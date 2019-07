Come posso usare LabWindows™/CVI™ per eseguire debug di test per la caratterizzazione di dispositivi elettronici?

Con LabWindows/CVI è possibile ridurre il tempo necessario al debug del codice di prova utilizzando il suo ampio set di strumenti. Approfitta delle varie funzionalità di debug avanzate per applicazioni a singolo thread e multithread, nonché di una migliore esperienza di gestione delle finestre per progetti complessi. LabWindows/CVI utilizza anche il formato di file TDMS (Technical Data Management Solution) in modo da consentirti di memorizzare i tuoi dati e accedervi per il debug in modo più efficiente.