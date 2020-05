NI-DAQmx 19.5 Readme

2019年10月

このファイルには、インストール手順、既知の問題など、NI-DAQmxに関する重要な情報が記載されています。

概要

Readmeの更新

システム要件

サポートされているオペレーティングシステム

アプリケーションソフトウェアのサポート

インストール手順

製品のセキュリティおよび重要な更新

新機能

NI-DAQmxでのデバイスサポート

既知の問題

バグの修正

サンプルを検索する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10と使用する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1と使用する

NI-DAQmxは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了

LabVIEW NXGのサポートおよび注意事項

DAQExpressに関する注意事項

法的情報

NI-DAQmxは、NIデータ収集 (DAQ) デバイスとの通信と制御を行うために使用するソフトウェアです。

最新のNI-DAQmx Readmeの更新については、NIのウェブサイトを参照してください。

NI-DAQmx 19.5のシステム要件は、次のとおりです。

1 GHz以上の32ビット (x86) または64ビット (x64) プロセッサ

1 GB (32ビット)、2 GB (64ビット) のRAM

NI-DAQmx 19.5では、以下のオペレーティングシステムがサポートされます。

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 (32ビット 3 および64ビット)

/7 SP1 (32ビット および64ビット) Windows Embedded Standard 7 2 、SP1 (CompactDAQおよびIC-317xコントローラ)

、SP1 (CompactDAQおよびIC-317xコントローラ) Windows Server 2012 R2 1 (64ビット)

(64ビット) Windows Server 2008 R21 P1 (64ビット、サーバコアロールではサポートされていません)

1 NIソフトウェアは、VC2015ランタイムおよび.NET 4.6.2をインストールします。Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2でこれらをサポートするには、Microsoftの更新プログラムが必要です。これらの更新プログラムのインストール方法については、Microsoft KB2919442およびKB2919355を参照してください。

2 NIソフトウェアは、SHA-256証明書により署名されています。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1、およびWindows Server 2008 R2 SP1でSHA-256をサポートするには、Microsoft更新が必要です。このセキュリティ更新のインストール方法については、Microsoft KB3033929を参照してください。

メモ 今後のOSサポートについては、「NI-DAQmxは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了」を参照してください。

3 LabVIEW NXGは64ビットオペレーティングシステムでのみサポートされています。

その他のオペレーティングシステムをサポートする以前のバージョンのNI-DAQmxを検索、ダウンロードする方法については、ni.com/downloadsを参照してください。

以下の表には、NI-DAQmxでサポートされているアプリケーションソフトウェアのバージョンがリストされています。アプリケーションソフトウェアを使用していない場合は、「Microsoft Visual Studioのサポート」を参照してください。

アプリケーションソフトウェア1 NI-DAQmx 19.5でサポートされているバージョン LabVIEW 2016、2017、2018、2019 LabVIEW Real-Timeモジュール 2016、2017、2018、2019 LabVIEW NXG 4.0 DAQExpress2 4.02 LabWindows™/CVI™ 2013、2015、および2017 LabWindows/CVI Real-Timeモジュール 2015および2017 NI-DAQmx Measurement Studio統合 (Measurement Studio 2015) Visual Studio 2010、2012、2013 SignalExpress 2015 1 LabVIEW NXGのアプリケーションソフトウェアサポートはNI-DAQmxには含まれていないため、NI パッケージマネージャから別途ダウンロードする必要があります。手順については、NI-DAQmx - LabVIEW NXG用をインストールするを参照してください。 DAQExpressデバイスの一覧は、DAQExpressマニュアルを参照してください。

以下の表には、このバージョンのNI-DAQmxでサポートされているプログラミング言語およびMicrosoft Visual Studioのバージョンがリストされています。NI-DAQmxの初期バージョンでは、その他のアプリケーションソフトウェアおよび言語バージョンがサポートされています。

プログラミング言語 NI-DAQmxでサポートされているVisual Studioのバージョン ANSI C 2003以降 .NET Framework 4.0以降言語

(Visual C# .NETおよびVisual Basic .NET) 2010以降

NI-DAQmxの初期バージョンとVisual Studioの互換性に関する詳細については、ni.com/infoで「NETlegacydrivers」と入力してください。ドライバの初期バージョンを検索およびダウンロードするには、ni.com/downloadsを参照してください。

64ビットアプリケーションのサポートに関しては、NI-DAQmx 9.2.3以降でVisual Studio 2010がサポートされ、NI- DAQmx 9.6.2以降でVisual Studio 2012がサポートされ、NI- DAQmx 14.5でVisual Studio 2013がサポートされています。

NI-DAQmxおよびMeasurement Studioのサンプルの詳細については、『NI-DAQmx .NET Class Library Help』の「Where to Find Examples」を参照してください。

NI パッケージマネージャを使用してNI-DAQmxをインストールしてください。NI ソフトウェアがインストールされていない場合は、NI ソフトウェアをインストールするために、NI-DAQmxによりNI パッケージマネージャがインストールされます。NI パッケージマネージャは、ni.com/r/NIPMDownloadからダウンロードできます。NI パッケージマネージャを使用してNI ソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

NI 9262 Cシリーズデバイスのサポートが追加されました。

sbRIO-9603、9608、9609、9628、9629、9638コントローラのサポートが追加されました。

LabVIEW NXG 4.0およびLabVIEW 2019 SP1のサポートが追加されました。

以下は、NI-DAQmxでサポートされているデバイス、およびWindows 10/8.1/7の32ビットバージョンでのみサポートされているデバイスの一覧です。

以下の表は、NI-DAQmxでサポートされているデバイスのリストです。デバイスのサポートは、以下のカテゴリに分類されます。

メモ 以下の表では、NI-DAQmxでサポートされているデバイスには✓が付けられ、存在しないデバイスまたはサポートされていないデバイスは空白になっています。

メモ IC-317x、cRIO-9035 Sync、cRIO-9039 Sync、cDAQ-9132/9133/9134/9135/9136/9137を含むNI Linux Real-Timeコントローラの中には、FieldDAQのホストとして使用できる要件を満たすものがあります。

FD-11601

FD-11603

FD-11605

FD-11613

FD-11614

FD-11634

FD-11637

メモ これらのコントローラでは、NI CompactRIOとNI-DAQmxの両方をインストールする必要があります。ドライバサポートの詳細については、「CompactRIO、CompactDAQ、Single-Board RIO、Rシリーズ、EtherCATのソフトウェアサポート」を参照してください。

sbRIO-9603

sbRIO-9608

sbRIO-9609

sbRIO-9628

sbRIO-9629

sbRIO-9638

メモ これらのコントローラでは、NI CompactRIOとNI-DAQmxの両方をインストールする必要があります。ドライバサポートの詳細については、「CompactRIO、CompactDAQ、Single-Board RIO、Rシリーズ、EtherCATのソフトウェアサポート」を参照してください。

cRIO-9040

cRIO-9041

cRIO-9042

cRIO-9043

cRIO-9045

cRIO-9046

cRIO-9047

cRIO-9048

cRIO-9049

cRIO-9053

cRIO-9054

cRIO-9055

cRIO-9056

cRIO-9057

cRIO-9058

以下のXシリーズDAQデバイスがサポートされています。

デバイス PCIe PXIe USB NI 6320 ✓ NI 6321 ✓ NI 6323 ✓ NI 6341 ✓ ✓ ✓ NI 6343 ✓ ✓ NI 6345 ✓ NI 6346 ✓ ✓ NI 6349 ✓ ✓ NI 6351 ✓ ✓ NI 6353 ✓ ✓ NI 6355 ✓ NI 6356 ✓ ✓ NI 6358 ✓ NI 6361 ✓ ✓ ✓ NI 6363 ✓ ✓ ✓ NI 6365 ✓ NI 6366 ✓ ✓ NI 6368 ✓ NI 6374 ✓ NI 6375 ✓ NI 6376 ✓ ✓ NI 6378 ✓ NI 6386 ✓ NI 6396 ✓

以下のMシリーズDAQデバイスがサポートされています。

デバイス PCI PCIe PXI PXIe USB NI 6210/11/12/15/16/18 ✓ NI 6220 ✓ ✓ NI 6221 ✓ ✓ ✓ NI 6224 ✓ ✓ NI 6225 ✓ ✓ ✓ NI 6229 ✓ ✓ ✓ NI 6230/32/33/36/38/39 ✓ ✓ NI 6250 ✓ ✓ NI 6251 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NI 6254 ✓ ✓ NI 6255 ✓ ✓ ✓ NI 6259 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NI 6280 ✓ ✓ NI 6281 ✓ ✓ ✓ NI 6284 ✓ ✓ NI 6289 ✓ ✓ ✓

以下のSシリーズDAQデバイスがサポートされています。

デバイス PCI PXI PXIe NI 6110 ✓ NI 6111 ✓ NI 6115 ✓ ✓ NI 6120 ✓ ✓ NI 6122 ✓ ✓ NI 6123 ✓ ✓ NI 6124 ✓ NI 6132 ✓ ✓ NI 6133 ✓ ✓ NI 6143 ✓ ✓ NI 6154 ✓

以下のSC Expressデバイスがサポートされています。

デバイス PXIe NI 4300 ✓ NI 4302 ✓ NI 4303 ✓ NI 4304 ✓ NI 4305 ✓ NI 4309 ✓ NI 4310 ✓ NI 4322 ✓ NI 4330 ✓ NI 4331 ✓ NI 4339 ✓ NI 4340 ✓ NI 4353 ✓ NI 4357 ✓

以下のSC Express端子台およびその他のアクセサリがサポートされています。

デバイス サポートされているアクセサリ NI 4300 NI TB-4300、NI TB-4300B、NI TB-4300C、NI CAL-4300B NI 4302 NI RM-4302、NI TB-4302、NI TB-4302C NI 4303 NI RM-4302、NI TB-4302、NI TB-4302C NI 4304 NI RM-4304、NI TB-4304 NI 4305 NI RM-4304、NI TB-4304 NI 4309 NI CAL-4309、NI TB-4309 (ST)、NI TB-4309 (MT) NI 4310 NI TB-4310 (10V)、NI TB-4310 (600V) NI 4322 NI TB-4322 NI 4330 NI TB-4330、RM-24999 NI 4331 NI TB-4330、RM-24999 NI 4339 NI TB-4339、NI TB-4339B、NI TB-4339C、NI RM-4339 NI 4340 NI TB-4340 NI 4353 NI TB-4353、NI TC-4353、NI CAL-4353 NI 4357 NI TB-4357

以下のCシリーズ、ネットワークDAQ、USB DAQデバイスがサポートされています。

デバイス CompactDAQシャーシ 従来型シャーシとキャリア NI USB-9162 NI 9201 ✓ ✓ NI 9202 ✓ NI 9203 ✓ NI 9205 ✓ NI 9206 ✓ NI 9207† ✓ NI 9208† ✓ NI 9209† ✓ NI 9210‡ ✓ NI 9211* ✓ ✓ NI 9212 ✓ NI 9213 ✓ ✓ NI 9214 ✓ NI 9215* ✓ ✓ NI 9216 ✓ NI 9217 ✓ NI 9218 ✓ NI 9219 ✓ ✓ NI 9220 ✓ NI 9221 ✓ ✓ NI 9222 ✓ NI 9223 ✓ NI 9224 ✓ NI 9225 ✓ NI 9226 ✓ NI 9227 ✓ NI 9228 ✓ NI 9229 ✓ ✓ NI 9230 ✓ NI 9231 ✓ NI 9232 ✓ NI 9234 ✓ ✓ NI 9235 ✓ NI 9236 ✓ NI 9237 ✓ ✓ NI 9237 (DSUB) ✓ NI 9238 ✓ NI 9239 ✓ ✓ NI 9242 ✓ NI 9244 ✓ NI 9246 ✓ NI 9247 ✓ NI 9250 ✓ NI 9251 ✓ NI 9252 ✓ NI 9253 ✓ NI 9260 ✓ NI 9262 ✓ NI 9263 ✓ ✓ NI 9264 ✓ ✓ NI 9265 ✓ ✓ NI 9266 ✓ NI 9269 ✓ NI 9344 ✓ NI 9361 ✓ NI 9375 ✓ NI 9401 ✓ NI 9402 ✓ NI 9403 ✓ NI 9411 ✓ NI 9421 ✓ ✓ NI 9422 ✓ NI 9423 ✓ NI 9425† ✓ NI 9426 ✓ NI 9435 ✓ NI 9436 ✓ NI 9437 ✓ NI 9469 ✓ NI 9472 ✓ ✓ NI 9474 ✓ NI 9475 ✓ NI 9476† ✓ NI 9477 ✓ NI 9478 ✓ NI 9481 ✓ ✓ NI 9482 ✓ NI 9485 ✓ NI 9775 ✓ * NI USB-9211AとNI USB-9215A (NI USB-9162がバンドルされたCシリーズモジュール) はNI-DAQmxでサポートされています。

NI USB-9211とNI USB-9215 (NI USB-9161がバンドルされたCシリーズモジュール) はNI-DAQmxではサポートされていません。 † バネ端子のバリアントは、NI-DAQmx 17.1以降でのみサポートされています。ドライバサポートの詳細については、「CompactRIO、CompactDAQ、Single-Board RIO、Rシリーズ、EtherCATのソフトウェアサポート」を参照してください。 ‡ バネ端子のバリアントは、NI-DAQmx 18.5以降でのみサポートされています。ドライバサポートの詳細については、「CompactRIO、CompactDAQ、Single-Board RIO、Rシリーズ、EtherCATのソフトウェアサポート」を参照してください。

以下のCompactDAQシャーシがサポートされています。

CompactDAQシャーシ イーサネット USB 無線 NI cDAQ-9171 ✓ NI cDAQ-9174 ✓ NI cDAQ-9178 ✓ NI cDAQ-9179* ✓ NI cDAQ-9181*‡ ✓ NI cDAQ-9184*‡ ✓ NI cDAQ-9185*† ✓ NI cDAQ-9188*‡ ✓ NI cDAQ-9189*† ✓ NI cDAQ-9188XT*‡ ✓ NI cDAQ-9191*‡ ✓ ✓ このデバイスはPharLapをサポートしていません。 † IC-317x、LabVIEW Real-Time用のcRIO-9035 Sync、cRIO-9039 Sync、cRIO-904x、cRIO-905x、cDAQ-9132/9133/9134/9135/9136/9137を含むNI Linux Real-Timeコントローラの中には、これらのcDAQシャーシのホストとして使用できる要件を満たすものがあります。これらのNI Linux Real-Timeコントローラは、cRIO-904xおよびcRIO-905xを除いて、DAQmxモードではCシリーズモジュールをサポートできません。 ‡ これらのデバイスは、Real-Timeコントローラではサポートされていません。

以下のCompactDAQコントローラがサポートされています。

CompactDAQコントローラ WES7 リアルタイム NI cDAQ-9132 ✓ ✓ NI cDAQ-9133 ✓ ✓ NI cDAQ-9134 ✓ ✓ NI cDAQ-9135 ✓ ✓ NI cDAQ-9136‡ ✓ ✓ NI cDAQ-9137‡ ✓ ✓ ‡ このコントローラのリアルタイムサポートは、LabVIEW Real-Timeモジュール 2015で追加されました。

以下のAOシリーズデバイスがサポートされています。

デバイス DAQCard PCIe PCI PXI PXIe NI 6703 ✓ NI 6704 ✓ ✓ NI 6711 ✓ ✓ NI 6713 ✓ ✓ NI 6715* ✓ NI 6722 ✓ ✓ NI 6723 ✓ ✓ NI 6731 ✓ NI 6733 ✓ ✓ NI 6738 ✓ ✓ NI 6739 ✓ * Windows 10/8.1/7 64ビットではサポートされません。

以下のデジタルI/Oデバイスがサポートされています。

デバイス DAQCard PCI PCIe PXI PXIe USB NI 6501 ✓ NI 6503 ✓ NI 6508 ✓ NI 6509 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 6510 ✓ NI 6511 ✓ ✓ NI 6512 ✓ ✓ NI 6513 ✓ ✓ NI 6514 ✓ ✓ NI 6515 ✓ ✓ NI 6516 ✓ NI 6517 ✓ NI 6518 ✓ NI 6519 ✓ NI 6520 ✓ NI 6521 ✓ ✓ NI 6525 ✓ NI 6527 ✓ ✓ NI 6528 ✓ ✓ NI 6529 ✓ NI 6533 ✓ ✓ NI 6534 ✓ ✓ NI 6535 ✓ ✓ NI 6535B* ✓ NI 6536 ✓ ✓ NI 6536B* ✓ NI 6537 ✓ ✓ NI 6537B* ✓ NI DIO-24† ✓ NI DIO-32HS ✓ NI DIO-96 ✓ * Windows 8.1ではサポートされません。 † Windows 10/8.1/7 64ビットではサポートされません。

以下のTIOシリーズデバイスがサポートされています。

デバイス PCI PCIe PXI PXIe NI 6601 ✓ NI 6602 ✓ ✓ NI 6608 ✓ NI 6612 ✓ ✓ NI 6614 ✓ NI 6624 ✓ ✓

以下のDSAデバイスがサポートされています。

デバイス PCI PXI PXIe USB NI 4431 ✓ NI 4432 ✓ NI 4461 ✓ ✓ NI 4462 ✓ ✓ NI 4463 ✓ NI 4464 ✓ NI 4472/B ✓ ✓ NI 4474 ✓ NI 4480 ✓ NI 4481 ✓ NI 4492 ✓ NI 4495 ✓ NI 4496 ✓ ✓ NI 4497 ✓ NI 4498 ✓ ✓ NI 4499 ✓ NI 4610 ✓

メモ NI-DAQmx 14.5では、NI-DAQmxスイッチAPIは廃止され、新規アプリケーションには推奨されません。詳細については、ni.com/infoでInfo Codeに「switchdriverconsiderations」と入力してください。

以下のスイッチがサポートされています。

デバイス PCI PXI PXIe NI 2501 ✓ NI 2503 ✓ NI 2510 ✓ NI 2512 ✓ ✓ NI 2514 ✓ ✓ NI 2515 ✓ ✓ NI 2520 ✓ NI 2521 ✓ NI 2522 ✓ NI 2523 ✓ NI 2527 ✓ ✓ NI 2529 ✓ ✓ NI 2530 ✓ NI 2531 ✓ ✓ NI 2532 ✓ ✓ NI 2533 ✓ NI 2534 ✓ NI 2535 ✓ NI 2536 ✓ NI 2540 ✓ ✓ NI 2541 ✓ ✓ NI 2542 ✓ ✓ NI 2543 ✓ ✓ NI 2544 ✓ ✓ NI 2545 ✓ NI 2546 ✓ NI 2547 ✓ NI 2548 ✓ NI 2549 ✓ NI 2554 ✓ NI 2555 ✓ NI 2556 ✓ NI 2557 ✓ NI 2558 ✓ NI 2559 ✓ NI 2564 ✓ NI 2565 ✓ NI 2566 ✓ NI 2567 ✓ NI 2568 ✓ NI 2569 ✓ ✓ NI 2570 ✓ NI 2571 ✓ NI 2575 ✓ ✓ NI 2576 ✓ NI 2584 ✓ NI 2585 ✓ NI 2586 ✓ NI 2590 ✓ NI 2591 ✓ NI 2593 ✓ ✓ NI 2594 ✓ NI 2595 ✓ NI 2596 ✓ NI 2597 ✓ NI 2598 ✓ NI 2599 ✓ NI 2720 ✓ NI 2722 ✓ NI 2725 ✓ NI 2727 ✓ NI 2800 ✓ NI 2790 ✓ NI 2796 ✓ NI 2797 ✓ NI 2798 ✓ NI 2799 ✓ NI 2810 ✓ NI 2811 ✓ NI 2812 ✓ NI 2813 ✓ NI 2814 ✓ NI 2815 ✓ NI 2816 ✓ NI 2817 ✓ NI 2833 ✓ NI 2834 ✓ NI 2865 ✓

以下のアカデミックデバイスがサポートされています。

NI ELVIS II

NI ELVIS II+

NI myDAQ

以下の従来型DAQデバイス (別名Bシリーズデバイス) がサポートされています。

デバイス DAQPad PCI USB NI PCI-6010 ✓ SensorDAQ ✓

以下の低コストUSBデバイス (別名BシリーズおよびマルチファンクションI/Oデバイス) がサポートされています。

デバイス USB NI 6000 ✓ NI 6001 ✓ NI 6002 ✓ NI 6003 ✓ NI 6008 ✓ NI 6009 ✓ NI TC01 ✓

以下のデバイスは、Windows 10/8.1/7 32ビット上のNI-DAQmxでサポートされます。これらは、Windows 10/8.1/7 64ビットではサポートされません。

NI DAQCard-6715 1 MS/s 12ビットアナログ出力デバイス - PCMCIA用

NI DAQCard DIO-24 24チャンネル 5 V/TTL/CMOSデジタルI/Oデバイス - PCMCIA用

デバイスの中にはNI-DAQmxでのサポートが終了したものがあります。サポートが終了したデバイスおよびバージョンの詳細については、「NI-DAQmx 17.6以降でサポートが終了したデバイス」を参照してください。

ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。既知の問題の最新リストについては、NI-DAQmx Known Issues in Versions 14.1 and Laterを参照してください。

ソフトウェアとドキュメントのバグ修正はオンラインで参照できます。最新のリストについては、NIのウェブサイトを参照してください。このリストには、CAR (Corrective Action Request) IDと解決された問題の説明が記載されています。

NI-DAQmxの旧バージョンで修正された問題については、ni.com/driversで旧バージョンの『NI-DAQmx Readme』を参照してください。

ソフトウェアアプリケーションのサンプルの場所については、以下の表を参照してください。

ソフトウェアアプリケーション サンプルの場所 LabVIEWまたはLabWindows/CVI ヘルプ→サンプルを検索 SignalExpress Program Files\National Instruments\SignalExpress\Examples ANSI C * ...NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C MFC 7.0 C++ * ...NI-DAQ\Examples\MStudioVC2003 Visual Studio 2003用Visual Basic .NET およびC# * ...NI-DAQ\Examples\DotNET1.1 MFC 8.0 C++ * ...NI-DAQ\Examples\MStudioVC2005 MFC 9.0 C++ * ...NI-DAQ\Examples\MStudioVC2008 Visual Studio 2005用Visual Basic .NET およびC# * ...NI-DAQ\Examples\DotNET2.0 Visual Studio 2008用Visual Basic .NET およびC# * ...NI-DAQ\Examples\DotNET3.5 Windowsでのデフォルトパスは <drive>:¥Users¥Public¥Public Documents¥National Instruments¥NI-DAQ¥Examples¥... です。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比較すると機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も融合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。Windows 8.1におけるNIのサポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

NI-DAQmxは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了します。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、これらのOSにインストールできなかったり、正常に動作しない可能性があります。NIオペレーティングシステムのサポートの詳細については、ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。

NIアプリケーションソフトウェアの製品ライフサイクルの詳細については、ni.com/infoで以下のInfo Codeを入力してください。

製品 Info Code LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

以下のセクションでは、NI-DAQmx 19.5をLabVIEW NXGで使用する場合の注意事項について説明します。

LabVIEW NXGのオペレーティングシステムおよびシステム要件

LabVIEW NXGのソフトウェアサポートは、以下の点で異なります。

メモ その他のシステム要件については、『LabVIEW NXG Readme』を参照してください。

LabVIEW NXGのハードウェアサポート

以下のデバイスはサポートされていますが、NI MAXで構成する必要があります。

以下のデバイスは、LabVIEW NXGではサポートされていません。

CompactRIOコントローラ

スイッチ

SensorDAQ

NI ELVIS II/II+

CompactDAQコントローラ

レガシーDAQ

NI USB-9162

NI 4462

NI 4472

32ビットOSのみでサポートされるデバイス

LabVIEW NXGヘルプ

<Ctrl-H>を押してマウスカーソルをオブジェクトの上に置くと、LabVIEWのコンテキストヘルプが表示されます。

LabVIEWウィンドウの右上隅にある検索バーを使用して項目を検索します。検索結果のコンテキストヘルプを参照することもできます。

その他のドキュメントは、ni.com/manualsで参照できます。

LabVIEW NXGサンプル

LabVIEWを起動して、学習タブをクリックします。

LabVIEWのレッスンはレッスンタブにあり、LabVIEWのサンプルはサンプルタブにあります。レッスンとサンプルの手順に従ってください。

システム要件および既知の問題を含むDAQExpressに関する詳細については、『DAQExpress Readme』を参照してください。サポートされているハードウェアについては、「DAQExpressマニュアル」を参照してください。

著作権

© 2003-2019 National Instruments.All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標の詳細については、at ni.com/trademarksのNI Trademarks and Logo Guidelinesを参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

特許

NIの製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/legal/patents/jaからアクセスできるNational Instruments Patent Noticeのうち、該当するリソースから参照してください。

374768AD-0112