LabVIEW 2019 Real-Time模块自述文件

2019年3月

本文件包含LabVIEW 2019 Real-Time模块的重要信息，包括系统要求、安装说明和已知问题等。

概述

系统要求

操作系统支持

应用软件支持

安装说明

产品安全及关键更新

新增及改动的功能

已知问题

问题修正

打开帮助文件

查找范例

自动安装NI产品的方法

在Microsoft Windows 10中使用NI软件的方法

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件的方法

Real-Time模块将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统

法律信息

Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件，Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序，这些应用程序可以下载并运行于CompactRIO控制器、CompactDAQ控制器、CompactRIO Single-Board RIO控制器、PXI控制器或视觉系统。

Real-Time模块有下列要求：

LabVIEW 2019完整版或专业版开发系统（32位）。

磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB

关于LabVIEW 2019支持的操作系统和对系统的额外要求，见LabVIEW自述文件。

Note

Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此，即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。

根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小，实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。

Real-Time模块支持下列用于应用程序开发的操作系统：

Windows 10（1809版）/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

注：关于未来操作系统支持的信息，见Real-Time模块将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统。

注： 2016年起，Real-Time模块不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7（无service pack）。LabVIEW 2019 Real-Time模块无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2019 Real-Time模块，也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装LabVIEW 2019 Real-Time模块后，使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

有关2016支持操作系统变化的更多信息，见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。

注 可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息，见具体RT终端的硬件文档。

NI Linux Real-Time

Phar Lap ETS

VxWorks

注：每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每种RTOS不支持的LabVIEW功能的列表，以及特殊考虑因素，见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统。

LabVIEW 2019 Real-Time模块支持下列应用程序软件版本（包含service pack）。

应用程序软件 Real-Time模块支持的版本 LabVIEW 2019（仅限32位）

NI通过NI Package Manager自动安装软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

LabVIEW 2019开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包，请访问NI网站。

注：如您购买的是NI软件套件或NI产品包，请使用NI Package Manager或产品随附的光盘安装产品。

在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包

在开发计算机上安装Real-Time模块后，可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包：

在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导，在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息，请参考MAX帮助。 打开系统设置选项卡，在语言环境中选择日语或简体中文。

注：RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。

NI MAX用于配置RT终端及在终端上安装软件和驱动程序，可通过NI Package Manager或LabVIEW开发平台光盘安装NI MAX。

网络RT终端 －关于配置网络RT终端的详细信息，请在MAX中单击 帮助»MAX帮助 ，打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的 远程系统 章节。

－关于配置网络RT终端的详细信息，请在MAX中单击 ，打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的 章节。 台式机终端－关于将台式机配置为网络RT终端的详细信息，请查看将台式计算机作为RT终端与Real-Time模块配合使用文档。打开 labview\manuals 目录，双击 RT_Using_PC_as_RT_Target.pdf 查看文档。

注：如RT终端上安装了“NI基于Web的配置和监控”，用户可通过Web浏览器在终端上进行常见的监控和配置任务。关于“NI基于Web的配置和监控”的详细信息，请查看LabVIEW帮助目录选项卡下的基础»使用项目和终端»详解»从Web浏览器监控和配置远程设备。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

不再支持时间触发的共享变量。下列选板、VI和属性已停用： 时间触发网络VI选板 创建时间触发网络定时源节点 处理时间触发网络错误VI 时间触发:启用属性 时间触发:启用属性 时间触发:最大值属性 时间触发:插槽偏移量属性 时间触发:SMB数组元素个数属性 时间触发:SMB变量属性 时间触发:表格索引属性 时间触发:传输时间属性

新增对包含NI Linux Real-Time的PXI控制器（PXIe-8840四核、PXIe-8880和PXIe-8861）的支持。这种支持不再依赖于VeriStand。

您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于LabVIEW 2019 Real-Time模块已知问题的最新列表，请访问ni.com/info并输入信息代码lvrt2019kil。

下面是在Real-Time模块中修正的部分问题的ID和标题。列表中并未包含当前版本Real-Time中修正的全部问题。如已知CAR ID，可在表中搜索该问题是否已修正。

ID 已修正的问题 695318 Using Auto-Increment file path in Application Builder causes an RTEXE to fail to deploy to a real-time target. 715800 A UDP Multicast read call only works on the first Network Interface Card for NI Linux Real-Time targets. 718638 When using external DAQ timing on a Timed Loop, the first iteration of the Timed Loop may execute without external timing.

关于Real-Time模块的更多信息，见LabVIEW帮助（可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助）。

在LabVIEW中选择帮助»查找范例可打开NI范例查找器。Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time Module目录。用户可依据应用程序修改范例，或在创建的VI中添加范例。

大多数NI产品都可通过命令行自动安装，通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

Real-Time模块将于2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 最终用户许可协议(EULA)位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 关于在使用NI产品生成的安装程序中包含法律信息的内容，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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