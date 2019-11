Readme zu LabVIEW 2019 Service Pack 1 für Windows

September 2019

Diese Datei enthält wichtige Informationen zu LabVIEW 2019 Service Pack 1 (SP1) für Windows und umfasst u. a. die Systemanforderungen für die Installation des Programms, die Schritte zur Installation sowie eine Liste der in diesem Service Pack behobenen Fehler. Bekannte Probleme mit LabVIEW 2019 SP1 werden ebenfalls aufgeführt.

Sollten nach der Veröffentlichung des Produkts noch weitere wichtige Informationen zu dieser Version bekannt werden, finden Sie diese auf der NI-Website.

Die Readme-Dateien zu LabVIEW-Zusatzpaketen (z. B. Modulen oder Toolkits) werden im Verzeichnis labview\readme gespeichert.

Systemvoraussetzungen

Installationshinweise

Details zum Patch

Produktsicherheit und kritische Updates

LabVIEW 2019 SP1 (64 Bit)

Bekannte Probleme

Behobene Fehler

Öffnen der Hilfe

Suchen von Beispielen

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Wegfall der Unterstützung für Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 und für sämtliche 32-Bit-Windows-Betriebssysteme im Jahr 2021

Rechtliche Hinweise

Für LabVIEW 2019 SP1 gelten folgende Systemvoraussetzungen:

Windows Runtime-Engine Entwicklungsumgebung Prozessor1 32 Bit: Mindestens Pentium 4M/Celeron 866 MHz (oder gleichwertig)

64 Bit: Mindestens Pentium 4 G1 (oder gleichwertig) 32 Bit: Pentium 4M (oder gleichwertig)

64 Bit: Pentium 4 G1 (oder gleichwertig) RAM 256 MB 1 GB Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel 1024 x 768 Pixel Betriebssystem Windows 10 (Version 1903)/8.12/7 SP13

Windows Server 2012 R22

Windows Server 2008 R2 SP13 Windows 10 (Version 1903)/8.12/7 SP13

Windows Server 2012 R22

Windows Server 2008 R2 SP13 Speicherplatz 620 MB 5 GB (Standardtreiber eingeschlossen) Farbpalette k. A. LabVIEW und die LabVIEW-Hilfe enthalten 16-Bit-Grafiken. Für LabVIEW ist mindestens eine 16-Bit-Farbtiefe erforderlich. Temporäres Verzeichnis k. A. LabVIEW benötigt ein Verzeichnis zum Speichern temporärer Dateien. In diesem Verzeichnis sollten nach Möglichkeit mehrere Megabyte Speicherplatz verfügbar sein. Adobe Reader k. A. Für PDF-Versionen der LabVIEW-Handbücher benötigen Sie Adobe Reader 7.0 oder neuer. 1 Für LabVIEW und die LabVIEW-Runtime-Engine werden Prozessor der Generation Pentium 4M/G1 (oder neuer) benötigt, die SSE2-Anweisungen ausführen können.



2 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.



3 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.



Hinweis Mit einem Windows-Gastkonto ist kein Zugriff auf LabVIEW möglich.

Seit 2016 unterstützt LabVIEW die Betriebssysteme Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 nicht mehr, und Windows 7 wird nur noch mit Service Packs unterstützt. Die Installation und Verwendung von LabVIEW 2019 SP1 ist auf diesen Betriebssystemen nicht möglich. Anwendungen, die mit LabVIEW 2019 SP1 arbeiten, können nur auf von LabVIEW 2019 SP1 unterstützten Betriebssystemen ausgeführt werden. Nach der Installation von LabVIEW 2019 SP1 sind außerdem sämtliche Installationsprogramme, die auf dem betreffenden Computer mit Hilfe von LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ oder Measurement Studio™ erstellt wurden, nur auf den von dieser Version unterstützten Betriebssystemen ausführbar. Weitere Informationen zu den Änderungen an der Betriebssystemunterstützung von NI-Produkten finden Sie im KB-Artikel Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?

Unterstützung für die 32-Bit-Version von Windows erfordert ggf. die Deaktivierung der Erweiterung der physischen Adressierung (PAE). Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Website www.ni.com/info nach Eingabe des Infocodes PAESupport.

nach Eingabe des Infocodes PAESupport. Informationen zur künftigen Betriebssystem-Unterstützung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Wegfall der Unterstützung von Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 und sämtlicher 32-Bit-Windows-Betriebssysteme im Jahr 2021.

Die Installation von NI-Software erfolgt mit dem NI-Paketmanager. Wenn Sie noch keine NI-Software installiert haben, installiert LabVIEW den NI-Paketmanager, der fortan die Installation Ihrer NI-Software übernimmt. Zum Herunterladen des NI-Paketmanagers besuchen Sie ni.com/info und geben Sie den Infocode NIPMDownload ein. Die Anleitung zum NI-Paketmanager enthält Informationen zum Installieren, Entfernen und Aktualisieren von NI-Software mit Hilfe des NI-Paketmanagers.

Hinweise

Wenn Windows-Updates aktiviert sind, kann sich das Installationsprogramm aufhängen, wenn die Installation der Runtime von Microsoft Visual C++ 2015 durch Windows-Updates behindert wird. Weitere Informationen dazu sowie Hilfe beim Beheben des Problems erhalten Sie, indem Sie ni.com/r/exjq43 besuchen.

Wenn Sie dieses Produkt mit einer NI-Software-Suite oder einem NI-Produktpaket erworben haben, installieren Sie dieses Programm vom Datenträger der Suite oder des Produktpakets.

Geben Sie zum Aktivieren von LabVIEW die Seriennummer des Produkts ein. Auf ni.com/myproducts können Sie sich die Seriennummer Ihres Produkts anzeigen lassen. Wenn Ihre Lizenz mit Hilfe eines Volumenlizenzservers verwaltet wird, sollten Sie Ihre Volumenlizenz per E-Mail erhalten.

Wenn Sie Software vom NI-LabVIEW-Plattform-Datenträger installieren möchten, legen Sie den Datenträger ein und folgen Sie den Anweisungen zur Installation von LabVIEW sowie zur Installation der Module, Toolkits und Treiber. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich zur Aktivierung Ihrer NI-Produkte bei Ihrem Benutzerkonto an. Wenn Ihre Lizenz mit Hilfe eines Volumenlizenzservers verwaltet wird, sollten Sie Ihre Volumenlizenz per E-Mail erhalten.

Führen Sie ein Upgrade von LabVIEW durch?

Lesen Sie die Hinweise zum Upgrade von LabVIEW, um zu erfahren, wie VIs und Projekte vor dem Installieren der neuen LabVIEW-Version gesichert werden, welche Probleme durch das Upgrade auftreten können und was hinsichtlich der Kompatibilität der neuen Version zu beachten ist. Das Dokument enthält außerdem eine vollständige Liste der neuen Funktionen von LabVIEW 2019.

Auf der Seite Details zu Patches für LabVIEW 2019 SP1 finden Sie eine Liste der in LabVIEW 2019 SP1 behobenen Probleme.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

Installieren Sie die Module und Toolkits zur 32- und zur 64-Bit-Version von LabVIEW 2019 SP1 mit Hilfe des LabVIEW-Plattform-Datenträgers. Bei der Ausführung der 64-Bit-Version von LabVIEW 2017 auf der 64-Bit-Version von Windows steht LabVIEW mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung als in der 32-Bit-Version von LabVIEW oder Windows. LabVIEW 2017 (64 Bit) ist nur auf Englisch erhältlich.

Unterstützte Hardware

Informationen zu Treibern, die mit der 64-Bit-Version von LabVIEW 2019 SP1arbeiten, finden Sie auf der NI-Website. Für GPIB-Hardware benötigen Sie zumindest NI-488.2 2.6 für Windows. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihrer Hardware mit der 64-Bit-Version von LabVIEW finden Sie auch in der Dokumentation zu Ihrer Hardware.

Unterstützte Module und Toolkits

LabVIEW 2019 SP1 (64 Bit) unterstützt eine begrenzte Anzahl von Modulen und Toolkits. In der folgenden Tabelle werden die Module und Toolkits aufgeführt, die mit der 32-Bit-Version und mit der 64-Bit-Version von LabVIEW arbeiten.

Produkt LabVIEW 2019 SP1 (32 Bit) LabVIEW 2019 SP1 (64 Bit) Advanced Signal Processing Toolkit ✓ ✓ Control Design and Simulation Module ✓ ✓1 Database Connectivity Toolkit ✓ ✓ Datalogging and Supervisory Control Module ✓ — Desktop Execution Trace Toolkit for Windows ✓ ✓ Digital Filter Design Toolkit ✓ ✓ FPGA Module ✓ ✓ MathScript Module ✓ ✓2 Real-Time Module ✓ — Report Generation Toolkit for Microsoft Office ✓ ✓ Robotics Module ✓ — Sound and Vibration Toolkit ✓ ✓ Unit Test Framework Toolkit ✓ ✓ VI Analyzer Toolkit ✓ ✓ Vision Development Module ✓ ✓ 1 Im Control Design and Simulation Module (64 Bit) sind folgende Programmfunktionen nicht verfügbar: System Identification Assistant, Control Design Assistant und die Arbeit mit Real-Time-Zielsystemen.



2 Die 64-Bit-Version des MathScript Modules unterstützt die Bibliotheksklasse der Funktionen des MathScript Modules nicht.

In der Readme-Datei zu jedem Produkt finden Sie Informationen zur Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-Versionen, Informationen zu Systemvoraussetzungen sowie Aktivierungs- und Installationshinweise. Informationen zu nicht in der vorhergehenden Tabelle aufgeführten Produkten finden Sie in der Benutzerdokumentation zu diesen Produkten.

Eine Liste aller bekannten Probleme zur Software und Dokumentation von National Instruments kann im Web abgerufen werden. Eine aktuelle Liste bekannter Probleme mit LabVIEW 2019 und LabVIEW 2019 SP1 finden Sie, indem Sie auf ni.com/info den Infocode lv2019ki eingeben.

Nachfolgend sind einige der in LabVIEW 2019 SP1 behobenen Probleme aufgelistet. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde.

CAR-ID Behobener Fehler 742093 Maps containing classes cause LabVIEW to crash while probing. 741834 The Compare VI Hierarchies will delete folder named C:\\temp when saving a Microsoft Word report. 741225 LabVIEW crashes when trying to autoindex a Map. 740616 LabVIEW hangs when double-clicking a recursive dynamic dispatch VI in the Choose Implementation diagram preview. 739464 Prompt User for Input Express VI only shows the message to display option. 739174 Error Case structures only designed to handle Error 1 incorrectly handle all errors in error case. 738672 Change To Array and Change To Scalar do not work for elements inside a set or map constant. 738587 Source distribution that would previously fail because of missing commented-out dependencies will now succeed with warnings. 736445 The select function always gives outputs false if nothing is in a While Loop. 735521 Implicit Value (Signaling) Property node does not change type definitions correctly. 733737 CPU Load raises 20% when a front panel with custom style element is shown. 727397 Replacing nodes with Malleable VIs connects wires to unused terminals. 726223 Build Errors when building Malleable VIs into an EXE. 723686 Disabled structures within VIMs are not included in PPL builds, as expected, but the files within these structures are referenced in debugging mode. 686080 Replacing ActorFramework.lvlib with a packed project library causes LabVIEW crash. 678300 Shared/preallocated subVI clones can become locked when called from another VI at the same time. 603576 Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects. 245148 Class Properties dialog sometimes throws timeout error 123 when opening and must be restarted.

In der LabVIEW-Hilfe, die in LabVIEW über Hilfe»LabVIEW-Hilfe geöffnet wird, finden Sie Informationen zu LabVIEW 2019 SP1.

Wählen Sie in LabVIEW Hilfe»Beispiele suchen, um die NI-Suchmaschine für Beispiele zu starten. Es steht Ihnen frei, die Beispiel-VIs Ihren Bedürfnissen entsprechend zu verändern oder Teile davon zu kopieren und in selbst erstellte VIs einzufügen.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren.

Weitere Informationen zum automatischen Installieren von Produkten von National Instruments finden Sie in den folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Die automatische Installation einzelner NI-Produkte wird im Artikel Automatische Ausführung eines Einzel-Installationsprogramms beschrieben.

Die automatische Installation von NI-Produkten innerhalb einer Suite (z. B. der NI Software Platform Bundle) wird im Artikel Automatische Ausführung eines Suite-Installationsprogramms beschrieben.

Die Version des NI-Installationsprogramms, auf dem das Installationsprogramm Ihres Produkts aufbaut, wird im Artikel Determine Type and Version of My National Instruments Installer beschrieben.

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Betriebssystems Windows. Windows 10 unterscheidet sich sehr stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus wartet das Betriebssystem mit vielen neuen Funktionen auf. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

Ab dem Jahr 2021 werden Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 sowie sämtliche 32-Bit-Windows-Betriebssysteme von LabVIEW nicht mehr unterstützt. Versionen dieses Produkts, die nach dem 1. Mai 2021 geliefert werden, arbeiten nicht mehr mit diesen Betriebssystemen. Ausführliche Informationen zur Unterstützung von Betriebssystemen durch NI-Produkte finden Sie unter ni.com/r/win32bitsupport.

Detaillierte Informationen zum Product Life Cycle (Produktlebenszyklus) für Anwendungssoftware von National Instruments finden Sie auf ni.com/info nach Eingabe der folgenden Infocodes:

Produkt Infocode LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp VeriStand nivslifecycle

Copyright

© 2004–2019 National Instruments. Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen und das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von Übersetzungen, gleich welcher Art.

National Instruments achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von National Instruments ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von National Instruments nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von National Instruments nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen.

Lizenzverträge von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern

Lizenzverträge (EULAs) von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen:

Rechtshinweise: <National Instruments>\_Legal Information und <National Instruments>

und EULAs: <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license

Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mit Hilfe von NI-Produkten erzeugt werden: <National Instruments>\_Legal Information.txt

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung

Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder Übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden.

IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marken

Informationen zu Marken von NI finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines auf ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

Patente

Nähere Informationen über den Patentschutz von NI-Produkten und -Technologien finden Sie unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter National Instruments Patent Notice auf der Website ni.com/patents.

374715M-0113