Come posso utilizzare LabWindows™/CVI™ per lo sviluppo di sistemi di test di produzione?

Con LabWindows/CVI è facile creare in modo rapido e sicuro codici per sistemi di test di produzione. Grazie alla perfetta integrazione con molti strumenti e alla rapida progettazione di interfacce utente specifiche di progetto, è possibile ottenere la flessibilità necessaria per creare test personalizzati che soddisfino le proprie esigenze. Quando il sistema è pronto per l'assemblaggio, LabWindows/CVI può essere accoppiato con TestStand, il software di gestione dei test di NI leader del settore, per creare sequenze di test facili da gestire e ridurre al minimo i tempi di sviluppo della produzione e di implementazione.