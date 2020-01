Introduzione all'hardware del sistema MIMO

LabVIEW Communications Application Frameworks sono progetti di riferimento di software avanzati basati su FPGA per la ricerca e la prototipazione di sistemi di comunicazione wireless. Costruito in LabVIEW Communications, Application Frameworks può essere abbinato a varie opzioni hardware di radio definite dal software tra cui USRP RIO, PXIe FlexRIO & RF FAM e molte altre per formare una soluzione di prototipazione completa del sistema di comunicazione wireless.