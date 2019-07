Come posso usare LabWindows™/CVI™ per impostare test per la caratterizzazione di dispositivi elettronici?

Con LabWindows/CVI puoi creare rapidamente il codice per i test di convalida pur avendo la flessibilità di coprire un ampio intervallo di test con un approccio di sviluppo coerente. Integrandosi perfettamente con l'hardware necessario e progettando rapidamente le interfacce utente specifiche del progetto, ottieni la flessibilità necessaria per creare test personalizzati che soddisfino le tue esigenze. Quando sviluppi un progetto, usa l'analisi integrata e le librerie di elaborazione del segnale per utilizzare in modo efficiente il tuo tempo.