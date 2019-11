Accelera la scoperta scientifica con una piattaforma COTS personalizzabile

I sistemi di misura e controllo dell'acceleratore e del Tokamak richiedono un'ampia gamma di I/O, elaborazione del segnale e connettività. E gli ingegneri devono fornire questi sistemi bilanciando costi, tempi ristretti e metriche di affidabilità. La piattaforma COTS definita dal software NI utilizza componenti e sottosistemi all'avanguardia per fornire soluzioni affidabili ed economiche per le tue applicazioni. Per decenni, ricercatori e scienziati hanno fatto affidamento sulla strumentazione modulare e sul software applicativo di NI per aiutarli a lavorare meglio, in modo più intelligente e più veloce per raggiungere i loro obiettivi dalla progettazione alla produzione.