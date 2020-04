米国​テキサス​州​オース​ティン – 2020​年​4​月​16日– 自動​テスト​および​自動​計測​の​開発​と​パフォーマンス​を​加速​する​ソフトウェア​定義​システム​の​プロバイダ​で​ある​NI(Nasdaq:NATI)​は、​エンジニア​および​エンジニア​の​コミュニティ​を​サポート​する​社内​リソース​を​拡大​しま​した。​NI​は、​必要​な​ツール​や​リソース​へ​の​エンジニア​の​アクセス​を​支援​する​と同時に、​世界中​の​同社​の​従業​員​と​地域​コミュニティ​の​サポート​に​も​取り​組​んで​い​ます。

「現在、​社会​的​ニーズ​を​解決​する​ため​に、​テクノロジ​の​重要性​が​これまで​以上​に​高​ま​って​いる​の​は​明らか​です」​と​NI​の​CEO​を​努める​Eric Starkloff​は​述​べ​てい​ます。​「当社​は、​この​世界​的​パンデミック​に​迅速​に​対処​する​エンジニアリング​コミュニティ​の​技術革新​を​支援​できる​こと​を​誇り​に​思​って​い​ます。」

最​優先​対応

NI​は、​サプライ​チェーン​パートナー​と​緊密​に​連携​し、​重要​な​資材​の​発送​と​調達​の​遅延​を​最小限​に​抑える​こと​で、​COVID-19​に​対処​し​て​いる​重要​医療​機器​メーカー​の​ニーズ​を​サポート​し​てい​ます。​また​NI​は、​主要​な​医療​関係​企業​に​テスト​計測​器、​テスト​開発​ソフトウェア、​サービス​および​技術​サポート​を​提供​し​てい​ます。​さらに、​次​の​よう​な​取り組み​も​行​って​い​ます。

エンジニア​支援

また​NI​は、​あらゆる​状況、​あらゆる​アプリケーション​の​ため​の​エンジニア​業務​に​必要​な​ツール、​システム、​トレーニング​へ​の​アクセス​も​提供​し​てい​ます。

コミュニティ​の​福祉

NI​の​社員​は、​パートナー​や​お客様​の​作業​を​サポート​する​だけ​で​なく、​COVID-19​に​対処​し​て​いる​コミュニティ​を​各人​が​個々​に​支援​し​てい​ます。​たとえば、​エンジニア​の​Brian MacCleery​と​ソリ​ュ​ー​ション​マーケティング​担当​バ​イス​プレジデント​の​Dave Wilson​は、​ボランティア​組織​や、​オース​ティン​を​拠点​と​する​医療​専門​家​と​協力​し​て、​フェイス​シールド​や​挿​管​テント​など​の​個人​用​保護​具​(PPE)​を​最前線​の​医療​従事​者​に​届け​ま​した。

NI​は、​地域​コミュニティ​に対する​短期​および​長期​の​サポート​に​も​取り​組​んで​い​ます。​ホームタウン​で​ある​テキサス​州​オース​ティン​で、​オース​ティン​コミュニティ​財団​と​United Way for Greater Austin​が​創設​したAll Together ATX​基金​に​100​万​ドル​の​マッチング​グラント​を​提供しま​した。​この​マッチング​グラント​は、​COVID-19​による​不均衡​かつ​甚大​な​被害​と​経済​的​影響​を​受け​て​いる​コミュニティ​を​支援​する​非​営利​団体​に​柔軟​な​リソース​を​提供​する​ため​の​資金​となり​ます。​また、​NI​が​事業​を​展開​し​て​いる​世界​の​その他​の​地域​の​コミュニティ​の​非​営利​団体​に​さらに​150​万​ドル​を​提供​する​予定​です。

COVID-19​の​現状​へ​の​NI​の​対応​の​最新​情報​について​は、 ni.com/​covid19を​ご覧​くだ​さい。