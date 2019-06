Test più intelligenti con la nuova versione di LabVIEW NXG

COMUNICATO STAMPA – Gennaio 2018 NI, il fornitore di sistemi basati su piattaforma che permette a ingegneri e tecnici di risolvere le più grandi sfide ingegneristiche del mondo, ha annunciato oggi la nuova versione di LabVIEW NXG, la nuova generazione di LabVIEW. Grazie a LabVIEW NXG puoi sviluppare applicazioni di test più intelligenti, configurare rapidamente gli strumenti, personalizzare i test in base alle specifiche del dispositivo e visualizzare facilmente i risultati da qualsiasi web browser, su qualsiasi dispositivo..



La nuova versione di LabVIEW NXG introduce nuove funzioni appositamente progettate per lo sviluppo di sistemi di test e misura automatizzati. Questo rilascio introduce WebVI, un tipo di VI per lo sviluppo di UI web-based per ogni tipo di web browser, PC, tablet o smartphone, senza la necessità di utilizzare plug-in o installer aggiuntivi. Inoltre, per velocizzare i tempi di configurazione dell'hardware, il nuovo SystemDesigner permette di rilevare automaticamente l'hardware connesso, visualizzare i driver installati e individuare rapidamente i driver NI e di terze parti disponibili se non ancora installati.



Il nuovo rilascio estende il supporto a migliaia di nuovi hardware e strumenti PXI e offre integrazione con TestStand, il software per la gestione di test di NI.



La nuova versione di LabVIEW NXG include molte nuove funzioni come WebVI, da utilizzare con con applicazioni LabVIEW già esistenti senza la necessità di riprogettare il software. Gli sviluppatori possono riutilizzare il codice scritto in precedenza in LabVIEW NXG o LabVIEW, attraverso una nuova interfaccia package manager per la gestione dei diversi pacchetti software.



"Sviluppando sistemi di test con LabVIEW e LabVIEW NXG, posso lavorare con entrambe le versioni e sfruttare i punti di forza di entrambe. Con questa nuova versione di LabVIEW NXG sono in grado di integrare nuovi metodi per visualizzare i dati su desktop con le interfacce grafiche basata su vettori oppure nel browser per l'hosting sicuro, nelle mie applicazioni LabVIEW esistenti e ottenere una reportistica dei risultati di test semplificata". - Brian Hoover, progettista software di Samsung SDI.



Se stai acquistando LabVIEW per la prima volta o possiedi un contratto Service, puoi scaricare subito la nuova versione di LabVIEW NXG e LabVIEW 2017. Da semplici applicazioni DAQ fino alla creazione di complessi sistemi di test e macchine intelligenti, LabVIEW ti permette accelerare notevolmente la produttività e accorciare i tempi di presenza sul mercato.



Scarica subito la versione di prova di LabVIEW NXG www.ni.com/labviewnxg.