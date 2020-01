Readme zum NI-Systemkonfigurator 18.5 für Windows

Dezember 2018

Diese Datei enthält wichtige Informationen zum NI-Systemkonfigurator 18.5 und beschreibt u. a. Schritte zur Installation sowie bekannte Probleme und behobene Fehler.

Überblick

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützte Entwicklungsumgebungen

Installationshinweise

Produktsicherheit und kritische Updates

Bekannte Probleme

Behobene Fehler

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Rechtliche Hinweise

Der NI-Systemkonfigurator 18.5 enthält die folgenden Produkte:

Der NI Measurement & Automation Explorer (MAX) 18.5 ermöglicht den Zugriff auf alle Produkte von NI.

NI-I/O-Trace 18.1 ist ein Programm, mit dem Aufrufe der APIs von National Instruments überwacht, aufgezeichnet und angezeigt werden.

Der NI-Gerätemonitor 17.0 ist ein Utility, mit dessen Hilfe bei Erkennen eines NI-Geräts eine Anwendung gestartet wird.

Der NI-Systemkonfigurator 18.5 enthält eine Programmierschnittstelle (API), mit deren Hilfe verschiedene Geräte von NI in einem System programmatisch gesteuert werden können. Weitere Informationen zur API finden Sie im Abschnitt "Unterstützte Entwicklungsumgebungen" in diesem Dokument.

Der NI-Systemkonfigurator 18.5 und dessen Komponenten unterstützen die folgenden Betriebssysteme:

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 (x86, x64)

/7 SP1 (x86, x64) Windows Embedded Standard 7 SP1 2

Windows Server 2012 R2 (x64) 1,3

Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 2,3

NI Real-Time VxWorks

NI Real-Time Phar Lap ETS

NI Linux® Real-Time

Hinweis Seit 2016 unterstützt der NI-Systemkonfigurator Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 und Installationen von Windows 7 ohne Service Packs nicht mehr. Die Installation und Verwendung des NI-Systemkonfigurators 18.5 ist auf diesen Betriebssystemen nicht mehr möglich. Anwendungen, die mit dem NI-Systemkonfigurator 18.5 arbeiten, können nur auf Computern mit einem vom NI-Systemkonfigurator 18.5 unterstützten Betriebssystem ausgeführt werden. Nach der Installation des NI-Systemkonfigurators 18.5 sind außerdem sämtliche Installationsprogramme, die auf dem betreffenden Computer mit Hilfe von LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ oder Measurement Studio erstellt wurden, nur auf den vom NI-Systemkonfigurator 18.5 unterstützten Betriebssystemen ausführbar.

Weitere Informationen zu den in Kraft tretenden Änderungen an der Betriebssystemunterstützung von NI-Produkten finden Sie im KB-Artikel 79UC78LS, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?.

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

2 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

3 Für die Unterstützung von Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2008 R2 SP1 muss die verstärkte Sicherheitskonfiguration für den Internet Explorer (IE ESC) deaktiviert werden. Informationen zu den Auswirkungen auf die Verwendung von Windows Server 2008 R2 SP1 und Windows Server 2012 R2 und Hinweise zu den erforderlichen Schritten finden Sie auf der Website von NI.

Der NI-Systemkonfigurator 18.5 unterstützt die nachfolgenden Versionen von Entwicklungsumgebungen, einschließlich Service Packs. Wenn Sie keine Entwicklungsumgebung verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt "Unterstützung von Microsoft Visual Studio".

Anwendungssoftware Vom NI-Systemkonfigurator unterstützte Versionen LabVIEW 2015, 2016, 2017, 2018 LabWindows™/CVI™ 2012 und neuer

Unterstützung von Microsoft Visual Studio

Der NI-Systemkonfigurator 18.5 unterstützt die folgenden Versionen von Microsoft Visual Studio und den entsprechenden Programmiersprachen.

Programmiersprache Mit dem NI-Systemkonfigurator kompatible Versionen von Visual Studio Speicherort von Visual-Studio-Beispielen auf Windows 10/8.1/7 SP1 .NET-Framework-4.0-Sprachen

(Visual C#) 2010 C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\National Instruments\MStudioVS2010\DotNET\Examples .NET-Framework-4.5-Sprachen

(Visual C#) 2012 C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\National Instruments\MStudioVS2012\DotNET\Examples

Zur Installation des NI-Systemkonfigurators und der enthaltenen Produkte führen Sie die Datei setup.exe auf Ihrem Windows-Host-Rechner aus. Zur Installation auf einem Real-Time-Betriebssystem verwenden Sie den Software-Assistenten für LabVIEW Real-Time im Measurement & Automation Explorer auf Ihrem lokalen System. Die aktuelle Version des NI-Systemkonfigurators finden Sie auf ni.com/support.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

Eine Liste aller bekannten Probleme zur Software und Dokumentation von National Instruments kann im Web abgerufen werden. Die aktuelle Liste bekannter Probleme im NI-Systemkonfigurator und Measurement & Automation Explorer finden Sie auf der Website von NI.

Eine Liste der Fehler, die m NI-Systemkonfigurator und Measurement & Automation Explorer behoben wurden, finden Sie auf der Website von NI. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren.

Weitere Informationen zum automatischen Installieren von Produkten von National Instruments finden Sie in den folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Windows-Betriebssystems. Windows 10 unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem viele neue Funktionen. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

