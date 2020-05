LabVIEW 2019 Real-Timeモジュール Readme

2019年3月

このファイルには、システム要件、インストール手順、および既知の問題など、LabVIEW 2019 Real-Timeモジュールに関する重要な情報が記載されています。

Real-Timeモジュールは、信頼性の高い、スタンドアロンの組込システムをグラフィカルなプログラミング環境で作成できる包括的なソリューションです。LabVIEW開発環境へのアドオンとして、Real-Timeモジュールは、CompactRIOコントローラ、CompactDAQコントローラ、CompactRIO Single-Boardコントローラ、PXIコントローラ、またはビジョンシステムも含む組込ハードウェアデバイスでダウンロードおよび実行できる、グラフィカルな確定的アプリケーションの開発とデバッグに役立ちます。

Real-Timeモジュールには以下の要件があります。

LabVIEW 2019開発システムおよびLabVIEWプロフェッショナル開発システム (32ビット)

LabVIEWで推奨される最小容量プラス200 MBのディスク容量

その他のシステム要件とLabVIEW 2019でサポートされているオペレーティングシステムについては、『LabVIEW Readme』を参照してください。

メモ

Real-TimeモジュールはLabVIEW (32ビット) のみと互換性があります。そのため、64ビットのOSを使用する場合でもLabVIEW (32ビット) がインストール済みである必要があります。

ホストコンピュータのLabVIEWで設計するアプリケーションのサイズによっては、LabVIEWで推奨される最小メモリよりも多くのメモリが必要な場合があります。

Real-Timeモジュールは、アプリケーション開発に以下のオペレーティングシステムをサポートしています。

Windows 10 (バージョン 1809)/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NIソフトウェアは、VC2015ランタイムおよび.NET 4.6.2をインストールします。Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2でこれらをサポートするには、Microsoft更新プログラムが必要です。これらの更新プログラムのインストール方法については、Microsoft KB2919442およびKB2919355を参照してください。

2 NIソフトウェアは、SHA-256証明書により署名されています。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1、およびWindows Server 2008 R2 SP1でSHA-256をサポートするには、Microsoft更新プログラムが必要です。このセキュリティ更新のインストール方法については、Microsoft KB3033929を参照してください。

メモ 今後のOSサポートについては、「Real-Timeモジュールは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了」を参照してください。

メモ 2016年に、Real-TimeモジュールによるWindows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、およびサービスパックなしのWindows 7のサポートは終了しました。LabVIEW 2019 Real-TimeモジュールをサポートされていないOSにインストールしたり、その上で実行したりすることはできません。サポートされていないOSに、LabVIEW 2019 Real-Timeモジュールが使用されているアプリケーションをデプロイまたは配布することはできません。また、LabVIEW 2019 Real-Timeモジュールがインストールされているコンピュータで作成されたインストーラは、サポートされていないOS上で実行されている、すべてのバージョンのLabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™、またはMeasurement Studioと一緒に使用できません。

2016年に変更されたOSサポートの詳細については、「Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?」を参照してください。

メモ Windows 32ビットオペレーティングシステムのサポートでは、物理アドレス拡張 (PAE) を無効にする必要がある場合があります。これによりシステムが受ける影響および必要な対策については、ni.com/infoでInfo Codeに「PAESupport」と入力してください。

Real-Timeモジュールでは、以下のリアルタイムオペレーティングシステム (RTOS) がインストールされます。ターゲットがどのRTOSを使用するかについての情報は、RTターゲットハードウェアのドキュメントを参照してください。

NI Linux Real-Time

Phar Lap ETS

VxWorks

メモ 各RTOSはLabVIEW機能のサブセットのみをサポートします。各RTOSでサポートしていないLabVIEWの機能と注意事項のリストは、『LabVIEWヘルプ』の目次タブでReal-Timeモジュール→Real-Timeオペレーティングシステムブックを参照してください。

LabVIEW 2019 Real-Timeモジュールでは、以下のアプリケーションソフトウェアバージョン (サービスパックを含む) がサポートされています。

アプリケーションソフトウェア Real-Timeモジュールでサポートされているバージョン LabVIEW 2019 (32ビットのみ)

NIでは、NI パッケージマネージャを使用してソフトウェアのインストールを自動化しています。NI パッケージマネージャをダウンロードするには、ni.com/infoで、Info Codeに「NIPMDownload」と入力します。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。

LabVIEW 2019プラットフォームメディアを使用して、Real-Timeモジュールを含むすべてのLabVIEW製品をインストールすることもできます。LabVIEWプラットフォームメディアを追加注文するには、NI Webサイトをご参照ください。

メモ この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、NI パッケージマネージャまたは同梱されているインストールメディアからこの製品をインストールできます。

RTターゲットに日本語と中国語をインストールし使用する方法

RTターゲットにインストールして日本語および中国語を使用するには、Real-Timeモジュールを開発用コンピュータにインストール後に以下の手順を実行してください。

NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) でLabVIEW Real-Timeソフトウェアインストールウィザードを使用して、RTターゲットにLanguage Support for JapaneseまたはLanguage Support for Simplified Chineseソフトウェアコンポーネントをインストールします。LabVIEW Real-Timeソフトウェアウィザードの詳細については、『Measurement & Automation Explorerヘルプ』を参照してください。 システム設定タブを開き、ロケールから日本語または簡体中国語を選択します。

メモ RTターゲットのディレクトリ名またはファイル名に日本語または簡体字中国語を使用することはできません。

NI MAXを使用して、RTターゲットを構成し、ターゲットにソフトウェアとドライバをインストールします。NI MAXは、NI パッケージマネージャまたはLabVIEWプラットフォームメディアからインストールできます。

ネットワーク接続されたRTターゲット ―MAXで ヘルプ→MAXヘルプ を選択して表示される『Measurement & Automation Explorerヘルプ』の「 リモートシステム 」ブックを参照してください。

―MAXで を選択して表示される『Measurement & Automation Explorerヘルプ』の「 」ブックを参照してください。 デスクトップPCターゲット―デスクトップコンピュータをネットワークRTターゲットとして構成する方法については、『デスクトップコンピュータをReal-TimeモジュールでRTターゲットとして使用する』ドキュメントを参照してください。 labview\manuals ディレクトリを参照し、 RT_Using_PC_as_RT_Target.pdf をダブルクリックしてドキュメントを開きます。

メモ NI Web-Based Monitoring and ConfigurationをRTターゲットにインストールすると、Webブラウザを使用して、ターゲットで一般的な監視およびタスクの構成を行うことができます。NI Web-based Configuration & Monitoringの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→プロジェクトとターゲットを操作する→操作手順→Webブラウザでリモートデバイスを監視および構成するを参照してください。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

タイムトリガシェア変数のサポートを終了しました。以下のパレット、VI、およびプロパティは廃止されました。 タイムトリガネットワークVIパレット タイムトリガネットワークのタイミングソースを作成ノード 「タイムトリガネットワークエラーを処理」VI タイムトリガ:有効プロパティ タイムトリガ:GUIDプロパティ タイムトリガ:最大サイズプロパティ タイムトリガ:スロットオフセットプロパティ タイムトリガ:SMB配列の要素数プロパティ タイムトリガ:SMB変数プロパティ タイムトリガ:表指標プロパティ タイムトリガ:転送時間プロパティ

NI Linux Real-TimeでPXIe-8840クアッドコア、PXIe-8880、およびPXIe-8861のPXIコントローラのサポートが追加されました。このサポートはVeriStandに依存しなくなりました。

ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。LabVIEW 2019 Real-Timeモジュールの既知の問題の最新リストについては、ni.com/infoでInfo Codeに「lvrt2019kil」と入力してください。

以下は、Real-Timeモジュールで修正された一部の問題のIDとタイトルです。このリストは、Real-Timeモジュールの現行バージョンで修正された問題をすべて網羅しているわけではありません。バグIDがわかっている場合は、この一覧で修正状況を確認することができます。

ID 修正された問題 695318 Using Auto-Increment file path in Application Builder causes an RTEXE to fail to deploy to a real-time target. 715800 A UDP Multicast read call only works on the first Network Interface Card for NI Linux Real-Time targets. 718638 When using external DAQ timing on a Timed Loop, the first iteration of the Timed Loop may execute without external timing.

Real-Timeモジュールについての情報は、LabVIEWからヘルプ→LabVIEWヘルプを選択することでアクセス可能な、『LabVIEWヘルプ』を参照してください。

LabVIEWからヘルプ→サンプルを検索を選択して、NI サンプルファインダを起動します。Real-Timeモジュール用のLabVIEWサンプルは、labview\examples\Real-Time Moduleディレクトリにあります。サンプルVIをアプリケーションに合わせて変更したり、1つまたは複数のサンプルから作成したVIにコピーして貼り付けたりすることができます。

コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。

インストールしようとしているNI製品でMicrosoft .NET 4.6.2が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが開始する前にマシンの再起動が必要になることがあります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。

NI製品のインストールの自動化の詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。

個々のNI製品のサイレントインストールについては、「単一インストーラのインストールのカスタマイズと自動化」を参照してください。

NI Software Platform Bundleなど、パッケージ化されたNI製品のサイレントインストールについては、「スイートインストーラのインストールをカスタマイズおよび自動化する」を参照してください。

製品に含まれているNIインストーラのバージョンを確認するには、「ナショナルインスツルメンツのインストーラの種類とバージョンを確認する」を参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。NIのWindows 8.1サポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

Real-Timeモジュールは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了します。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、これらのOSにインストールしたり、その上で実行したりすることはできません。NIオペレーティングシステムのサポートの詳細については、ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。

著作権

© 1999-2019 National Instruments. All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patents/jaからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」のうち、該当するリソースから参照してください。

