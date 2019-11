Risolvere le sfide di prototipazione e convalida dei nuovi test radio 5G UE.

«Mentre il 5G cominciava a prendere piede, abbiamo cercato di trovare una piattaforma 5G NR di livello mondiale in grado di superare il mercato attuale e continuare a farlo parallelamente alla crescita del mercato 5G. In quanto azienda leader nel settore delle radio basate su SDR dal 2011, NI è stata la decisione più naturale per essere certi di avere la migliore radio con le migliori capacità di test per rimanere al passo con i tempi per i nostri clienti.» Clarke Ryan, Senior Director of Product Development, Spirent