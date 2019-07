Come posso utilizzare LabWindows™/CVI™ per ottimizzare i miei sistemi di test di produzione?

Con LabWindows/CVI è possibile ottimizzare i programmi di test sfruttando le sue capacità di elaborazione multithread per allocare al meglio le risorse per attività parallele. Inoltre, l'Execution Profiler Toolkit integrato fornisce informazioni sulle prestazioni del codice in modo da poter costruire applicazioni più efficienti. LabWindows/CVI utilizza anche il formato di file TDMS (Technical Data Management Solution) per consentire di memorizzare e gestire in modo più efficiente i dati dei test e ridurre il rischio di smarrimento delle informazioni di test.