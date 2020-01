Introduction au matériel du système MIMO

Les Frameworks d’application LabVIEW Communications sont des modèles de référence avancés de logicielle basés sur FPGA destinés à la recherche et au prototypage de systèmes de communication sans fil. Intégrés dans LabVIEW Communications, les Frameworks d’application peuvent être associés à diverses options matérielles de radio logicielle, dont USRP RIO, PXIe FlexRIO et RF FAM, et beaucoup d’autres pour former une solution complète de prototypage de système de communication sans fil.