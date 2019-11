LabVIEW 2019 SP1自述文件(适用于Windows)

2019年9月

本文包含用于Windows的LabVIEW 2019 SP1的重要信息,包括系统要求、安装指南、新增功能、已知问题,以及LabVIEW 2019 SP1部分已修复问题的列表。

关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。

LabVIEW 2019 SP1要求如下:

Windows 运行引擎 开发环境 处理器1 Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)

Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位) Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)

Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位) RAM 256 MB 1 GB 屏幕分辨率 1024 x 768像素 1024 x 768像素 操作系统 Windows 10(1903版)/8.1 Update 12/7 SP13

Windows Server 2012 R22

Windows Server 2008 R2 SP13 Windows 10(1903版)/8.1 Update 12/7 SP13

Windows Server 2012 R22

Windows Server 2008 R2 SP13 磁盘空间 620 MB 5 GB(包括默认驱动程序) 颜色选板 N/A LabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。 临时文件目录 N/A LabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留数兆字节的磁盘空间存放临时文件。 Adobe Reader N/A 如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本。 1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。



2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。



3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。



注 Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。

2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2019 SP1无法在不支持的操作系统上安装或运行。用户也无法将使用LabVIEW 2019 SP1的应用程序部署或发布至其不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2019 SP1后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。有关2016支持操作系统变化的更多信息,见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。

如支持Windows 32位操作系统,则可能需要禁用物理地址扩展(PAE)。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问 ni.com/info ,输入信息代码PAESupport查询。

,输入信息代码PAESupport查询。 关于未来操作系统支持的详细信息,见LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。

可通过NI Package Manager安装NI软件。如您还没有安装NI软件,LabVIEW在安装的同时会安装NI Package Manager,可用来安装其他NI软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload,下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。

注:

如果使用LabVIEW安装盘进行安装,请插入LabVIEW开发平台安装盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,登录您的NI用户账号激活您的NI产品。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。

您是否从早期版本的LabVIEW升级?

请参考LabVIEW升级说明,查看在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本的方法,升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2019新增功能的完整列表。

用户可通过LabVIEW 2019 SP1补丁详细信息页面查看LabVIEW 2019 SP1修复的问题列表。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2019 SP1(32位、64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。

硬件支持

关于LabVIEW 2019 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。

支持的模块和工具包

LabVIEW 2019 SP1(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW(32位)和LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。

产品 LabVIEW 2019 SP1(32位) LabVIEW 2019 SP1(64位) Advanced Signal Processing工具包 ✓ ✓ Control Design and Simulation模块 ✓ ✓1 Database Connectivity工具包 ✓ ✓ Datalogging and Supervisory Control模块 ✓ — 用于Windows的Desktop Execution Trace工具包 ✓ ✓ Digital Filter Design工具包 ✓ ✓ FPGA模块 ✓ ✓ MathScript模块 ✓ ✓2 Real-Time模块 ✓ — Report Generation工具包 - 用于Microsoft Office ✓ ✓ Robotics模块 ✓ — Sound and Vibration工具包 ✓ ✓ Unit Test Framework工具包 ✓ ✓ VI Analyzer工具包 ✓ ✓ Vision Development模块 ✓ ✓ 1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。



2 MathScript模块(64位)不支持MathScript模块函数的库类。

关于32位和64位支持、系统要求、安装说明和激活等详细信息,见各个产品的自述文件。上表未列出的产品,其信息见产品的用户文档。

用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。访问ni.com/info,输入信息代码lv2019ki,可获取LabVIEW 2019已知问题的最新列表。

下面是在LabVIEW 2019 SP1中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。

ID 已修正的问题 742093 Maps containing classes cause LabVIEW to crash while probing. 741834 The Compare VI Hierarchies will delete folder named C:\\temp when saving a Microsoft Word report. 741225 LabVIEW crashes when trying to autoindex a Map. 740616 LabVIEW hangs when double-clicking a recursive dynamic dispatch VI in the Choose Implementation diagram preview. 739464 Prompt User for Input Express VI only shows the message to display option. 739174 Error Case structures only designed to handle Error 1 incorrectly handle all errors in error case. 738672 Change To Array and Change To Scalar do not work for elements inside a set or map constant. 738587 Source distribution that would previously fail because of missing commented-out dependencies will now succeed with warnings. 736445 The select function always gives outputs false if nothing is in a While Loop. 735521 Implicit Value (Signaling) Property node does not change type definitions correctly. 733737 CPU Load raises 20% when a front panel with custom style element is shown. 727397 Replacing nodes with Malleable VIs connects wires to unused terminals. 726223 Build Errors when building Malleable VIs into an EXE. 723686 Disabled structures within VIMs are not included in PPL builds, as expected, but the files within these structures are referenced in debugging mode. 686080 Replacing ActorFramework.lvlib with a packed project library causes LabVIEW crash. 678300 Shared/preallocated subVI clones can become locked when called from another VI at the same time. 603576 Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects. 245148 Class Properties dialog sometimes throws timeout error 123 when opening and must be restarted.

关于LabVIEW 2019 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助。

选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统,与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能,并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息,请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。

LabVIEW将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp VeriStand nivslifecycle

