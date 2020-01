Continuous Swept-Sine을 이용한 고출력 지향성 스피커의 음향/전기적 성능 평가 시스템 구축

<어플리케이션 요약>

고출력 지향성 스피커는 150dB 이상의 음향 출력을 내는 장비로, ±15°의 지향각을 가진다. 따라서 2km이상 떨어진 곳까지 음성 방송이 가능하며 300m 내에서는 공격음을 발생 할 수도 있다. 데모 진압 및 대테러 심리전, 원격 지향성 방송, 군 훈련 통제, 대민 통제용으로 사용되고 상선에서는 해적을 소탕하는데 활용하기도 한다.

이 장비의 성능을 평가하는 항목은 최대 음압레벨, 주파수 응답 특성, 전압, 전류, 전력 등입니다. 음향 성능 평가 시스템은 USB-4431, Tektronix 디지털 포스퍼 오실로스코프(TDS5052), 마이크로폰으로 구성되었고 프로그램은 LabVIEW 2009, Sound and Vibration Measurement Suite 2009, Report Generation Toolkit for MS Office 2009등으로 작성하였다.

<본론>

고출력 지향성 스피커의 음향 성능 및 전기적 특성 평가를 위한 시스템은 다음 그림과 같이 구성되었다.

1. 음압레벨과 전기적 특성을 동기화하여 측정 할 수 있는 시스템이 거의 없어 USB-4431과 Instrument I/O를 이용하여 텍트로닉스 포스퍼 오실로스코프(TDS 5052)를 이더넷으로 연결하여 동시에 측정 할 수 있도록 시스템을 구성하였다.

2. 음압레벨이 150dB 이상 측정하기 위해서는 마이크로폰의 감도(5mV/Pa)를 고려하여 DAQ 보드의 Dynamic Range가 -10V ~ +10V 정도 되어야 하고 IEPE 컨디셔닝을 제공해야 하기 때문에 USB-4431로 선정하였다.

3. Signal Generation 기능과 음압레벨을 동시에 측정하기 위해 Multi-thread로 프로그램을작성하고 100ms 내로 동기화 할 수 있도록 프로그램을 구성하였다. 특히 Continuous Swept-Sine을 하며 주파수 응답 특성을 측정하기 위해서 Sound and Vibration Suite 2009의 Continuous Swept-Sine 모듈을 이용하여 프로그램을 작성하였다.

4. Sound and Vibration VI를 이용하여 음압레벨 측정 기능을 구현하였다. 신호를 먼저A-밴드패스 필터를 이용하여 필터링을 수행한 후 A-Weighting VI를 이용하여 다시 필터링 하고 Peak 레벨과 Leq 레벨, 스펙트럼을 계산하였다.

5. 오실로스코프의 데이터를 취득하기 위해서 TDS 5052 Instruments I/O 드라이버를 NI 웹페이지에서 다운로드 후 설치하였고 이를 이용하여 프로그램을 작성하였다.

6. 여러 시험 데이터를 비교하기 위해 EXCEL로 데이터를 저장하였다.

7. 아래의 그림들은 평가 시스템을 통해 얻은 데이터를 그래프로 나타낸 것으로, 그림 12는 조건 별 주파수 응답 스펙트럼을, 그림 13은 시간에 따른 음압레벨을, 그림 14는 전류/전압/전력을 나타낸 것이다.

<결론 및 솔루션 개발 후 얻게 된 이점>

Dynamic Range가 크고 Signal generation 기능을 포함한 DAQ 보드는 매우 고가이지만 저렴한 비용으로 우수한 시스템을 구현할 수 있었으며 텍트로닉스 오실로스코프를 동시에 연결함으로써 음향 특성과 전기적 특성을 동시에 측정 분석 할 수 있어서 측정 및 분석의 효율성을 높일 수 있었다.

기존에는 Stepped Swept Sine만으로 음향 성능 시험에 한계가 있었지만 Sound and Vibration Suite 2009에서 제공된 Continuous Swept-Sine으로 우수한 음향 특성 시험 환경을 제공하였다.

<NI 솔루션을 선택한 이유>

1. 가격대비 우수한 성능의 하드웨어(USB-4431)

- 폭넓은 Dynamic Range(-10V ~ +10V)

- 입출력 동시/실시간 수행(signal in and out)

- IEPE(or ICP) 센서 연결 가능

2. Continuous Swept-Sine generation을 이용한 주파수 응답 측정

기존에는 없었지만 Sound and Vibration Suite 2009에서 새롭게 추가된 Continuous Swept-Sine 기능으로 주파수 응답을 측정 수행.

3. 손쉬운 오실로스코프 연동(Tektronix Digital Phosphor Oscilloscope, TDS 5052)

4. 신호 재생/마이크로폰 음압레벨 측정/오실로스코프를 이용한 전류ž전압 동시 측정

필자 정보:

김진기 차장

(주)도담시스템스

South Korea