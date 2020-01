Windows용 NI 시스템 설정 18.5 Readme

2018년 12월판

이 파일에는 설치 방법, 알려진 유의사항, 일부 버그 수정 리스트를 포함하여 NI System Configuration 18.5 버전에 대한 중요 정보가 들어 있습니다.

개요

지원되는 OS

어플리케이션 소프트웨어 지원

설치 방법

제품 보안 및 중요한 업데이트

알려진 유의사항

버그 수정

NI 제품 자동 설치하기

Microsoft Windows 10에서 NI 소프트웨어 사용하기

Microsoft Windows 8.1에서 NI 소프트웨어 사용하기

법적 정보

System Configuration 18.5에 포함되는 제품은 다음과 같습니다.

NI Measurement & Automation Explorer (MAX) 18.5는 NI 디바이스에 접근할 수 있는 설정 유틸리티입니다.

NI I/O Trace 18.1은 어플리케이션이 생성한 NI API 호출을 모니터하고, 기록하고, 디스플레이하는 어플리케이션입니다.

NI 디바이스 모니터 17.0은 시스템에서 NI 디바이스가 감지되면 어플리케이션을 시작하는 유틸리티입니다.

시스템에서 다양한 NI 디바이스를 프로그램적으로 컨트롤하는데 사용할 수 있는 API가 시스템 설정 18.5에 포함되어 있습니다. API에 대한 더 자세한 정보는 이 문서의 어플리케이션 소프트웨어 지원 섹션을 참조하십시오.

시스템 설정 18.5와 구성요소는 다음 OS를 지원합니다.

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 (x86, x64)

/7 SP1 (x86, x64) Windows Embedded Standard 7 SP1 2

Windows Server 2012 R2 (x64) 1,3

Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 2,3

NI Real-Time VxWorks

NI Real-Time Phar Lap ETS

NI Linux® Real-Time

노트 2016년에 시스템 설정은 Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, 서비스 팩을 제외한 Windows 7의 설치에 대한 지원을 중단했습니다. 시스템 설정 18.5는 지원되지 않는 OS에서 설치 또는 실행되지 않습니다. 시스템 설정 18.5를 사용하는 어플리케이션을 지원되지 않는 OS로 배포할 수 없습니다. 또한, 시스템 설정 18.5를 설치한 후에는, 지원되지 않는 OS에서, 버전에 상관없이 LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ 또는 Measurement Studio를 사용하여 해당 컴퓨터에서 빌드한 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다.

OS 지원 변경에 대한 더 자세한 정보는, KB 79UC78LS, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?을 참조하십시오.

1 NI 소프트웨어가 VC2015 Runtime 및 .NET 4.6.2를 설치합니다. Windows 8.1 및 Windows Server 2012 R2의 경우 Microsoft 업데이트를 설치해야만 이 아이템이 지원됩니다. 이 업데이트 설치 방법에 대한 더 자세한 정보는 Microsoft KB2919442 및 KB2919355를 참조하십시오.

2 NI 소프트웨어는 SHA-256 인증서의 서명을 받은 제품입니다. Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 및 Windows Server 2008 R2 SP1의 경우 Microsoft 업데이트를 설치해야만 SHA-256이 지원됩니다. 이 보안 업데이트 설치 방법에 대한 더 자세한 정보는 Microsoft KB3033929를 참조하십시오.

3 Windows Server 2012 R2 및 Windows Server 2008 R2 SP1 지원은 Internet Explorer Enhanced Security Configuration (IE ESC)의 비활성화를 필요로 합니다. IE ESC 비활성화가 Windows Server 2008 R2 SP1 및 Windows Server 2012 R2의 사용에 어떤 영향을 미치는지 그리고 어떤 작업 수행이 필요한지 확인하려면 NI 웹사이트를 방문하십시오.

NI 시스템 설정 18.5는 서비스 팩을 포함한 다음 어플리케이션 소프트웨어 버전을 지원합니다. NI 어플리케이션 소프트웨어를 사용하지 않는 경우, Microsoft Visual Studio 지원을 참조하십시오.

어플리케이션 소프트웨어 시스템 설정이 지원하는 버전 LabVIEW 2015, 2016, 2017, 2018 LabWindows™/CVI™ 2012 및 이후 버전

Microsoft Visual Studio 지원

시스템 설정 18.5는 다음 Microsoft Visual Studio 버전과 관련 프로그래밍 언어를 지원합니다.

프로그래밍 언어 시스템 설정이 지원하는 Visual Studio 버전 Windows 10/8.1/7 SP1에서 Visual Studio 예제의 위치 .NET Framework 4.0 언어

(Visual C#) 2010 C:\Users\Public\Documents\National Instruments\MStudioVS2010\DotNET\Examples .NET Framework 4.5 언어

(Visual C#) 2012 C:\Users\Public\Documents\National Instruments\MStudioVS2012\DotNET\Examples

시스템 설정과 포함된 구성요소를 설치하려면, Windows 호스트 머신에 setup.exe 를 실행합니다. Real-Time OS에 설치하려면, 로컬 시스템에서 Measurement & Automation Explorer의 LabVIEW Real-Time 소프트웨어 마법사를 사용합니다. 시스템 설정의 가장 최신 버전을 확인하려면 ni.com/support를 방문하십시오.

ni.com/security 페이지에서 NI 제품에 대한 보안 알림사항을 보고 구독할 수 있습니다. NI의 중요한 업데이트에 대한 정보는 ni.com/critical-updates를 방문하십시오.

온라인에서 소프트웨어 및 문서의 알려진 유의사항을 찾을 수 있습니다. 시스템 설정 및 Measurement & Automation Explorer의 알려진 유의사항이 정리된 최신 목록은 NI 웹사이트를 참조하십시오.

시스템 설정 및 Measurement & Automation Explorer의 해결 문제 목록을 온라인에서 확인하려면 NI 웹사이트를 방문하십시오. 시스템 설정 및 Measurement & Automation Explorer의 현재 버전에서 수정된 문제가 이 목록에 모두 포함되어 있지는 않습니다. CAR ID를 알고 있는 경우, 이 리스트에서 해당 문제가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.

명령 라인 인수를 사용하여 설치 프로그램의 사용자 인터페이스 및 대화 상자를 모두 또는 일부 비활성화하면 대부분 NI 제품의 설치를 자동화할 수 있습니다.

설치하는 NI 제품이 Microsoft .NET 4.6.2를 사용하는 경우, NI 소프트웨어가 설치되기 전에 .NET 설치 프로그램이 실행되고, NI 소프트웨어 설치가 시작되기 전에 재부팅이 필요할 수 있습니다. .NET 재부팅을 피하려면, NI 소프트웨어를 설치하기 전에 별도로 .NET 4.6.2를 설치하십시오.

NI 제품 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 다음의 기술지원 데이터베이스 문서를 참조하십시오.

Microsoft Windows 10은 Windows OS 최신 버전으로 이전 버전과 비교해 현저히 변경되었습니다. 여러 새로운 기능이 Windows 10에 도입되었을 뿐만 아니라 Windows 7과 Windows 8의 기능이 Windows 10에 함께 통합되었습니다. NI의 Windows 10 지원에 대한 더 자세한 정보는 ni.com/windows10을 방문하십시오.

Microsoft Windows 8.1에서 NI 소프트웨어를 설치하면, NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) 및 NI 시작 관리자와 같은 NI 어플리케이션 소프트웨어 제품의 바로 가기를 포함한 몇 가지 타일이 앱 보기에 추가되는 것을 확인할 수 있습니다. NI의 Windows 8.1 지원에 대한 더 자세한 정보를 알아보려면 ni.com/windows8을 방문하십시오.

374982J-0129