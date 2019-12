Sviluppo dei sistemi a bordo di supervisione e data logging di un kart elettrico studentesco per competizione usando CompactRIO e LabVIEW

Introduzione

Alcuni anni fa, i sistemi elettrici iniziarono a essere incorporati sui veicoli di uso quotidiano per facilitare la struttura ed anche migliorarne l’efficienza, per via dell’ elevata versatilità e del basso costo dei componenti. Ciò, accompagnato dalla fabbricazione in serie ha reso più facile la vita degli utenti.

La crescente presenza dell’elettronica nell'industria automobilistica conduce inoltre a un aumento dei difetti causato dai componenti elettronici piuttosto che da quelli meccanici. È qui che il sistema di supervisione costituisce un ruolo importante, deve essere capace di rilevare e risolvere rapidamente i problemi e allo stesso tempo prevenire i futuri problemi.

Al giorno d'oggi, alcuni fattori globali hanno cambiato il modo di vedere questa industria, in questo senso sono stati ricercati differenti tecnologie di propulsione. In particolare quelli che sono rispettosi dell'ambiente, zero emissioni e che non dipendono dalle risorse non rinnovabili. Ecco perché la quantità dei veicoli elettrici o ibridi è aumentata, così come usando dell'idrogeno o dell'azoto per sostituire i combustibili fossili.

Per questa applicazione, il CompactRIO è stato adottato per effettuare la telemetria del kart. Per questo, è stato usato la seguente configurazione:

• NI 9201 8 ch, 12-bit, +/-10VDC, 500 kS/s, Analog Input Module,

• NI 9263 4 ch,16-bit, +/-10 V, 100 kS/s/Ch, Analog Output Module,

• NI 9213 16-ch Thermocouples, 24-bit C Series module,

• NI 9403 with DSUB 32 Ch, TTL Digital Input/output Module,

• NI 9853 2-Port High-Speed CAN Module,

• NI 9802 Dual SD Secure Digital Removable Storage Module,

• cRIO-9012 Real-Time PowerPC Controller for cRIO, 128 MB Storage,

• cRIO-9112, 8-slot Virtex-5 LX 30 Reconfigurable Chassis for cRIO.

Questa configurazione permette di comunicare con il DSP utilizzato per il controllo del motore. Il DSP inoltre permette e non rende valida la registrazione dei dati sul CompactRIO attraverso due scanalature GDIO. Sul bus CAN, il DSP inoltre trasmette informazioni sul funzionamento dei motori come la velocità, le correnti e le tensioni che saranno analizzate più dopo, offline.

I cerchi rossi su figura 3 mostrano i punti di misura di temperatura

• IPM motors (two inside each one) [4]/Motori IPM

• Inverter temperature [2]/Temperatura dei inverter

• Water pump [1]/Pompa dell’acqua

• Air temperature [1]/temperature dell’area

• Power battery packs [4]/Pacchi batterie di potenza

• Brakes [4]/freni

• Chassis [1]/telaio

Invece, i cerchi verdi indicano i punti analogici di misura

• Accelerator/acceleratore

• Brake/freno

• Charge of the 12V battery/Carica de la batteria da 12V

• Steering angle/angolo di sterzo

• Power battery voltage/Tensio pacco batterie

• Power battery current/corrente pacco batterie

Queste misure sono indicate sul pannello frontale fatto su LabVIEW

Il sistema di supervisione è indipendente dal funzionamento del kart; questo significa che la sua presenza, o assenza, non compromette in alcun livello il funzionamento del veicolo.

2. Risultati

La realizzazione del sistema di supervisione è stata fatta con LabVIEW Real-Time. Questo programma permette di elaborare software complesso in modo veloce. Per questa applicazione un pezzo semplice del software è stato disposto sul target FPGA per leggere i moduli della serie C. L’ FPGA richiede tempo di compilazione importante. Il programma principale è eseguito sul controllore in tempo reale; li effettua alcune mansioni con differenti priorità per approfittare del vantaggio dei sistemi in tempo reale, del determinismo e della prevedibilità.

Il modulo di memoria SD è stato montato sul controllore in tempo reale anziché il FPGA perché su FPGA il determinismo non può essere rassicurante. I dati degli altri moduli sono stati conservati per essere analizzati offline.

Messo in funzione il kart, sono state effettuate alcune prove al banco. Come previsto, DSP ha abilitato il cRIO e l’acquisizione dei dati è iniziata. Inizialmente, la comunicazione CAN è stata convalidata, si sono creati quattro diagrammi dei dati letti sul bus CAN, una trama CAN contiene quattro variabili contemporanee di dati.

Allo stesso tempo, la temperatura dell'aria è stata sorvegliata attraverso una termocoppia (tipo K), come indicato su figura 6. Nessun filtro digitale è stato adottato malgrado le perturbazioni prodotte dalla presenza di inverters e di motori IPM.

Il modulo di entrate analogiche è stato provato separatamente, l’obiettivo delle prove era quello di osservare quale sono i valori massimi e minimi e l’ esattezza delle misure. Il test è stato convalidato.

3. Futuro del progetto

Dopo la convalidazione del progetto, altre innovazioni sono considerate: adottare un sistema sorgente di pila al combustibile e mettere in atto super condensatori per il recupero di energia. Inoltre effettuare le prove e gli studi aerodinamici per ottimizzare la gestione dell’ energia e il sistema di controllo. CompactRIO si pensa che più si arricchisca con gli accelerometri e più sia iscritto sul funzionamento del kart, per esempio per realizzare tecniche di controllo, fare delle simulazioni in tempo reale, gestire l’ energia del veicolo e pricipalmente per avere un rapporto più attivo con il DSP, in altre parole approfitta sempre dei sistemi in tempo reale.

CompactRIO è un sistema affidabile, versatile e facile per implementare, quasi intuitivo, e diventa un sistema ideale adatto non solo a kart ma ad altri sistemi elettrici in cui esiste un'esigenza di supervision e telemetria. CompactRIO certamente fornisce misure con eccellente esattezza.

Informazioni sull’autore:

A. Bohórquez Prieto

POLITECNICO DI TORINO

andbohpri@hotmail.com