Dichiarazione di National Instruments in materia di lotta alla schiavitù e alla tratta di esseri umani

Per i nuovi fornitori chiave di articoli utilizzati nei suoi prodotti, NI conduce dei sondaggi che includono domande inerenti specificamente alla tratta di esseri umani. NI esamina i risultati del sondaggio per determinare le azioni da intraprendere e consentire una migliore identificazione ed eliminazione di eventuali attività di lavoro forzato e tratta di esseri umani nella propria catena di approvvigionamento che potrebbero emergere dalle risposte al sondaggio. Per la realizzazione del sondaggio e la valutazione dei risultati, NI non si affida a terze parti; personale NI conduce le valutazioni presso gli impianti dei fornitori chiave di articoli utilizzati nei suoi prodotti. Non vengono condotti audit indipendenti a sorpresa. Nel caso in cui un fornitore non soddisfi gli standard NI, verranno messe in atto azioni correttive. I fornitori sono tenuti a documentare le azioni correttive e a fornire una tempistica per il raggiungimento degli standard NI. In futuro, NI avrà facoltà di condurre o meno audit indipendenti senza alcun preavviso o di avvalersi di terze parti per la realizzazione o la valutazione di eventuali sondaggi.