012 R2的影响和需采取的措施，请访问NI网站。

NI系统配置19.5支持下列应用程序软件版本（包含service pack）。如使用的不是NI应用软件，请参考Microsoft Visual Studio Support。

应用程序软件 系统配置支持的版本 LabVIEW 2016, 2017, 2018, 2019 LabWindows™/CVI™ 2012及更高版本

Microsoft Visual Studio支持

系统配置19.5支持以下Microsoft Visual Studio版本及相关编程语言。

编程语言 系统配置支持的Visual Studio版本 Visual Studio范例在Windows 10/8.1/7 SP1上的位置 .NET Framework 4.0语言

(Visual C#) 2010 C:\Users\Public\Documents\National Instruments\MStudioVS2010\DotNET\Examples .NET Framework 4.5语言

(Visual C#) 2012 C:\Users\Public\Documents\National Instruments\MStudioVS2012\DotNET\Examples

要安装系统配置及其组件，请在Windows主机上运行 setup.exe 。如需安装至实时操作系统，可使用本地系统中Measurement & Automation Explorer的LabVIEW Real-Time软件向导。关于最新版本系统配置的信息可访问ni.com/support。

NI系统配置将于2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于系统配置和Measurement & Automation Explorer已知问题记录的最新列表，请访问NI网站。

关于系统配置和Measurement & Automation Explorer已修正问题的列表，请访问NI网站。列表中并未包含当前版本系统配置和Measurement & Automation Explorer中修正的全部问题。如已知CAR ID，可在表中搜索该问题是否已修正。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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