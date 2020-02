LabVIEW est un logiciel de développement de systèmes pour les applications de test, de mesure et de contrôle/commande, qui permet d’accéder rapidement au matériel et aux informations sur les données. L’édition pour étudiants de LabVIEW comprend les mêmes fonctionnalités que l’édition complète en grande partie, mais inclut un filigrane sur le panneau avant et le diagramme.